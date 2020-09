Accueil » Actu Parfum Lidl identique à un grand parfum de luxe Actu Parfum Lidl identique à un grand parfum de luxe

Bon plan si vous aimez les parfums ! Référence en termes de prix bas, Lidl vient de mettre en vente un parfum dont l’odeur serait identique à celle d’un parfum de luxe. Le parfum en question ne coûte que 5,99 euros et serait le clone du parfum « Be Delicious » de la marque DKNY. Le coût de ce dernier ? 70 euros en parfumerie, beaucoup plus cher que celui offert par la marque Lidl !

Ce parfum est appelé « Aura New York » et appartient à la marque Soudain. Disponible en 100 millilitres, il a une odeur florale fraîche et juteuse , qui rappelle le célèbre parfum DKNY.

Avec Lidl, vous pouvez profiter d’un très bon clone d’un parfum très populaire sur le marché, à un prix très avantageux.

Comment profiter du parfum Lidl « Aura New York » à 5,99 euros ?

Si vous voulez acheter le clone parfait du parfum « Be Delicious » de DKNY, allez dans votre boutique Lidl pour l’obtenir. N’oubliez pas de l’acheter lors de vos prochains achats. Cela vous permettra de réaliser des économies incroyables !

Une fois en main, vous pourrez profiter des arômes floraux et très frais du parfum « Aura New York », qui n’a rien à envier avec des parfums de luxe .

Alors, qu’attendez-vous pour profiter ? Visitez votre magasin Lidl sans plus tarder pour vous faire plaisir à moindre coût.

