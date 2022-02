Zoom sur l’intérieur du BMW X2

En adoptant une ligne de toit plus basse et une longueur totale plus courte, le X2 troque un peu d’aspect pratique pour l’apparence. Malgré cela, il doit toujours fonctionner comme un SUV familial et BMW promet un espace de conduite et de coffre suffisant. Continuez la lecture de notre article pour découvrir toutes les caractéristiques de l’intérieur du BMC X2.

Position de conduite et tableau de bord

Une chose que nous devons mentionner est la hauteur de la position de conduite ; vous n’êtes pas beaucoup plus haut du sol que dans une bicorps ordinaire et vous pourriez être déçu si vous vous attendiez à une vue vraiment dominante de la route. Au-delà de cet aspect, la position de conduite du X2 est en fait très bonne. Le volant est très bien réglé en portée et en inclinaison et vous pouvez déplacer le siège dans plusieurs directions. Peu importe que vous mesuriez plus d’un mètre quatre-vingt ou à peine plus d’un mètre cinquante, vous serez à l’aise. Le soutien lombaire réglable n’est proposé qu’en option mais son prix est raisonnable et il est installé à la fois sur le siège du conducteur et du passager. Si vous portez une attention particulière à ce genre de détail, cette voiture est faite pour vous ! Vous vous intéressez à investir ? Faites vous accompagner par des professionnels directement dans un concessionnaire automobile comme celui de ByMyCar.

Visibilité, capteurs de stationnement et caméras

Comme mentionné ci-dessus, bien que le X2 soit un SUV, les occupants sont assis beaucoup plus bas que dans de nombreux rivaux. La position basse peut ajouter un attrait sportif mais elle prive le conducteur et les passagers d’une vue dominante sur la route, ce qui pour beaucoup est le grand attrait d’un SUV. Il y a une paire de grands rétroviseurs latéraux mais les conducteurs qui doivent s’asseoir près du volant peuvent trouver qu’ils se joignent aux montants volumineux du pare-brise pour bloquer la vue en sortie de carrefour. La ligne de la lunette arrière inclinée vers le haut, la petite lunette arrière et les montants arrière épais peuvent également constituer une gêne pour la marche arrière, bien que les capteurs de stationnement arrière soient de série sur tous les modèles. Une caméra de recul est disponible en option mais uniquement dans le cadre d’un pack onéreux.

Système d’infodivertissement

Pour un SUV familial, le X2 dispose d’un système d’infodivertissement fantastique. Toutes les versions sont équipées d’une radio DAB, d’un lecteur CD, d’une prise USB, du Bluetooth et d’un système de navigation par satellite avec informations routières. L’écran est plutôt petit (6,5 pouces) mais l’interface, un sélecteur rotatif entouré d’une poignée de boutons de raccourci, est merveilleusement intuitive et bien placée entre les sièges avant. En optant pour le pack Navigation Plus, vous bénéficiez d’un écran de 8,8 pouces, de la recharge sans fil pour les appareils compatibles et d’un pavé tactile au-dessus du sélecteur rotatif qui vous permet de saisir les adresses à la main. Vous bénéficiez également d’un affichage tête haute en couleur qui projette des informations, telles que votre vitesse et les directions de navigation, sur le pare-brise dans votre champ de vision, afin que vous n’ayez pas à quitter la route des yeux. Bien que ce système soit assez coûteux, il vaut la peine d’être envisagé.

Nous espérons que notre article vous aura plu et qu’il aura répondu à vos questions.