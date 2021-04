Accueil » Famille Comment ecrire une belle lettre d’amitié ? Famille Comment ecrire une belle lettre d’amitié ?

Long modèle de texte d’amitié et beau message d’amitié sous la forme d’une lettre amicale touchante et belles citations d’amitié à offrir ou envoyer à un ami exceptionnel ou un ami afin de dire merci ou je vous aime avec respect et tendresse.

Belle photo pour un ami ou un ami — Courte citation d’amitié Lettre pour meilleur ami, meilleur ami

💌 Toucher des modèles de lettre d’amitié à envoyer au meilleur ami ou meilleur ami. Joli message d’amitié pour remercier ses amis ou demander pardon à un ami ou une petite amie que nous avons blessé : lettre d’amitié toucher et long texte d’amitié touchante.

Tu es mon meilleur ami ou mon meilleur ami.

Je voulais écrire cette lettre pour vous rappeler une fois de plus combien notre amitié est importante pour moi. Tu es mon meilleur ami, mon meilleur ami… Tu es pour moi plus qu’un frère — une soeur —

Joseph Kessel écrit :

« Un ami est à la fois nous-mêmes et l’autre, l’autre en qui nous cherchons le meilleur de nous-mêmes, mais aussi ce qui est meilleur que nous. »

Pour moi, tu es un miroir qui m’aide à me voir comme je suis vraiment. Votre amitié m’aide à m’améliorer.

Tu connais mes faiblesses sans en faire ta force. Tu es la personne qui me respecte le plus. On est amis pour la vie. Les meilleurs amis du monde. Nous pardonnons à l’autre de ses erreurs sans jamais tomber dans le jugement moral. C’est une véritable amitié : une amitié sincère et forte.

Bien sûr, nous avons connu des moments difficiles, des conflits, des tensions et de la colère, mais notre amitié, notre relation amicale a toujours pris le relais.

« La meilleure occasion de faire l’expérience de la sincérité d’un ami, c’est le moment où vous lui annoncerez un malheur qui vient de vous frapper », écrit Arthur dans son livre Aphorismes on Sagesse in Life.

J’ ai vu plusieurs fois votre soutien et votre disponibilité lorsque j’ai vécu des moments difficiles et douloureux. Je sais aujourd’hui et en toute confiance que vous êtes un véritable ami — un vrai ami — mon meilleur ami — mon meilleur ami —.

« Plus l’ami est âgé, mieux il va. » Plaute a écrit dans Truculentus.

Nous sommes amis d’enfance, notre amitié est vieille. Notre amitié devient de plus en plus belle. Être un grand ami ou être un grand ami est un art qui se cultive au fil du temps. La fidélité dans l’amitié comme dans l’amour est un serment éternel.

Je ne sais pas écrire des poèmes, mais j’aimerais consacrer ce beau poème sur l’amitié écrit par un auteur que je ne connais pas mais qui correspond. Tant ce que je ressens pour toi :

Alchimie de l’amitié

Alchimie de l’amitié Rayonnant dans mon âme Le véritable trésor d’être aimé Plus que tout est le charme De cette joie qui enflamme La nuit, si belle dans mes yeux La poésie vole en éclats C’est une observation fabuleuse Mes amis brûler avec un feu Que le grand soleil n’a pas !

Stephen Moysan

Je vous offre aussi ces deux jolies citations sur l’amitié que j’aime particulièrement :

« L’homme le plus riche du monde n’est pas celui qui a encore le premier dollar qu’il a gagné. C’est lui qui a toujours son meilleur ami. » Citation de Martha Mason

« Il y a des douleurs devant lesquelles un vrai ami ne peut rien offrir de mieux que le silence compatissant. » Citation de Simone Gagnon

Je t’aime mon ami (mon ami)… Des baisers sympathiques. Ton meilleur ami… Ton meilleur ami…

Beaux amis citations et beaux textes sur les amis

Trouvez une citation d’amitié drôle ou courte à envoyer à une petite amie ou un petit ami que nous aimons beaucoup.

👫 Court citation d’amitié

L’ amitié est un pays où tous les habitants sont frères et sœurs. L’amitié est un pays où règne le pardon, la compréhension et l’affection.

◊

👫 Texte d’amitié qui fait pleurer

Un vrai ami connaît nos faiblesses et nos blessures à la vie. Un vrai ami est celui qui, par sa gentillesse et son amour inconditionnel, soulage nos douleurs et nous montre le chemin de l’espérance quand la vie devient moins belle.

◊

👫 Citation de l’amitié perdue

Quand une amitié a été éteinte, c’est que le feu de l’incompréhension et de la concurrence l’a consumé progressivement.

L’ amitié est fragile. Il s’agit d’une propriété non renouvelable qui doit être en mesure d’entretenir et de prendre soin.

Un ami perdu ou un ami perdu laisse en nous des traces d’un manque, les cicatrices d’une blessure qui ne guérit jamais vraiment.

◊

👫 Texte pour un ami exceptionnel

Ce sont les femmes et les filles qui sont comme des mères et des sœurs. Un ami exceptionnel est de notre famille. Cette amitié fraternelle est un cadeau du ciel. Cet ami exceptionnel est, en fait, une âme soeur.

◊

👫 Beau message d’amitié

Mon grand ami

Votre amitié sincère est aussi indispensable pour moi que l’air que je respire. Vous avoir comme ami est une joie de chaque instant, un bonheur inconditionnel, une île de sérénité où j’aime venir me reposer quand l’existence devient plus lourde.

Merci d’être mon ami !

◊

👫 Texte d’amitié à distance

Quelques mots tendres d’amitié à mon ami qui me manque tellement…

Mon ami, la vie signifie que ce jour-là vous vivez loin de moi. Cette amitié à distance me fait réaliser à quel point notre relation amicale est belle est.

Sachez que si vous avez besoin de moi, peu importe où, quelle que soit l’heure, je suis là pour vous.

Et je sais mon tendre ami que cette bienveillance est réciproque.

Amicale Votre enfant ami qui vous apprécie et qui vous manque beaucoup…

Touching Friendship Poème — Magnifique poème pour un ami ou un ami

Un joli poème sur l’amitié à offrir à une amie exceptionnelle ou à sa meilleure amie.

👫 Poème pour mon ami que j’aime

Vivre dans le pays de votre amitié Il vit dans un été éternel Être ton ami est un cadeau du ciel Notre relation amicale a la douceur du miel

Merci pour votre gentillesse Merci à vous d’avoir écouté sans jugement Merci pour votre patience Merci pour tous ces beaux moments

Une amitié vieille de plusieurs années Un voyage au pays du respect et de la fraternité Quand deux amis se sentent vraiment Leur amitié passe par le temps

⇒ Nous amis, vous êtes pour moi un point de repère doux Une belle relation avec la lumière Dans notre belle amitié, je garde la foi. Sachez que je serai toujours là pour toi En temps de triste ou de joie, Mon ami, tu peux compter sur moi.

Sympa et sincèrement.

◊ ◊ ◊

