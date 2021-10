Que visiter à Bali ? Partager :







Vous prévoyez des vacances sur la magnifique île de Bali et recherchez les meilleures choses à faire à Bali ? Voici quelques conseils pour passer les meilleures vacances !

Bali est une île indonésienne pleine de culture, de paysages magnifiques, de belles plages, de nourriture et de shopping. Sa diversité est ce qui en fait une destination de vacances idéale.

Il y en a pour tous les goûts !

Les surfeurs viennent depuis longtemps à Bali pour ses incroyables escapades de surf, les acheteurs et les gourmets adorent Seminyak, les couples peuvent profiter d’une lune de miel romantique 5 étoiles et les familles ont toute une gamme d’options pour des vacances reposantes en famille.

Jetez un coup d’œil à notre mini guide de voyage à Bali !

Guide de pré-voyage de Bali

Meilleur moment pour visiter Bali

Le climat à Bali est généralement chaud et tropical , les saisons étant divisées en saisons sèches et humides.

La saison sèche s’étend de mai à octobre avec moins de pluie qu’en saison humide de novembre à avril .

La saison des pluies se traduit souvent par des rafales de fortes pluies, mais celles-ci disparaissent rapidement et peuvent donc être un bon moment pour visiter. Les mois de mai, juin et septembre sont nos mois préférés pour visiter Bali en raison du beau temps et des meilleurs prix d’hébergement.

Le meilleur moyen de se rendre à Bali est de prendre l’avion . Des vols directs à Bali sont disponibles depuis l’Europe, l’Asie et l’Australie.

Voici les meilleurs billets d’avion pour Bali :

Billets d’avion au départ de l’Italie (à partir de 410 euros)

Billets d’avion depuis les États-Unis (à partir de 430 euros)

Billets d’avion au départ du Royaume-Uni (à partir de 470 euros)

Billets d’avion au départ de l’Allemagne (à partir de 478 euros)

Billets d’avion depuis l’Espagne (à partir de 523 euros)

Billets d’avion depuis la France (à partir de 600 euros)

Depuis l’aéroport

De nombreux hôtels et villas proposent des transferts aéroport dans le cadre de leurs forfaits d’hébergement et constituent une excellente option pour les voyageurs qui voyagent pour la première fois.

Les taxis sont facilement disponibles à l’aéroport et ont fixé des prix dans différentes parties de Bali, mais sachez qu’en période de pointe, ces prix peuvent être plus élevés.

Après avoir dédouané, vous pouvez échanger de l’argent, ce qui est une excellente idée pour payer votre transport. Vous passez en Duty Free et le comptoir des taxis se trouve à côté du bureau d’information .

Vous indiquez votre destination, ils vous remettront un devis et un billet avec votre numéro de taxi et le prix que vous devrez payer directement au chauffeur de taxi. Votre chauffeur de taxi sera au comptoir et vous dirigera vers son taxi.

L’ organisation de chauffeurs privés est également une option et peut souvent coûter moins cher que les taxis.

Autour de Bali

Taxis Bluebird

L’un des meilleurs moyens de voyager Bluebird Taxis se trouve sur de courtes distances autour de Bali . Ils sont comptés et sont faciles à trouver dans les zones touristiques de Bali. Ils peuvent déposer à l’aéroport mais ne peuvent pas venir en chercher.

Pilotes privés

Avoir son propre chauffeur avec une camionnette est idéal pour les excursions d’une journée à Bali. Ils sont souvent très bien informés des différentes zones et pour un prix fixe, ils vous feront visiter l’île.

Assurez-vous d’obtenir des recommandations, car certains chauffeurs, en particulier ceux qui essaient de faire circuler votre entreprise dans la rue, vous emmèneront dans des endroits où ils reçoivent une commission.

Si vous ne souhaitez pas visiter les magasins d’argent ou d’autres lieux touristiques, assurez-vous de le préciser dès le début.

Uber

Il est disponible dans certaines régions de Bali mais ne l’est pas particulièrement fréquent . Il est interdit dans certaines zones comme Canggu et Batu Belig.

Location de yachts

Savez-vous que l’Indonésie est l’une des destinations de location de yachts les plus exotiques au monde ?

Goolets a créé une liste de yachts hautement recommandés disponibles à la location en Indonésie, et vous pouvez choisir parmi des yachts d’exploration de luxe, des méga yachts et des yachts classiques.

La meilleure façon d’explorer Bali et les îles indonésiennes !

Choses importantes à emballer

Vêtements de plage et tuba

Lotion solaire

Passeport (avec une validité d’au moins 6 mois à compter de la date de départ)

appareil photo

Où loger Bali

la recherche des meilleurs endroits où séjourner à Bali ? À

Le sud de Bali offre de nombreuses options d’hébergement adaptées à tous les voyageurs.

Hôtels à Bali — Vérifier la disponibilité & prix

Seminyak/Canggu est connue pour sa nourriture et ses boutiques, Kuta/Legian pour ses boutiques de marché, ses centres commerciaux de style occidental et ses parcs aquatiques comme Waterbom, Jimbaran/Uluwatu pour ses complexes 5 étoiles et ses magnifiques couchers de soleil, Nusa Dua pour ses immenses complexes de luxe et conviviaux pour les familles et Sanur pour son ambiance décontractée et de beaux levers de soleil.

Hôtels à Seminyak — Vérifier la disponibilité & prix

Hôtels à Kuta — Vérifier la disponibilité & prix

Jimbaran hôtels — Vérifier la disponibilité et les prix

Au centre de Bali, vous trouverez le haut lieu culturel d’Ubud avec son art, ses temples et ses paysages époustouflants. L’est et le nord de Bali sont idéaux pour une escapade tranquille et relaxante.

Hôtels Ubud — Vérifier la disponibilité & prix

Hôtels recommandés à Bali

Padma Resort Legian

Alila Seminayk

Complexe Ayana

Le Ritz-Carlton Nusa Dua

Le Fairmont Resort Sanur

Komaneka Resorts Ubud

Vous voulez vous faire plaisir ? Vous trouverez ici les meilleurs hôtels de luxe de Bali.

Choses sympas à faire à Bali

Visitez les rizières en terrasses

Pour une photo Instagram parfaite, vous devez visiter Tegallalang, un tronçon de route de 7 km au nord d’Ubud. Il y a beaucoup de monde, mais les vues en valent la peine et c’est l’une des choses les plus cool à faire à Bali .

Pour un endroit plus calme et décontracté pour admirer de magnifiques rizières en terrasses , visitez Jataluwih dans la région de Tabanan à Bali. Il se trouve à environ une heure et demie de route de Seminyak, mais cela en vaut la peine. Entre février et avril, le riz sera beau et vert, la récolte ayant généralement lieu en juin.

Visitez un temple

Il y a de nombreux temples partout sur l’île des Dieux et visiter un temple est l’un des meilleurs les choses à faire à Bali. Dans de nombreuses villas et hôtels, vous serez témoin des offres quotidiennes et vous aurez un excellent aperçu de la culture balinaise.

temple Tanah Lot surplombant l’océan Indien est un lieu touristique populaire et si vous recherchez un temple plus calme pour explorer le temple Besakih, le temple hindou le plus grand et le plus sacré de Bali. C’est vraiment l’une des choses les plus uniques à faire à Bali Le !

Laissez-vous tenter par un massage

Bali est connue pour ses massages bon marché sur la plage et c’est une chose incontournable si vous voyagez sur l’île des dieux.

Ils sont faciles à trouver le long des plages touristiques de Kuta, Legian et Seminyak.

Si un massage plus haut de gamme est plus votre truc, il existe d’incroyables spas de jour, y compris le Karma Kandara Spa avec son incroyable salle de massage pour couples située au sommet d’une falaise surplombant l’océan. Parfait pour des vacances saines et l’une des meilleures choses à faire à Bali pour les couples !

Essayez une école de cuisine

Après avoir goûté à la délicieuse cuisine de Bali, vous voudrez peut-être essayer de le cuisiner vous-même. Il existe d’excellentes écoles de cuisine qui incluent souvent une visite des marchés locaux.

Dans les environs d’Ubud, vous trouverez la plupart des écoles où vous pourrez apprendre le processus de cuisson de la nourriture indonésienne.

Et si vous êtes un gourmand, jetez un coup d’œil à ces cafés sympas à Canggu !

Grimpez sur une montagne, l’une des activités amusantes à faire à Bali

Bali possède une chaîne de montagnes faites pour l’escalade. Ce n’est pas n’importe lequel des montagnes mais des volcans aux cratères époustouflants qui vous feront prendre de nombreuses photos.

Le volcan le plus facile à gravir est le mont Batur , qui peut prendre entre 1,5 et 2,5 heures pour monter. Un trek au lever du soleil avec un guide est le plus populaire avec une montée de 2h du matin pour une montée de 4h du matin. Il s’agit d’un terrain rocheux, mais la plupart des personnes ayant un léger degré de forme physique peuvent accomplir cette ascension.

mont Agung est une histoire différente, elle est gardée pour les grimpeurs plus sérieux qui aiment relever un défi. C’est l’une des meilleures choses à faire à Bali avec des enfants Le !

Admirez le coucher de soleil depuis le Rock Bar

En descendant les falaises de l’Ayana Resort jusqu’au Rock Bar qui vous attend en contrebas, vous pouvez dire que vous allez vous régaler. Une vue imprenable sur le coucher de soleil et une fabuleuse carte de cocktails en font un incontournable à faire à Bali.

Arrivez tôt pour battre la foule ou mieux encore, restez à l’Ayana Resort pour obtenir les meilleures places.

Plongée à Bali

Bali offre une plongée fantastique pour tous les niveaux et les régions de Bali oriental Tulamben et Amed sont bien connues pour leurs excellents spots de plongée ainsi que pour la plongée avec tuba. C’est l’une de ces choses incontournables à faire à Bali .

Dans le nord-ouest de Bali, vous trouverez de superbes spectacles de coraux à Pemuteran et sur l’île de Menjangan.

Cuisine gastronomique de Seminyak

La scène culinaire de Seminyak rivalise avec les meilleurs restaurants du monde.

Combinez un décor époustouflant avec de la nourriture, les restaurants de Bali comme Mamasan et Movida vous en voudront plus. L’une des meilleures choses à faire à Bali en lune de miel !

Shopping à Bali

Les meilleures boutiques se trouvent à Seminyak. Les meilleurs créateurs de mode habitent Bali et les articles ménagers sont également nombreux. Assurez-vous simplement d’avoir suffisamment de bagages pour rentrer chez vous !

Si vous recherchez des boutiques de style marché, dirigez-vous vers les rues de Kuta et Legian où vous aurez besoin de vos meilleures compétences en marchandage.

Les meilleures choses à faire à Bali la nuit

Pour s’amuser avec des amis, rendez-vous à Seminyak pour des cocktails et des danses.

Le Motel Mexicola est un endroit amusant pour danser toute la nuit. Vous pourrez ensuite vous rendre dans les boîtes de nuit de Kuta si vous souhaitez faire la fête toute la nuit.

Visitez un club de plage à Bali

L’une de nos activités préférées à Bali est de visiter un club de plage pour admirer un autre coucher de soleil magnifique qui fait la renommée de Bali. Potato Head et Ku De Ta à Seminyak valent le détour, tout comme le club de plage de Finn à Canggu. Une de ces choses romantiques à faire à Bali .

Vous voyagez en solo à Bali ? Ce guide de voyage Solo de Bali vous aidera !

Si vous prévoyez des vacances à Bali, j’espère que ce mini guide vous aidera. Profitez de vos vacances au paradis !