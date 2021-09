Accueil » Finance Comment consulter mon compte en ligne la banque postale ? Finance Comment consulter mon compte en ligne la banque postale ?

La Banque Postale Individuals offre à tous ceux qui le souhaitent la gestion du compte (parfois appelée auparavant CCP pour Comptes courants postaux pour remplacer le compte de chèques postaux avant) via Internet, mobile, téléphone ou dans un bureau de poste.

Lorsque vous souhaitez consulter votre compte à la Banque Postale :

1) Accédez à la section « Consult/Comptes bancaires » de votre espace client Internet. 2) Vous pouvez voir tous vos comptes à La Banque Postale depuis la réception. 3) Cliquez sur le compte souhaité (compte individuel ou compte) conjoint) pour plus de détails sur les opérations.

Voici en détail l’ensemble de la procédure.

Consultez votre compte à la Banque Postale Particuliers via Internet

Pour permettre le premier accès à l’un des services de compte en ligne, la banque postale attribue au client un mot de passe provisoire que le client doit modifier conformément à la procédure qui lui est indiquée lors de la première connexion. Dès que le client a modifié le mot de passe provisoire par un autre mot de passe, les services de compte en ligne de la banque postale deviennent accessibles.

Mot de passe et sécurité des connexions à son compte à la Banque Postale Particuliers

Le Client peut également demander un nouveau mot de passe à tout moment en appelant le 3639 ou en se connectant sur Internet en cas de perte ou d’oubli de son mot de passe. Si le client est déjà membre de Certicode, le nouveau mot de passe provisoire lui est immédiatement envoyé par SMS au numéro de téléphone portable indiqué au moment de l’adhésion. Si le client n’est pas membre de Certicode, le nouveau mot de passe provisoire est envoyé au client par courrier.

Le client de la Banque Postale Individuals est informé lors de chacune de ses connexions sur Internet et Internet mobile de la date et de l’heure de la dernière connexion qu’il a établie. Après 3 tentatives infructueuses de composer le mot de passe, la demande d’accès aux services de compte en ligne de la Banque Postale est temporairement interrompue par mesure de sécurité. La Banque Postale se réserve le droit de modifier les codes personnels du Client sur les services de compte en ligne sans notification préalable, en particulier en cas de risque concernant la sécurité des systèmes informatiques de La Banque Postale (par exemple en cas d’absence d’utilisation prolongée ou d’accès non autorisé)

Que peut faire le client lorsqu'il visionne son compte CCP à la Banque Postale Particuliers ?

Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes pour accéder à tous les services en ligne de la Banque Postale.

Les services en ligne de la Banque Postale (à l’exception des services d’alertes multimédia) sont disponibles sans frais d’abonnement à tous les clients.

Ainsi, le client d’un compte de la Banque Postale Particuliers pourra consulter ses comptes, effectuer ses opérations de gestion quotidiennes, imprimer un relevé d’identité bancaire ou commander des chéquiers ou des enveloppes de correspondance avec son centre financier.

Le client d’un compte à la Banque Postale Les particuliers peuvent consulter leurs comptes courants postaux, leurs comptes d’épargne, leurs comptes de valeurs mobilières ou leurs contrats d’assurance vie et retraite. Il a également accès aux zones Adesio et Bagoo (consultation des points de fidélité Adesio et Bagoo Benefits).

Le client d’un compte de la Banque Postale Particuliers peut également consulter le montant du découvert autorisé de son compte, consulter la carte de débit différé en cours, les prêts immobiliers en cours, les virements effectués avec leur statut.

Le client d’un compte de la Banque Postale Particuliers peut personnaliser sa page d’accueil (pour accéder à son résumé ou directement à son compte courant postal habituel), afficher les montants en euros/francs ou tout ce qui est en euros, afficher ou masquer certains de ses comptes (Postal Current Comptes et comptes d’épargne) et renommez certains de ses comptes.

Le client d’un compte à la Banque Postale Les particuliers peuvent effectuer des transferts :

Virements nationaux : vers des comptes courants postaux et des comptes d’épargne ou des comptes bancaires, précédemment déclarés dans le contrat de gestion de compte Internet, au Centre financier ou enregistrés en ligne via le service Certicode.

Virements internationaux : vers des comptes postaux détenus dans des pays référencés précédemment signalés au Centre financier ou au conseiller.

Pour consulter vos comptes d’épargne à la Banque Postale :

… allez à la section « Consult/épargne et investissements financiers » de l’Espace client Internet, puis cliquez sur le compte souhaité (livret A, livret de développement social et solidaire, compte sur livret…) pour avoir les détails des opérations.

Consultez votre compte à la Banque Postale Particuliers par téléphone

La consultation d’un compte CCP à la Banque Postale par téléphone exige que le Client dispose d’un téléphone à fréquence vocale avec le bouton étoile. Le serveur vocal interactif est disponible 24h/24 et 7j/7. Le numéro d’accès au service de consultation des comptes du PCC par téléphone pour la métropole et les départements d’outre-mer est 3639. Depuis l’étranger, le numéro est 33145453639.

téléopérateurs de la Banque Postale sont disponibles du lundi au samedi de 8h à 20h et pour les transactions boursières du lundi au vendredi de 8h à 18h30 sans interrompre. Le Client a également la possibilité d’effectuer des transactions sur des titres en ligne et des OPCVM, par téléphone pendant les jours fériés où la bourse est ouverte.

Selon de nombreux clients, la différence est importante entre le PPC précédent et le système actuel. Avant que le PPC offrait un service réduit mais irréprochable pendant la transformation du bureau de poste en banque postale et donc en établissement commercial. Les conseillers de la Banque Postale tentent souvent d’amener les clients à prendre des « packs » au lieu du PCC négligé.

Si vous vous connectez à votre compte personnel de Banque Postale, vous remarquez une anomalie, signalez-la immédiatement !