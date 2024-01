Montage vidéo en ligne gratuit avec CapCut

Actuellement, avec le grand développement de l’industrie vidéo, les outils de montage vidéo de haute qualité deviennent de plus en plus importants. La demande est forte, mais la qualité nécessaire. Des outils de montage vidéo professionnels hautement efficaces sont indispensables pour tous les créateurs de contenus graphiques.

Êtes-vous à la recherche de la meilleure plateforme de création proposant un montage vidéo gratuit et professionnel ? CapCut propose un montage vidéo en ligne gratuit et diverses autres fonctionnalités avancées.

CapCut : la plateforme de montage vidéo gratuit

CapCut a développé l’un des sites de montage vidéo les plus efficaces puisqu’il vise à satisfaire les besoins des créateurs de vidéos. De plus, cette plateforme est gratuite, donc vous pouvez l’utiliser en ligne directement dans votre navigateur sans payer aucun frais. CapCut Online est disponible pour Windows, Mac et Linux, mais pas pour les appareils mobiles. Sur les appareils mobiles, la version en ligne permet uniquement l’inscription et la connexion, mais aucune fonctionnalité réelle.

Cet outil est donc exploité pour créer des vidéos de qualité destinées à être partagées sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Vous pouvez vous rendre sur CapCut pour créer un compte et profiter de ses fonctionnalités gratuites.

CapCut est plus qu’un simple éditeur vidéo typique. Il s’agit d’un package complet qui comprend la conception graphique, la collaboration en équipe et bien d’autres réalisations. Elle fournit une technologie d’IA avancée intégrée, qui facilitera et améliorera l’efficacité dans vos activités graphiques.

Montage vidéo rapide et très efficace avec CapCut

Avec CapCut, vous réaliserez vos montages rapidement et efficacement, vous permettant d’obtenir d’excellents résultats. CapCut vous offre un environnement de travail convivial et facile à utiliser pour vos créations graphiques. Cette plateforme de montage vidéo en ligne n’est pas seulement disponible pour les professionnels du monde graphique, mais même les débutants peuvent l’exploiter gratuitement pour faire des montages de base.

Redimensionner facilement vos vidéos

Lorsque vous modifiez une vidéo, vous devrez peut-être modifier ou ajuster les proportions de la vidéo pour la télécharger sur Instagram, ou redimensionner le clip vidéo pour le joindre à un e-mail. Pour toutes ces réalisations, CapCut offre une fonctionnalité de redimensionnement rapide. Vous pouvez redimensionner aisément vos vidéos en trois étapes :

Étape 1 : Téléverser une vidéo

Téléchargez vos fichiers multimédias depuis votre ordinateur, Google Drive, Dropbox, Myspace ou via un code QR. Sinon, commencez par un clic en utilisant l’outil de redimensionnement vidéo sur toile.

Étape 2 : Redimensionner une vidéo

Modifiez le format en fonction de la plateforme sur laquelle vous souhaitez partager la vidéo. Ajustez les couleurs d’arrière-plan, ajoutez des flous et des images pour rendre vos séquences plus accessibles et attrayantes.

Étape 3 : Exporter et partager

Configurez les paramètres tels que le nom du fichier, la résolution, le format, la qualité, etc. Téléchargez la vidéo ou partagez-la sur vos profils de réseaux sociaux comme Instagram.

Recadrer et couper facilement vos vidéos

L’outil de découpage vous permet de supprimer et de découper facilement des parties de votre vidéo, ce qui est utile pour vous débarrasser du contenu inutile et ennuyeux. Vous pouvez également utiliser CapCut pour diviser des fichiers vidéo volumineux en segments plus petits. La fonction d’écran partagé vous permet d’afficher les causes et les effets ou d’expliquer facilement comment une chose est liée à une autre.

La fonction de recadrage vous permet d’ajuster le rapport hauteur/largeur de votre vidéo. Il s’agit également d’une fonctionnalité puissante qui s’avère très utile lors du découpage de vidéos. L’effet miroir vous permet de créer facilement des effets étranges dans vos vidéos. La mise en miroir des personnages ou des objets représentés dans votre vidéo peut rendre votre vidéo plus dynamique, intéressante et visuellement stimulante.

Si vous souhaitez créer une ambiance ou faire passer un message vocal, vous disposez d’outils audio pour les bandes sonores et les effets sonores. Il existe également une fonction de contrôle de vitesse qui vous permet de contrôler librement le timing de chaque partie de la vidéo. CapCut fournit aussi une fonctionnalité de rotation vidéo si vous souhaitez combiner deux vidéos à l’écran ou visualiser une vidéo sous un angle spécifique.

En plus de tous ces outils, la plateforme propose en plus d’autres outils de montage vidéo tels que les sous-titres automatiques, la suppression de l’arrière-plan vidéo, les effets et filtres vidéo, le montage multipiste, l’animation vidéo, etc.

Outil de traducteur vidéo en ligne sur CapCut

Partagez vos vidéos avec le monde entier grâce aux outils de traduction vidéo de CapCut. Tout se fait automatiquement et dans des dizaines de langues. Traduire des vidéos, c’est ajouter des sous-titres à votre contenu pour captiver votre audience. L’outil de vidéo de traduction gratuit de CapCut vous permet de traduction video sans aucune compétence linguistique. La transcription s’effectue automatiquement. Élargissez facilement la portée de vos vidéos promotionnelles dès aujourd’hui, simplement en trois étapes :

Etape 1 : Télécharger votre vidéo

Téléchargez votre vidéo depuis votre ordinateur et faites-la glisser vers la fenêtre de l’espace de travail.

Etape 2 : Traduction des sous-titres

Accéder à « Texte », cliquez sur Légendes automatiques, « Créer », puis « Reconnaître la voix ». Vous avez la possibilité d’éditer facilement les sous-titres sur l’interface. Cliquez sur le bouton « Traduire » dans la même fenêtre contextuelle. Sélectionnez la langue de la vidéo et la langue dans laquelle vous souhaitez traduire le contenu. Cliquez sur Traduire.

Etape 3 : Exporter et partager

Exportez aisément vos vidéos pour partager la version finale sur les réseaux sociaux ou téléchargez vos créations.

En définitive, avec la plateforme de montage vidéo en ligne de CapCut, vous pouvez réaliser un montage vidéo facile et rapide, partout, tout le temps.