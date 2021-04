Accueil » Mode Quelle matière pour une casquette ? Mode Quelle matière pour une casquette ?

Matériaux pour votre casquette Grâce à cet article, nous vous montrons que quand il s’agit de personnalisation, tout n’est pas joué dans des couleurs ou des marqueurs. En effet, le matériau que vous choisissez pour vos casquettes personnalisées joue un rôle crucial.

Sobriété, authenticité ou haut de gamme, c’est le matériau choisi qui déterminera le style de votre casquette !

Aujourd’hui, la qualité d’un produit est principalement reconnue par la qualité des matériaux utilisés. Le cuir est le matériau noble par excellence. Habituellement utilisé sur la visière, il donne une touche premium au produit. Combiné avec le marquage laser sur le patch en cuir, il est garanti le succès ! Que vous soyez sur un cuir lisse pour la sobriété ou en daim sur le côté velouté, il ne laissera personne indifférent ! Même si on le trouve généralement dans les tons de chameau, le cuir disponible dans de nombreuses nuances !

Comme il est saisonnier, nous trouvons actuellement beaucoup de casquettes dans les matériaux d’hiver. Sur la coupe Snapback, nous trouvons le tissu acrylique incassable. C’est un tissu épais idéal en hiver, qui apporte également beaucoup d’adhérence sur le chapeau.

Pour une dentelle plus à la mode, vous pouvez choisir un tissu acrylique mélangé avec de la laine. Le mélange parfait est 80% acrylique pour les tenues, et 20% laine pour le rendu et le toucher. En hiver, nous pensons également au velours, qui à ce moment revient en vigueur. Velours côtelé, ou velours uni, il y a quelque chose pour tout le monde, et dans n’importe quelle couleur !

Nous trouvons plus et plus de matériaux naturels sur les bouchons personnalisés. Le retour aux matières premières, sobres et authentiques est une condition préalable.

Le coton est le principal matériau naturel pour les casquettes. Il est possible de choisir un coton sec pour la dentelle sobre et classique, ou pour un coton peau de pêche pour une dentelle veloutée douce.

Dans les trois premiers, nous trouvons aussi du linge, léger et facile à porter, surtout pendant la période estivale.

Jersey est également un matériau naturel populaire. C’est un matériau plus sportif, qui apporte également de la douceur au produit. Le maillot est très confortable à porter, et son style sportswear est une véritable valeur ajoutée à votre casquette. Également disponible en chiné, le maillot se porte en toutes saisons !

Enfin, de plus en plus de liège peut être trouvé sur les bouchons personnalisés. Matériel inattendu, mais visuellement très intéressant. Nous pouvons l’utiliser sur la visière, ou plus discrètement comme patch pour le marquage laser de votre logo.

Choisissez un look des années 70 avec un jean ! Dans des tons clairs, lavés dehors ou avec un effet usé, tout est possible avec un jean. Disponible en plusieurs bleuâtres, il apporte une touche vintage à votre casquette !

L’ autre matériau tendance de la saison est la mousse de polyester. Ce tissu offre à la casquette un look très surfwear ! Ce tissu est fait de mousse recouverte d’un tissu de polyester doux, ce qui crée un aspect bombé sur la capuche. Pour accentuer le relief, n’hésitez pas à opter pour un marquage de broderie !

Vous comprendrez, ce n’est pas le choix qui manque dans les matériaux ! Alors lâchez et choisissez le matériau qui respectera les valeurs que vous souhaitez transférer avec votre casquette !

