Netypareo ou Ypareo : quelles sont les différences

Netypareo et Ypareo sont deux logiciels de gestion de formation destinés aux établissements d’enseignement supérieur. Si les deux plateformes prennent en charge la gestion des inscriptions, la planification des cours et la gestion des notes, Netypareo se distingue par sa capacité à gérer les parcours de formation et les stages. Netypareo offre une interface utilisateur plus conviviale et une meilleure ergonomie. En ce qui concerne les tarifs, les deux logiciels sont similaires, mais le support client est plus complet chez Netypareo. Si vous recherchez une solution de gestion de formation plus performante, Netypareo est la meilleure option.

Netypareo

A lire aussi : Programme d’accompagnement à la croissance rentable – Coach à l’export