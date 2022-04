Qu’est-ce que le trading binaire ?

Options binaires. Juste hors de la porte, le terme sonne comme il va jeter une liste de lingo Forex immensément compliqué qui vous prendra pour toujours à naviguer. Mais comme la plupart des choses dans l’industrie du Forex, ce qui commence comme apparemment compliqué est en fait beaucoup plus facile à comprendre que vous ne l’imagineriez.

À bien des égards, le trading binaire est à la fois traditionnel et considéré comme un moyen assez simple de négocier des devises et de faire un profit. Avec le trading binaire, le paiement sera un montant fixe et vous serez en mesure de prédire le résultat à partir de deux résultats possibles.

A lire également : L'AUM du plus grand gestionnaire ne cesse d’augmenter malgré l’instabilité des marchés

Et ces deux résultats possibles ne pouvaient pas être plus simples. Ta prédiction sera soit correcte soit elle ne l’est pas. Si vous avez raison, vous recevrez le paiement fixe tel qu’il a été convenu. Si votre réponse est erronée, vous perdrez l’argent que vous avez payé initialement.

Les deux résultats possibles sont vraiment soit gagner ou perdre.

Les options binaires sont une option vraiment incroyable pour les traders qui sont considérés comme peu qualifiés, ou qui ont récemment commencé à trader. Cette option permettra au trader d’accéder à une gamme assez polyvalente de marchés, y compris les matières premières, les indices, le Forex et les actions.

Il y a plusieurs façons dans lesquelles cette option standard du reste. Ce n’est pas seulement l’enjeu gagnant-perdant, mais aussi que ces options ont une date de grève très claire, le prix et l’heure ainsi qu’une date d’expiration claire.

Pour réaliser ce profit, le commerçant devra deviner correctement ou plutôt prédire soigneusement l’orientation du marché ainsi que le prix au moment même où il y avait une expiration. Naturellement, le commerçant perdra son investissement si le pari est incorrect.

C’ est juste la pointe du trading binaire. Creusons un peu plus profondément.

Avec des options binaires, le trader devra acheter un appel (droit pour acheter) quand il est haussier ou ils auront besoin d’un put (droit de vendre) quand baissier. Le placement de l’appel ou du put sera axé sur les indices, les matières premières, les actions et les paires de devises (Forex).

Pour réaliser un profit sur un appel, le marché devra se négocier bien au-dessus du prix d’exercice à la date d’expiration.

Pour réaliser un profit sur un put, le marché devrait se négocier en dessous du prix d’exercice au moment de l’expiration.

Si vous travaillez par l’intermédiaire d’un courtier, il devrait être en mesure de vous indiquer le paiement, la date d’expiration, le prix d’exercice et les risques encourus.

Les types d’options binaires

Les options binaires viennent dans diverses, bien, variétés. Tous les types de métiers fonctionnent sur un résultat assez basique Oui/Non qui est précisément pourquoi cela est appelé un commerce binaire, il n’y a que deux options.

A lire également : Pourquoi l’or représente-t-il une valeur refuge pendant les crises boursières et les récessions les plus austères

Voici quelques-uns des types les plus courants de métiers binaires que vous pouvez choisir :

Le Haut/Bas Commerce — Le plus commun d’entre eux est le plus simple du lot qui est le commerce Haut/Down. Un chiffre haut est fixé avec un chiffre bas. Si le prix finira plus haut ou inférieur au prix actuel au moment de l’expiration, déterminera le résultat.

Échelle — Similaire à un commerce de type Up and Down, l’échelle aura un niveau de prix prédéfini qui est échelonné. Les paiements avec ce type de commerce peuvent parfois aller plus de 100%.

Touch— Avec des niveaux définis qui sont soit supérieurs ou inférieurs aux prix actuels, le trader devra prédire si le prix touchera les niveaux avant la date d’expiration. Le trader sera en mesure de fermer sa position avant l’heure d’expiration. Si le niveau de prix est touché avant l’expiration de l’option, le commerçant sera immédiatement payé.

In/Out — Également appelé option Gamme ou Limite, avec ce traders seront en mesure de définir un chiffre élevé et un chiffre bas. Ils prédisent alors si le prix va fermer ou non à l’intérieur ou à l’extérieur des niveaux.

Les avantages du trading d’options binaires

Quel que soit le type d’option binaire que vous choisissez lorsque vous commencez ce type spécifique de trading, vous bénéficierez d’une gamme d’avantages qui rendront tout cela utile.

Vous serez en mesure de négocier en utilisant l’option binaire sur tous les marchés. Peu importe si le trading Forex ou les indices boursiers sont vos marchés préférés, vous serez en mesure de négocier en utilisant binaire. Vous pouvez limiter le montant des pertes que vous devez prendre en limitant simplement vos enjeux. Votre trading peut prendre toute une série de durées , avec des positions à court et à long terme disponibles. Vous avez plus de contrôle sur vos prévisions de marché parce que vous pouvez prédire les mouvements. Vous n’avez pas besoin de être incroyablement habile . Une certaine négociation exigera que vous ayez une expérience et un savoir-faire immenses pour obtenir vos profits. Le commerce binaire est parfait pour ceux qui commencent tout juste dans l’industrie.

Alors que le trading d’options binaires a été autour depuis assez longtemps, mais il reste l’une des options qui est le meilleur pour ceux qui sont désireux d’être un peu innovant quand il s’agit de trading Forex. C’est aussi, sans aucun doute, le moyen le plus simple de commencer à négocier et à investir sur les différents marchés financiers.

Il y a un risque limité associé aux options binaires et les règles sont incroyablement faciles à suivre. Pour tirer le meilleur parti de cette forme de trading Forex ces mêmes règles telles que la formulation d’une stratégie solide, en vous assurant que vous avez fait tous vos calculs, en lisant autant que possible sur l’endroit où vous allez placer votre argent, et être intelligent sur toutes vos décisions, devraient tous être appliqués.

Il n’est pas difficile de faire un succès de votre option binaire lorsque vous avez jeté des bases solides, et c’est vraiment un endroit fantastique pour commencer votre carrière d’investissement.

Foire aux questions

Qu’ est-ce que le trading binaire et comment cela fonctionne-t-il ?

Allez ici pour un guide détaillé sur le trading binaire.

Le trading binaire est-il sûr ?

Oui, il est considéré comme une option d’investissement sûre.

Quelle est la meilleure application de commerce binaire ?

La meilleure application pour le moment est IQ Option qui peut être utilisée sur les appareils Android et iPhone.

Quel est le meilleur binaire ou Forex ?

Le binaire est beaucoup plus facile à naviguer que le Forex, purement parce qu’il n’y a pas de changement. Binary réduit les risques tandis que les risques Forex ne peuvent être compris qu’une fois le commerce fermé.

Le trading d’options binaires peut-il vous rendre riche ?

Oui, il n’est pas impossible de faire des profits importants du trading binaire.

Trader de manière sécurisée

Si vous débutez dans le trading, trouver une manière sécurisée d’investir peut vous sembler complexe au premier abord. Pourtant, il existe des solutions. Voici quelques conseils.

Pour vous aider, nous vous conseillons la banque en ligne suisse avec la mise à disposition de services de courtiers : Flowbank. Cela vous permettra d’ouvrir gratuitement un compte bancaire multidevise, tout en bénéficiant des services de trading depuis une application mobile. C’est plutôt pratique d’avoir vos actions et votre argent au même endroit.

Au niveau de l’utilisation de l’application Flowbank, elle est destinée aux traders débutants. Vous devrez vous rendre dans l’onglet Trade pour placer vos ordres. Vous pourrez aussi utiliser des fonctions plus avancées, si vous avez l’habitude de trader. Cette fois, vous aurez besoin de télécharger FlowBank Pro. Vous aurez alors accès à de nombreuses fonctionnalités, vous permettant de négocier sur des actions, obligations et fonds négociables en bourse (FNB), le Forex et les contrats sur différence (CFD) par exemple.

Pour vous rassurer davantage, Flowbank vous

exempte de frais en cas d’inactivité

permet d’investir sans vous imposer un investissement minimum

évite les frais de gestion de compte

propose 2 niveaux de tarifs sur les actions et ETFs

permet de contacter le service client par tchat ou par téléphone

Sachez également que vous pouvez vous entrainer à trader avant de le faire pour de vrai. En effet, vous pouvez vous créer un compte fictif chez un broker qui le propose. Cela vous permettra de vous sentir plus à l’aise, avant d’utiliser votre argent et de vous ouvrir un compte par la suite pour trader réellement. Bien entendu, il est conseillé de ne pas multiplier vos placements au départ pour ne pas prendre trop de risques, car forcément vous n’aurez pas encore tous les bons réflexes pour investir votre argent.