Les meilleures idées de cadeaux d’invité pour un baptême

Le baptême est l’occasion de combler de cadeaux l’heureux baptisé, souvent encore très jeune. La cérémonie rassemble les membres les plus proches de l’entourage, et est souvent suivie d’un repas au restaurant ou d’une petite fête plus intime à domicile. Pour remercier vos convives de s’être déplacés, d’avoir offert de beaux cadeaux à votre enfant et d’avoir participé d’une façon ou d’une autre au baptême, pensez à prévoir des petits présents qui serviront aussi de souvenir. Si vous manquez d’inspiration, cette sélection d’idées cadeaux pour les invités du baptême vous aidera à bien choisir.

Le cadeau classique : les dragées de baptême

Petites confiseries sucrées, croquantes, blanches ou colorées, à l’amande ou au chocolat, les dragées font partie des traditions du baptême. Glissées dans un joli contenant, elles s’accordent parfaitement à la décoration de la table. La petite bouteille en verre met en avant les couleurs des dragées, le polochon de velours apporte une touche de distinction, le sachet en papier convient bien à un thème campagnard, vintage ou écologique. Une simple étiquette suffit à personnaliser l’ensemble, avec la date du jour et le prénom du baptisé.

Le cadeau gourmand : des pots de miel ou de confiture

De très bonnes confitures en petit format ou de jolis pots de miel artisanal feront un cadeau très apprécié des convives gourmands. Déposez-les à côté des verres de chaque invité, avec une carte souvenir ou un petit mot de remerciement. Vous pouvez aussi y ajouter un ruban, coller des gommettes sur le pot ou faire réaliser des étiquettes à apposer dessus.

Le cadeau unique : un objet à personnaliser

Tout comme le parrain ou la marraine va traditionnellement offrir une médaille de baptême à un garçon en la faisant graver à son nom, vous pouvez opter pour un cadeau personnalisé au nom de chaque invité. Comme cette option fait appel à un budget plus conséquent, elle conviendra mieux si vous avez peu de convives. Voici quelques idées d’objets pratiques à faire personnaliser :

– un miroir de poche ;

– un aimant de frigo ;

– un stylo à bille ou à encre ;

– un porte-clé ;

– un marque-page ;

– un dessous de verre.

Ces cadeaux peuvent aussi être offerts plus tard, et personnalisés avec une photo souvenir du baptême.

Le cadeau écologique : un sachet de graines de fleurs

C’est l’un des cadeaux très tendance pour un baptême, un mariage ou une communion. Chacun de vos invités reçoit un petit sachet de graines qu’il pourra répandre dans un champ, planter dans son jardin ou conserver en souvenir de la journée.

Vous pouvez acheter ces sachets tout prêts à un coût assez accessible, mais vous pouvez aussi fabriquer vous-même des sacs en kraft ou en plastique et y glisser les graines de votre choix. Privilégiez des mélanges de fleurs faciles à faire pousser, parfaits pour attirer les abeilles.

Le cadeau qui sent bon : un savon

Offrir un savon pour un baptême vous semble être une drôle d’idée ? Pourtant, c’est un cadeau qui va forcément servir, et qui sent bon pour peu que vous choisissiez des petits savons de qualité chez un artisan. Il est possible de les faire personnaliser avec la date de l’évènement, avec un petit message ou avec un prénom.

Le cadeau à consommer avec modération : une bouteille de liqueur

Réservé aux adultes, il s’agit d’un cadeau qui sera sûrement apprécié des connaisseurs. La petite bouteille de liqueur se conserve longtemps, elle peut être réalisée par un viticulteur du coin ou commandée en gros sur un site. Si vous choisissez ce présent pour vos invités de plus de 18 ans, pensez à prévoir un petit sachet de bonbons ou de biscuits pour les plus jeunes.