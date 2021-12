Horaires du 3900, le Service Client Orange Partager :







La compagnie de téléphonie Orange met à la disposition de ses clients, certains numéros à appeler pour avoir des réponses à leurs éventuelles préoccupations. La ligne d’Orange est le 3900.

Les horaires de disponibilité varient en fonction de l’affluence des appels. Dans cet article, vous serez informé sur les horaires du 3900, notamment les horaires où la ligne est beaucoup plus joignable.

A lire aussi : Des solutions d’éclairage profitables aux entreprises

Le numéro 3900 d’Orange

Le 3900 est la ligne que la compagnie Orange a mise à la disposition de ses clients afin que ceux-ci soient satisfaits par rapport à des problèmes potentiels. Ainsi, les clients pourront appeler le numéro indiqué et éventuellement poser des préoccupations relatives à leurs offres ou à un éventuel problème technique rencontré. Dans le même temps, le même numéro permettra de joindre le service commercial pour souscrire à une offre ou effectuer un changement d’abonnement.

La particularité avec Orange est que toutes les demandes adressées au service client passent par le même numéro, le 3900. Ce numéro servira également à adresser vos réclamations à un conseiller d’Orange. Que vous appeliez depuis un téléphone fixe ou encore un téléphone portable, la ligne ne change pas. L’exception concerne les personnes qui appellent en provenance de l’extérieur de la France. La communication avec cette ligne est facturée suivant le tarif normal pour une communication locale. Néanmoins, le temps d’attente ne subit aucune tarification.

A découvrir également : Comment augmenter la productivité de vos employés pendant le travail à distance ?

Les horaires du service client Orange

Vous pouvez contacter le service client Orange du lundi au samedi de 8 h à 20 h. Néanmoins, la question est de savoir quel est le bon horaire. Avec les compagnies de téléphonie, les possibilités d’attente sont grandes. Personne ne souhaite par ailleurs être mis en attente lorsqu’il appelle le service client. Avec Orange, l’attente est encore plus grande en raison du fait que le numéro est unique pour tous les types de besoins. Il existe néanmoins des heures auxquelles vous avez beaucoup plus de chance d’éviter l’attente.

Le constat fait est que de nombreuses personnes contactent le service client dans l’intervalle de 12 h et 14 h. L’expérience montre par contre que ces heures constituent les moments de grande affluence sur la ligne. La raison est simple. C’est le moment où de nombreuses personnes prennent leur pause. Cela fait que le nombre d’appelants est important et donc la ligne est saturée.

Il en est de même le samedi qui est un jour de repos pour plusieurs personnes. Le moment convenable pour entrer en contact avec la ligne 3900 d’Orange est compris entre 8 h et 11 h. Les autres moments de la journée, le service est bien évidemment disponible, mais la possibilité d’attente est très forte.

Si vous n’arrivez pas à avoir une correspondance au bout du fil en appelant le 3900, vous avez d’autres alternatives. Vous avez la possibilité d’entrer en contact avec le service client en envoyant un mail. Pour le faire, vous devez vous connecter à l’espace client. Un autre moyen d’entrer en contact avec le service client est d’écrire à Orange via ses réseaux sociaux comme Twitter. Vous poserez vos préoccupations à un web conseiller qui se chargera de vous apporter les solutions souhaitées. Certaines personnes préfèrent par contre adresser un courrier postal. Les personnes qui penchent pour cette option pourront adresser une lettre recommandée.

Vous pouvez aussi aller dans un magasin d’Orange pour rencontrer un conseiller. Cette alternative est beaucoup plus efficace dans le sens où vous pouvez discuter plus aisément avec le conseiller et obtenir de meilleures réponses à vos préoccupations. Pour les professionnels, Orange met à leur disposition un numéro spécial, le 3901.

Le Sosh

Le Sosh est une option moins chère proposée par Orange à ses clients. Les abonnés de cette option ont la possibilité d’appeler le service client lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes relatifs à la livraison ou à la disponibilité d’Internet. Dans ce cas, la ligne à appeler est le 3976. Avec ce numéro, le temps d’attente est gratuit, mais il sera facturé du forfait initial. Pour bénéficier de cette offre, il suffit d’appeler le 740. L’appel est tarifé à 0,38 € par minute. Dans le même temps, il est conseillé aux abonnés de cette offre, d’appeler le 3976 entre 8h et 11h pour éviter un long temps d’attente.

Cet article permet de comprendre que la compagnie Orange dispose d’un seul numéro pour écouter les problèmes de leurs clients. La ligne est le 3900 et les clients peuvent appeler du lundi au samedi de 8 h à 9 h. Cependant, l’affluence est plus élevée à certaines heures et pour cela la communication avec le service client sera meilleure à d’autres heures. Il s’agit des heures comprises entre 8 h et 11 h de plus, il faudra éviter d’appeler le samedi puisque le nombre d’appelants ce jour est important et donne lieu à un temps d’attente important.