Quelle est la bonne hauteur de talons ?

Ultra tendance et indispensable à la garde-robe féminine, c’est la chaussure à talons ! Pour certaines femmes, les porter est parfois difficile et pourtant elles sont un symbole féminin très fort. Pour une bonne raison, ils affinent la silhouette et vous font des pieds sublimes.

En robe ou en jupe toutes sortes de chaussures à talons sont les bienvenues sur la plupart de nos tenues. Encore besoin de savoir comment les coordonner, ce qui devient un vrai mal de tête pour n’importe qui d’entre nous !

Petite histoire : savez-vous que les premiers talons aiguilles, comme ceux portés par Mistinguette dans les années 1940, étaient faits de bois et de plastique, et donc pas très résistants ! Roger Vivier a eu l’idée d’insérer une tige métallique dans le talon pour le rendre plus fort. Intelligent

Mais marcher avec classe et élégance, un brin naturel en talons, je vous l’accorde, ce n’est pas si facile. Tout est une question d’entraînement et de progression. Non, on ne le fait pas. improvisez vous-même la reine des pompes si facilement !

Nous comprenons mieux pourquoi aujourd’hui il y a des cours pour apprendre à marcher en talons ! C’est le principe de Heels Academy, qui propose des formations animées par des entraîneurs de talons aiguilles ! Avec l’objectif, vous rendrez la vie haute perchée plus simple, plus belle, plus douce…

Si vous commencez, l’idéal est d’opter pour une hauteur modérée et, pour votre bien-être, choisir plutôt des talons avec une base large, pour vous donner de la stabilité, une chaussure qui tient bien votre cheville. Portez-les sur des durées qui ne sont pas trop longues, et vous avez terminé !

Les talons sont comme du chocolat, avec modération !

Les chaussures à talons sont également une question de style. Nous faisons tous des choix selon nos goûts et notre personnalité, plutôt discrets ou extravertis, bling-bling ou sophistiqués… Les chaussures à talons que vous choisissez doivent être conformes à celle que vous êtes. Non besoin de copier les étoiles, ni être d’environ 12 cm si elle ne vous convient pas. Une femme supposée, bien dans son corps sur 3 cm est tout aussi agréable à regarder !

