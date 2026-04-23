Faire un envoi mondial Relay depuis chez soi, sans imprimer d’étiquette

Le service « sans impression » de Mondial Relay reste absent dans certaines zones alors qu’il s’impose ailleurs comme la norme. La possibilité d’expédier un colis sans imprimer d’étiquette dépend du point de dépôt sélectionné et des accords spécifiques avec certains partenaires.

La promesse d’un envoi facilité s’accompagne de conditions strictes et de limitations techniques. La procédure varie selon le relais choisi et le type de marchandise transportée, générant parfois des incompatibilités inattendues.

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Pourquoi envoyer un colis sans imprimer d’étiquette séduit de plus en plus d’utilisateurs

Envoyer un colis sans imprimante, autrefois perçu comme un luxe, devient peu à peu une habitude pour les utilisateurs réguliers de Mondial Relay. La démarche est redoutablement simple. Oubliez la quête désespérée d’une cartouche pleine ou la galère d’un fichier PDF illisible. Aujourd’hui, le service zéro étiquette permet d’expédier depuis son canapé, téléphone à la main, sans jamais mettre un pied devant une imprimante.

Concrètement, un QR code colis est généré lors de la commande sur des plateformes telles que Leboncoin. Il suffit de le présenter au point relais ou dans un locker. L’opérateur scanne, imprime l’étiquette en quelques secondes et le colis entre dans la boucle logistique. Ce petit geste, presque anodin, a bouleversé la manière d’envoyer des objets d’occasion ou des retours.

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Cette simplicité ne fait pas que gagner du temps : elle limite aussi le gaspillage. Moins de feuilles, d’enveloppes plastifiées, de rubans adhésifs qui finissent à la poubelle. La solution écologique envoi colis trouve un écho chez tous ceux qui souhaitent alléger leur impact environnemental, surtout dans la dynamique de la seconde main logistique. À l’heure où les échanges entre particuliers explosent et où chaque geste compte, cette option séduit par son efficacité et sa sobriété.

Voici ce qui motive les utilisateurs à choisir ce mode d’envoi :

Gain de temps : aucune étape superflue à domicile

: aucune étape superflue à domicile Moins de déchets : suppression du support papier

: suppression du support papier Expérience utilisateur : parcours fluide, digital, sans rupture

Réduire l’empreinte écologique liée à chaque colis envoyé n’est plus une lubie, mais une attente réelle. Mondial Relay accélère la transition vers l’envoi sans étiquette, porté par l’envie de solutions pratiques et responsables.

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Les étapes concrètes pour expédier avec Mondial Relay depuis chez soi, tout en restant 100 % digital

Envoyer un colis via Mondial Relay sans passer par la case imprimante, c’est miser sur la simplicité. Le protocole, désormais bien rodé pour une grande partie des utilisateurs, se résume à quelques actions précises et accessibles à tous : smartphone ou ordinateur suffisent.

Déroulé d’une expédition 100 % digitale

Voici comment se déroule concrètement l’envoi d’un colis sans étiquette avec Mondial Relay :

Rendez-vous sur l’ application Mondial Relay ou le site partenaire, qu’il s’agisse d’une plateforme comme Leboncoin ou du portail du groupe InPost.

ou le site partenaire, qu’il s’agisse d’une plateforme comme Leboncoin ou du portail du groupe InPost. Complétez les informations d’expédition : coordonnées du destinataire, poids et dimensions du colis.

: coordonnées du destinataire, poids et dimensions du colis. Choisissez le mode “expédier colis Mondial Relay sans étiquette” parfois désigné comme service zéro étiquette Mondial Relay ou envoi colis QR code .

parfois désigné comme ou . Réglez l’expédition. Un QR code colis est alors généré et envoyé par email ou consultable dans l’application.

Une fois votre colis prêt, direction le point relais sans impression ou le locker Mondial Relay de votre choix. Il suffit de présenter le QR code sur votre écran. L’opérateur effectue le scan, imprime l’étiquette sur place, et votre colis prend la route. Tout est pensé pour éviter les étapes inutiles : plus besoin de papier, ni de manipulations fastidieuses à la maison. Ce modèle d’expédition digitale colis incarne la nouvelle donne logistique voulue par le groupe InPost, où mobilité et praticité sont devenues la référence.

La logistique d’aujourd’hui s’aligne sur les usages modernes : rapide, intuitive, débarrassée des contraintes techniques d’hier. Expédier un colis n’a jamais été aussi direct.