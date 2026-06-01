Tri des déchets et xn--dchterie-30ah.fr : guide pratique pour les particuliers

Depuis la généralisation de l’extension des consignes de tri, la règle applicable sur la quasi-totalité du territoire français se résume en une phrase : tous les emballages et tous les papiers se trient. Ce changement a simplifié le geste quotidien, mais il a aussi créé une zone grise pour tout ce qui ne rentre pas dans le bac jaune. Les déchèteries prennent le relais pour ces flux que la collecte en porte-à-porte ne couvre pas.

Ce que le bac jaune accepte vraiment depuis l’extension des consignes de tri

Avant la généralisation, les règles variaient d’une commune à l’autre. Certains centres de tri refusaient les films plastiques, les barquettes ou les tubes de dentifrice. Ce n’est plus le cas.

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La consigne nationale couvre désormais les pots de yaourt, les sachets de surgelés, les barquettes alimentaires, les films d’emballage, les briques, les boîtes en carton, les canettes et les papiers. Tous les emballages sans exception vont dans le bac jaune, quel que soit le matériau.

Cette simplification a un effet concret sur les erreurs de tri. Les refus de tri diminuent quand la consigne est unique. En revanche, certains objets continuent de poser problème parce qu’ils ressemblent à des emballages sans en être : un jouet en plastique, un cintre, une bassine. Ces objets n’ont pas de fonction d’emballage et n’ont rien à faire dans le bac jaune.

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Biodéchets : la collecte séparée et l’interdiction des sacs compostables

Plusieurs collectivités déploient des points d’apport volontaire pour les déchets alimentaires, destinés aux habitants qui ne disposent pas de composteur individuel ou partagé. Le dépôt s’effectue en vrac ou dans un sac en papier uniquement.

Un point mérite d’être souligné parce qu’il génère de la confusion : les sacs plastiques dits « compostables » sont refusés dans ces dispositifs. Les centres de traitement ne peuvent pas les différencier des sacs plastiques classiques lors du processus industriel, ce qui contamine le compost produit. Même les sacs portant la mention « OK Compost » ne sont pas acceptés partout.

Pour les particuliers disposant d’un jardin, le compostage domestique reste la solution la plus directe. Les épluchures, restes de repas (hors viande et poisson dans un composteur ouvert), marc de café et coquilles d’œufs constituent la base. Les déchets verts volumineux (tailles de haies, branchages, tontes en grande quantité) relèvent en revanche de la déchèterie.

Déchèterie : ce que les particuliers peuvent y déposer

Le bac jaune, le bac à verre et la collecte des biodéchets ne couvrent qu’une partie des déchets d’un ménage. Tout le reste, ou presque, passe par la déchèterie : encombrants, gravats, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), huiles usagées, piles, textiles, bois, métaux, déchets verts en volume.

Voici les flux que la plupart des déchèteries acceptent et que les particuliers sous-estiment souvent :

Les petits appareils électroniques (grille-pain, sèche-cheveux, câbles) qui ne doivent jamais aller dans la poubelle classique ni dans le bac jaune

Les déchets diffus spécifiques : restes de peinture, solvants, produits phytosanitaires, aérosols vides contenant des résidus chimiques

Le plâtre et les gravats inertes, souvent séparés en deux bennes distinctes sur site

Les textiles et chaussures en mauvais état, qui ne relèvent pas des bornes de collecte textile classiques dans certains cas

Vérifier les conditions d’accès en ligne évite un refus sur place. Certaines déchèteries imposent un badge, un justificatif de domicile ou limitent le nombre de passages mensuels pour les particuliers.

Erreurs de tri fréquentes : ce qui contamine les filières de recyclage

Le tri ne se limite pas à mettre le bon déchet dans le bon contenant. La manière dont on trie a aussi un impact sur la qualité du recyclage en aval.

Première erreur courante : imbriquer les emballages les uns dans les autres. Un pot de yaourt glissé dans une boîte de conserve empêche la séparation mécanique en centre de tri. Chaque emballage doit être déposé séparément dans le bac, sans les empiler ni les compacter.

Deuxième point : il est inutile de laver les emballages. Les vider suffit. Un pot de sauce tomate vidé à la cuillère sera traité sans problème. Le laver consomme de l’eau sans bénéfice pour la chaîne de recyclage.

Troisième piège : le verre. Les verres à boire, la vaisselle en pyrex, les miroirs et la céramique n’ont pas la même composition que le verre d’emballage (bouteilles, pots, bocaux). Les déposer dans une colonne à verre compromet la fusion du lot entier. Ces objets doivent aller en déchèterie, dans la benne « tout-venant » ou « encombrants » selon les sites.

Le coût du tri : pourquoi la redevance incitative change la donne

Certaines collectivités appliquent une redevance incitative, calculée en fonction du volume ou du poids de déchets résiduels produits par le foyer. Le principe est direct : moins un ménage produit de déchets non triés, moins il paie.

Le territoire de Terres de Montaigu, par exemple, affiche un coût moyen inférieur à 60 euros par habitant et par an pour la gestion des déchets, avec une production par habitant nettement inférieure à la moyenne nationale. Ce modèle repose sur un levier simple : rendre le tri et la réduction des déchets financièrement avantageux.

À l’inverse, dans les territoires fonctionnant avec une taxe forfaitaire (TEOM), le lien entre effort de tri et facture est inexistant. Les retours terrain divergent sur ce point : la redevance incitative semble produire des résultats mesurables sur le volume de déchets résiduels, mais son déploiement reste inégal sur le territoire.

Un dernier réflexe à intégrer : avant de jeter, vérifier si l’objet peut être réemployé. Les déchèteries disposent de plus en plus souvent d’espaces de réemploi où les particuliers peuvent déposer des objets encore fonctionnels. C’est une étape en amont du tri qui réduit le flux total entrant dans les filières de traitement.