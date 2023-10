Peinture de meuble verni : guide complet pour une transformation réussie

Vous avez le projet de donner un coup de peinture à un meuble verni dans votre salon car il a une couleur terne, mais vous ignorez comment vous y prendre ? Il y a des étapes à respecter et des produits à utiliser pour donner un petit relooking à votre meuble préféré. Les meubles vernis sont, en effet, longs à rénover, mais à la fin, vous aurez des meubles dont vous serez fier.

Matériel et préparation du meuble à rénover

Vous aurez besoin de certains produits et outils pour peindre votre meuble verni en bois, mais aussi d’une certaine préparation de la surface à peindre.

Le matériel à utiliser pour une peinture parfaite

Vous aurez besoin de plusieurs outils :

Chiffon

Papier de verre

Éponge

Pinceaux

Rouleau

Bac

Mais aussi de plusieurs produits et substances comme le savon de Marseille, l’eau, la peinture de couleur, le vernis pour meuble, et une peinture sous-couche.

Préparation du meuble en bois verni

Tout d’abord, vous devez laver les meubles vernis, ou le meuble s’il y en a qu’un, au savon de Marseille. Enlevez la poussière avec le chiffon sec, puis lavez-le à l’eau savonneuse avec une éponge bien essorée. Enfin, rincez le meuble et essuyez-le. C’était la première étape.

Ensuite, la seconde étape de préparation, qui est la plus importante pour avoir un beau rendu de peinture, c’est de poncer.

Pour cela, prenez votre papier de verre à grain épais pour poncer en grosseur, puis avec du grain fin pour poncer en profondeur. Il faut surtout faire attention à ne pas abîmer vos meubles lors de cette étape, et de rayer votre bois. Enfin, dépoussiérez encore, et c’est terminé.

Peindre les meubles en bois vernis

Il y a encore une fois une étape à suivre pour effectuer les travaux de rénovation de la bonne façon.

Mettre une peinture sous-couche sur toute la surface du meuble

Il faut mettre une peinture sous-couche, et ne jamais mettre la peinture de couleur en premier. Cette première va permettre de faire adhérer la peinture de couleur sur le meuble. Utilisez un rouleau et des pinceaux pour atteindre les coins et appliquez une couche fine, puis laissez sécher la peinture sur la surface.

Peindre le meuble

La meilleure étape est enfin là ! La peinture de couleur ! Choisissez la peinture qui correspond le plus à vos prix et votre envie de couleur, puis appliquez la peinture en deux couches, en veillant que cela sèche bien entre la première et la seconde. C’est la base de tout travaux qui impliquent la peinture. Surtout, peignez des couches bien fines.

Vernissage du meuble

Enfin, vous arrivez à la fin ! Prenez un vernis brillant ou mat selon vos goûts, et appliquez-en sur l’entièreté de la surface de votre meuble, en couche fine. C’est le meilleur moyen d’éviter toutes rayures et taches, donc c’est une étape à ne surtout pas oublier.

Une fois le vernis appliqué, vous avez terminé la peinture de votre meuble. Laissez-le sécher pendant un jour, puis vous pourrez savourer la fin de votre projet de rénovation et la beauté de ce nouveau meuble dans votre intérieur.