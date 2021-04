Accueil » Mode Quel chapeau avec une frange ? Mode Quel chapeau avec une frange ?

En plus d’avoir à gérer leurs problèmes de santé, les patients atteints de cancer doivent également gérer les changements dans leur apparence physique , y compris la perte de cheveux. Pour les aider, plusieurs solutions existent, dont le turban !

Dans cet article, je vais surtout parler du turban pour les femmes, parce que les cheveux sont considérés comme très importants dans la représentation de la féminité , tandis qu’un homme peut porter un crâne rasé plus facilement en public.

Turban, l’un des accessoires capillaires pour masquer la chimio

En cas d’alopécie, c’est-à-dire la perte complète des cheveux, le turban permet de couvrir facilementla surface de la tête sans avoir à attacher un nœud. Son avantage est sa simplicité à mettre dessus , et il peut être plus confortable que les perruques.

Si les poêles qui tombent en arrière sont la prérogative des foulards , certains turbans cancéreux les rejoignent artificiellement pour ajouter de la longueur et donner à l’utilisateur l’impression d’avoir de la matière tomber.

Cela vous permet également de personnaliser un peu plus votre turban selon son humeur, sans avoir la complexité d’attacher l’écharpe .

Choisir une écharpe turban adapté à la perte de cheveux

Pour plus de confort, regardez les marques qui offrent des turbans sans coutures intérieures, pas de sangle velcro et pas de bande élastique qui enveloppe la tête.

En effet, ces turbans ne sont souvent pas conçus pour des têtes complètement nues , ce qui peut causer des irritations et de petites blessures en les portant.

Il est donc nécessaire de se diriger vers des turbans conçus pour les femmes atteintes de cancer.

Si vous choisissez un matériau pailleté par exemple, veillez à regarder s’il y a une doublure afin qu’elle ne raye pas votre cuir chevelu.

Soyez conscient qu’il y a aussi des turbans y compris des mèches de cheveux au niveau de la frange pour donner l’illusion que les cheveux sont coiffés dans le turban.

Choisir un turban chimio avec une frange ou des brins, le alternative à la perruque

La perruque n’est pas toujours le palliatif favorisé par les femmes qui éprouvent un crâne nu, parce que :

Vous ne pouvez plus vous reconnaître (sentiment d’être déguisé)

(sentiment d’être déguisé) Le port peut être désagréable (démangeaisons)

(démangeaisons) Cela coûte plus cher , malgré les aides

, malgré les aides Il peut garder l’été trop chaud

C’ est pourquoi de nombreuses femmes optent pour le turban ou l’écharpe après leur chimiothérapie. Mais il y a une marque qui offre par exemple un turban avec quelques brins qui dépassent devant pour encore plus de naturel.

La couleur des faux cheveux

Si vous avez vos sourcils inchangés , je vous recommande de choisir une couleur de cheveux (pleine perruque, ou brins associés au turban) le plus proche possible de votre couleur pour plus de naturel.

Si vous avez aussi perdu vos sourcils, n’hésitez pas à choisir une teinte légèrement plus légère que vos cheveux normaux afin de ne pas créer un contraste trop prononcé.

Le choix du matériau pour son turban après chimio : bambou, bonne idée ?

Pour choisir le bon matériau, la première règle est de choisir une texture respirante compatible avec la repousse des cheveux, permettant au cuir chevelu de respirer. La seconde consiste à choisir un matériau qui s’adaptera tout au long de la journée !

Bambou pour bouchon turban ou chimio

Selon les différents sites, le bambou est le matériau sacro-saint : tout le monde jure par cela, parce que c’est un matériau naturel, doux au toucher et léger à porter.

Cependant, son élasticité tend à se détériorer lors d’une utilisation régulière, de sorte que le capuchon ou le turban reste moins bien en place pour une utilisation. Alors soyez conscient que le matériau est en haut, mais il ne doit pas être utilisé intensivement .

Foulard en soie pour sa chimio

La soie est bien connue des personnes qui souhaitent Protéger leurs cheveux la nuit , évitant ainsi de frotter avec l’oreiller qui endommage les cheveux. De plus, c’est un matériau léger et respirant.

Cependant, comme vous le voyez avec vos vêtements ou écharpes en soie, ce matériau ne s’adapte pas vraiment bien en place car il est lisse . Un foulard en soie aura donc tendance à bouger pendant la journée, à se desserrer.

La viscose, un matériau idéal ?

Une viscose élastique est une bonne alternative pour qu’elle soit suspendue toute la journée. Ce matériau est semi-naturel qui peut être extrêmement doux : il est à moitié parce qu’il est créé synthétiquement à partir d’une matière première naturelle . C’est mieux que rien !

Coton, à éviter

Le coton est également utilisé : il peut ne pas réagir bien au fil du temps que la viscose en termes de douceur .

De plus, le coton est un matériau absorbant qui aura tendance à déshydrater votre repousse.

Petit conseil : puisque le matériau du turban peut être plus ou moins fragile et léger, optez pour un lavage à la main à la place ! Certaines marques proposent un lavage en machine à 30°.

Les styles de chimio turban

L’ avantage du turban sur l’écharpe est qu’il n’y a pas besoin de l’ attacher avec une technique spéciale : le tissu est déjà attaché sur lui-même, et il n’y a pas de cordes qui dépassent. L’ entretien reste bon toute la journée.

Au niveau des turbans chimio, cependant, les plis et les formes peuvent diverger : certains auront un noeud sur le devant, d’autres ont une couture sur le milieu avant, ce qui donnera un effet plissé de chaque côté. Vous pouvez également choisir des turbans hautement plaqués, ou au contraire avec un peu de volume pour plus la modernité .

Turban porté par Laura du blog de Chala Moda

Certaines marques jouent en ajoutant un petit noeud, une cloche ronde ou un effet froissé/texturé sur une partie du turban pour offrir différents looks .

Le turban peut vraiment donner un look agréable et original, devenir un accessoire de mode (plus un accessoire par défaut) et peut correspondre à vos vêtements par exemple.

N’ hésitez pas à utiliser des motifs pour assortir les touches de couleur avec vos tenues ou vos bijoux. Il est également recommandé de s’orienter vers des couleurs pas trop ternes et tristes pour égayer votre visage (surtout si celui-ci est fatigué et entouré) mais aussi vous remonter le moral !

Le turban entre l’écharpe et le bonnet en fonction de la saison

En été, vous pouvez opter pour un matériau plus léger qui ressemblera presque à une écharpe, tandis qu’en hiver, vous ont tendance à choisir un chapeau de turban .

Dans tous les cas, que vous ayez à faire face à un froid mordant ou une chaleur écrasante , il est important de protéger le crâne des agressions extérieures telles que le soleil.

L’ été est propice à des matériaux légers et hautement respirants, ou même un chapeau pour protéger votre visage. Pour l’hiver, un turban épais , un chapeau ou une casquette gavroche peuvent également vous protéger bien.

Mon conseil serait de ne pas porter trop bas sur le front (sauf en hiver pour protéger le haut du visage bien).

Pour plus de naturel, vous devez placer le turban là où il y avait la racine de vos cheveux , c’est-à-dire où vous l’auriez placé si vous aviez vos cheveux et ce n’était qu’un simple accessoire de mode.

Il efface le visage !

De même, je vous recommande de positionner le turban vers le bas les oreilles (juste au-dessus du lobe), mais pas nécessairement couvrir toute l’oreille afin de ne pas verrouiller le visage. Vous pouvez ajouter des boucles d’oreilles pendantes pour allonger et ajouter une touche à la mode et glamour : la longueur dépendra de la longueur de votre cou.

Acheter un turban chimio

Nous parlons spécifiquement de chimio turban et pas seulement de turban ou de casquette, parce que ces produits ont des spécificités ! En fait, ils ne sont pas trop chauds ou suffisamment couvrant, surtout au niveau du cou. Il est donc nécessaire de regarder les magasins spécialisés , même en voulant limiter la place de la maladie dans votre vie.

suite, il est vrai que les traitements post-chimiothérapeutiques spécialisés peuvent s’avérer assez coûteux. Souvent, il s’agit d’une taille unique Par la , que vous pouvez ajuster s’il y a des côtés ajoutés.

Autres accessoires capillaires pour masquer l’alopécie

Le turban n’est pas le seul accessoire capillaire pour attirer les faveurs en cas d’alopécie. Vous pouvez également passer aux solutions suivantes :

Un chapeau

Un bandana

Un bouchon (type gavroche)

Un bouchon chimio

Une perruque

Aider les gens Cancer dû au don de cheveux

Le turban chimio porté par l’actrice Shannen Doherty avec le cancer du sein

Enfin, sachez que si vous n’êtes pas affecté par le cancer, vous pouvez également soutenir les malades en donnant vos cheveux . Ces brins sont ensuite vendus par des associations, et l’argent est versé aux patients pour les aider à acheter des perruques de cheveux naturels.

Enfin, pour conclure, je tiens à préciser qu’il est assez courageux Que devez-vous savoir avant de vous lancer dans le don de cheveux ? qu’une femme assume pleinement sa perte de cheveux et veut ne rien porter en privé comme en public, de sorte que cet article est destiné à ceux qui préfèrent compenser pour le temps de la repousse 🙂

Et je vous recommande également d’enlever votre turban lorsque vous êtes à la maison pour libérer votre cuir chevelu quand vous le pouvez.

Si vous êtes dans le cas d’alopécie post-chimiothérapie, avez-vous opté pour le turban ? Avez-vous des conseils pour ceux qui ont besoin d’en choisir un ?