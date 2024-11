Un guide complet de la rénovation énergétique pour les professionnels de l’immobilier

Depuis l’adoption de la loi Climat et Résilience en 2021, la rénovation énergétique est au cœur des discussions. Avec des mesures visant à réduire le nombre de logements mal isolés, le gouvernement met la pression sur les propriétaires. Des sanctions, telles que l’interdiction de louer des biens énergivores ou limiter l’augmentation des loyers, ont été mises en place.

Ces changements offrent aussi de nouvelles opportunités. Pour les professionnels de l’immobilier, la rénovation énergétique représente un levier important dans ce contexte de transition énergétique.

Les principes clés de la rénovation énergétique

La rénovation énergétique vise à réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment tout en garantissant le confort. Les travaux peuvent toucher plusieurs aspects : l’isolation, le chauffage ou encore la ventilation. Par exemple, l’isolation des fenêtres ou des combles améliore l’efficacité thermique.

Installer un système de chauffage plus performant, comme un poêle à granulés, peut également faire une grande différence. Une meilleure ventilation permet de diminuer les besoins en énergie. À long terme, ces efforts permettent de réaliser des économies, d’augmenter la valeur du bien et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Par exemple, l’agence Troyes Habitat a collaboré avec Hellio, à retrouver sur Hellio (https://logementsocial.hellio.com), pour diminuer les dépenses liées au chauffage. Celles-ci représentent une part importante des charges communes. Des travaux ont été réalisés dans 11 résidences afin de réduire la consommation énergétique et ainsi alléger les factures.

La rénovation énergétique d’un logement implique des travaux pour optimiser ses performances énergétiques. Mais comment procéder ?

Évaluer les dépenses énergétiques du logement grâce au DPE.

Identifier les travaux prioritaires : isolation, chauffage, etc.

Faire appel à des professionnels certifiés RGE.

Explorer les solutions de financement disponibles (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro…).

Coordonner les travaux entre les différents intervenants.

Vérifier les gains énergétiques avec un nouveau DPE après les travaux.

Quels types de travaux entreprendre pour améliorer la performance énergétique ?

Les prix de l’énergie continuent de grimper et les enjeux environnementaux deviennent de plus en plus importants. Rénover son logement pour le rendre plus économe en énergie est une solution efficace pour diminuer ses factures et réduire son empreinte carbone. Bien s’organiser et bien choisir ses rénovations promet une efficacité accrue.

Améliorer l’isolation : Priorité à l’isolation des combles, des murs et des fenêtres pour le confort thermique.

: Priorité à l’isolation des combles, des murs et des fenêtres pour le confort thermique. Installer un système de chauffage performant : Remplacer l’ancienne chaudière par des solutions économes comme une pompe à chaleur ou un poêle à granulés.

: Remplacer l’ancienne chaudière par des solutions économes comme une pompe à chaleur ou un poêle à granulés. Produire des énergies renouvelables : Installer des panneaux photovoltaïques ou une chaudière à bois pour produire de l’énergie verte.

: Installer des panneaux photovoltaïques ou une chaudière à bois pour produire de l’énergie verte. Optimiser la ventilation : Installer une VMC double flux pour améliorer la qualité de l’air et récupérer la chaleur.

: Installer une VMC double flux pour améliorer la qualité de l’air et récupérer la chaleur. Gérer ses consommations : Utiliser des thermostats connectés et adopter des éco-gestes pour réduire les dépenses énergétiques.

Une priorité dans le secteur immobilier

La rénovation énergétique est devenue une priorité depuis la loi Climat et Résilience. En suivant une approche structurée, les professionnels de l’immobilier peuvent transformer les propriétés tout en respectant les nouvelles normes.

Améliorer l’isolation, moderniser le chauffage, utiliser des énergies renouvelables et optimiser la ventilation réduisent les coûts énergétiques. Ces améliorations augmentent également la valeur des biens. Une rénovation énergétique réussie offre des avantages économiques et écologiques, faisant de cet investissement un choix judicieux pour l’avenir.