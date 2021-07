Accueil » Finance Quel est le salaire d’un manager chez McDo ? Finance Quel est le salaire d’un manager chez McDo ?

McDonald’s est une grande enseigne de la restauration rapide. L’entreprise américaine est présente un peu partout dans le monde à travers ses différentes franchises. Au sein de ces dernières travaillent un certain nombre d’employés parmi lesquels se retrouve le manager McDo. Pour ce qui est de celui-ci, il convient de se pencher sur le salaire gagné afin d’éclairer toutes les personnes qui s’intéressent à ce poste.

Les facteurs déterminants du salaire d’un manager McDo

Le manager McDonald’s joue un rôle bien précis et très important dans le bon fonctionnement du restaurant. Il se charge essentiellement de s’assurer que les clients et les employés de son restaurant soient tous satisfaits d’être chez MacDonald’s. Pour jouer ce rôle, combien est-il payé le mois ?

Avant de parler de chiffres et d’aborder le salaire touché par un manager McDo, il convient de s’intéresser aux différents facteurs pris en compte. En effet, comme dans tout métier, le revenu mensuel d’un manager McDo dépend de quelques facteurs importants. Le premier est l’emplacement du restaurant. Le second facteur qui influence véritablement le salaire d’un manager dans l’équipe d’un restaurant McDo concerne l’expérience.

Que vous soyez dans l’un ou l’autre des deux cas, il est possible d’avoir une idée plus ou moins claire du salaire à toucher.

Le salaire du manager selon le lieu de travail

Le lieu de travail influence énormément le salaire des employés d’une franchise McDo. Il s’agit principalement de l’emplacement du restaurant. La raison qui justifie cet état de choses est simple : l’emplacement impacte le chiffre d’affaires. Des employés aux managers, les salaires de tous ceux qui travaillent pour McDo dépendent en partie du chiffre d’affaires et par conséquent de l’emplacement.

Ainsi, selon l’emplacement du restaurant au sein duquel vous êtes un manager, vous pouvez toucher entre 11 et 20 dollars l’heure. De ce fait, il est possible de bénéficier d’un salaire brut mensuel d’au moins 1500 euros. Bien évidemment, ceci n’est qu’une estimation. Selon le lieu du restaurant, vous pouvez beaucoup plus que ça. Aussi, il est possible de bénéficier de quelques primes pour gonfler légèrement le salaire finalement reçu. Il n’est donc pas rare de voir un manager McDo profiter de plus de 2000 euros pour jouer son rôle.

Le revenu du manager McDo en fonction de son expérience

Le salaire d’un manager McDo peut aussi être selon l’expérience de la personne qui occupe ce poste. Le manager débutant est celui qui bénéficie d’un revenu moins important. Il peut toucher 11,25 euros l’heure soit environ 1575 euros.

Le manager confirmé bénéficie d’une expérience plus importante que le précédent. Ainsi, son salaire horaire peut atteindre 11,91 euros ce qui équivaut à un peu plus de 1600 euros le mois. Pour finir, il y a le manager confirmé dans un système qui touche un montant plus élevé. Ce dernier peut en effet toucher jusqu’à 12,19 euros l’heure pour un équivalent de plus de 1700 euros le mois. Quelques primes peuvent bien évidemment s’ajouter à ces estimations et relever le montant du salaire du manager McDo.

Qu’il s’agisse d’un restaurant avec un excellent emplacement ou une bonne expérience, vous avez désormais une idée du salaire à toucher.