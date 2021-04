Accueil » Actu Quelles sont les raisons d’opter pour une motorisation de portail ? Actu Quelles sont les raisons d’opter pour une motorisation de portail ?

Aujourd’hui, de plus en plus de Français n’ont plus à sortir de leur véhicule pour ouvrir et fermer leur portail. Cela est rendu possible par l’existence sur le marché du système de motorisation pour ce dernier. Mais à part le fait de ne pas descendre de leur voiture pour l’entrée ou la sortie de chez eux, existe-t-il d’autres avantages qu’ils profitent déjà grâce à un tel système ? La réponse est oui et nous allons vous les citer.

Profiter de plus de confort de vie

À chaque fois qu’elles rentrent du travail, beaucoup de personnes sont encore obligées de descendre de leur voiture pour ouvrir leur portail avant de procéder à son blocage en position ouverte. Et après que leur véhicule soit entré, elles devront redescendre une nouvelle fois pour refermer le portail. Pourtant, tout cela peut être évité en investissant dans un système de motorisation de portail. Ce dernier revêt encore son importance durant un mauvais temps, un moment où descendre son véhicule avant de se trouver dans son garage constitue une mauvaise idée.

Possibilités de choisir entre de différents types de motorisation

Opter pour une motorisation portail , c’est également vous donner la possibilité de choisir entre de nombreuses options pour l’automatisation. Si vous avez, par exemple, un portail battant, le choix le plus classique pour vous est le bras articulé dont la fixation peut se faire soit sur vos poteaux, soit sur vos vantaux, soit sur le mur de votre entrée. Pour les portails battants plus lourds par contre, rien ne vaut les vérins.

Mais qu’en est-il du portail coulissant ? Le système de motorisation à rail au sol est le choix le plus traditionnel. La motorisation portail coulissant autoportant voit tout de même son nombre d’adeptes augmenter exponentiellement du fait de l’inexistence de contact avec le sol.

Gain en sécurité

La motorisation de portail constitue également un moyen d’améliorer la sécurité de votre domicile pour de nombreuses raisons. Certes, le portail constitue déjà un moyen de délimiter et fermer votre propriété, mais il sera moins sécurisé si tout le monde peut procéder à son ouverture ou sa fermeture. Avec une motorisation par contre, vous êtes le seul à disposer de ce moyen pour ouvrir ou fermer votre portail. Par ailleurs, le système d’automatisation favorise l’association avec d’autres solutions de sécurité et de contrôle d’intrusions de type interphone, alarme et caméra.

Votre sécurité est encore renforcée grâce à des systèmes de filtre et de contrôle d’accès comme les lecteurs digitaux, les claviers à code et les applications mobiles. Et, car vous n’avez pas à descendre de votre automobile pour ouvrir le portail, vous ne serez pas exposé au risque de vol de celle-ci. Enfin, si vous êtes le parent d’un enfant en bas âge, vous aurez le garant de la présence de celui-ci dans votre propriété jusqu’à votre arrivée.

Élégance et Durabilité garantie

Les matériaux avec lesquels un portail motorisé est conçu sont réputés pour leur élégance et apportent ainsi un surplus esthétique à votre habitation. Il s’agit, le plus souvent, de l’aluminium, du matériau composite bois-aluminium et de l’acier. Ce sont des matériaux reconnus également pour leur résistance même aux conditions climatiques les plus rudes. Cela vous permet ainsi d’espérer préserver votre portail motorisé pour plusieurs dizaines d’années. Avec ce type de portail, vous n’aurez pas du mal à trouver des acheteurs potentiels en cas de revente de votre propriété.