Dans l’optique de souscrire une assurance, il est légitime de rechercher la meilleure offre. Ceci, même si en réalité, il n’existe pas de meilleures assurances. En effet, en termes de couverture d’assurance, les assurés ont des besoins différents. Ainsi, la meilleure assurance est celle qui convient à vos besoins et à votre budget. Découvrez dans cet article, les assurances les plus fiables.

Les assurances les plus fiables en habitation

Selon L’Argus de l’Assurance, les assurances les plus fiables en habitation, positionnées dans le top 3 sont : Covea, Groupama et Crédit Agricole.

Assurance habitation Covea

Le groupe Covea propose des solutions d’assurance dommages et responsabilité civile, d’assurance santé et prévoyance, d’assurance-vie, protection juridique et des solutions de réassurance. En 2021, selon une étude menée en ligne auprès d’internautes comparant les assurances, 90 % des propriétaires ont réalisé une économie moyenne de 102 € par an.

Assurance habitation Groupama

Groupama est une compagnie d’assurance fondée en 1900, à l’origine destinée aux agriculteurs. Aujourd’hui, Groupama assure 4 millions de clients, dont de nombreux contrats d’assurance habitation. L’assureur propose deux formules dont : Essentielle et Confort, avec des options pour compléter les garanties offertes.

Assurance habitation Crédit Agricole

Crédit Agricole combine la banque et l’assurance et se retrouve sans surprise parmi les assurances les plus fiables du marché. La filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole, Assurances PACIFICA propose des garanties d’assurance habitation. Elle propose des contrats adaptés pour locataire, propriétaire occupant ou non-occupant. Elle offre aussi deux formules de couverture : Initiale ou Intégrale dans les différents contrats.

Les assurances les plus fiables en automobile

Ce type d’assurance vise à protéger le conducteur d’un véhicule contre les conséquences des dommages matériels ou corporels causés par sa voiture à des tiers. Il existe plusieurs assurances fiables en automobile.

Assurance auto Allianz

Allianz fait partie des assurances les plus fiables. La compagnie permet à ses futurs clients d’obtenir un devis auto directement en ligne. L’assureur propose la formule au tiers, la formule intermédiaire et la formule tous risques avec la possibilité de compléter plusieurs options. Vous pouvez avoir l’option dépannage 0 km, garantie conducteur jusqu’à 1 million d’euros, une protection juridique automobile ou le Pack Mobilité Plus Allianz.

Assurance auto AXA

Comme la majorité des assurances les plus fiables, AXA propose trois formules de base avec les garanties essentielles. Il s’agit de la responsabilité civile, la sécurité de conduite, la défense pénale et le recours en cas d’accident, puis une couverture en cas d’incendie et de vol. De plus, l’assureur offre des options d’assistance routière en moins d’une heure, la garantie Joker, la mise à disposition d’un véhicule de prêt en cas de collision.

Assurance auto Macif

En cas d’accident, Macif propose un tarif d’assurance avantageux, des garanties très efficaces, une prise en charge et un remboursement rapides. Les conseillers sont à votre écoute et font preuve d’une grande disponibilité. La compagnie dispose de 4 formules : Économique (assurance auto au tiers), Élargie (assurance auto au tiers + garantie vol), Protectrice (assurance tous risques), Excellence (assurance auto tout inclus).

Les meilleures assurances santé

Dans l’évaluation des assurances les plus fiables en santé, il faut prendre en compte le niveau de satisfaction et celui du prix. Plusieurs mutuelles restent fiables en matière d’assurance.

APRIL

Le contrat April propose 7 niveaux de couverture, couvrant les dépenses courantes (optique, dentaire, consultations, etc.) ainsi que les dépenses spécifiques aux personnes âgées (prothèses, remèdes, appareils, etc.). De plus, il offre 3 renforts optionnels pour adapter le remboursement à vos besoins. L’assureur propose également une option pour améliorer la prise en charge des médecins non DPTAM.

Mutuelle Générale de la Police (MGP)

La Mutuelle Générale de la Police (MGP), aussi appelée Mutuelle de Sécurité, propose 4 formules pour couvrir toute la famille. L’ensemble de ces garanties donne accès aux prestations et aux démarches du panier 100 % santé, donc sans frais résiduels pour l’assuré.

Génération

La Mutuelle Génération prend en charge les dépenses de santé. Elle peut vous permettre de bénéficier d’une allocation de naissance, du remboursement des frais orthodontiques et dentaires tels que les implants dentaires, etc.