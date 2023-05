Les racks de stockage : leurs caractéristiques et avantages

Dans le monde moderne et compétitif de la logistique et de la gestion d’entrepôts, l’efficacité et l’optimisation de l’espace sont devenues des priorités absolues. C’est là que les rayonnages de stockage entrent en jeu, en offrant une solution ingénieuse pour organiser et stocker les marchandises de manière ordonnée et accessible. Ces structures modulaires et polyvalentes présentent des caractéristiques spécifiques qui les rendent indispensables pour les entreprises cherchant à maximiser leur productivité. Elles offrent de multiples avantages qui contribuent à améliorer la sécurité et la rentabilité des opérations de stockage.

Racks de stockage : quel type choisir

Il existe plusieurs types de racks de stockage, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages. Les racks à palettes sont les plus courants dans l’industrie du stockage en raison de leur grande capacité de charge et de leur adaptabilité. Ils peuvent être configurés selon les besoins spécifiques d’une entreprise en termes d’espace disponible, ou encore pour le type et la taille des marchandises à stocker.

Les racks cantilever sont particulièrement utiles pour le stockage d’objets longs tels que les tubes, tuyaux, planches ou profilés métalliques grâce à leurs bras horizontaux qui permettent un accès facile aux charges volumineuses.

Il y a les racks dynamiques qui utilisent la gravité comme force motrice pour déplacer automatiquement les produits vers l’avant lorsqu’un article est retiré, ce qui facilite considérablement la gestion des opérations logistiques quotidiennes.

Il importe cependant de noter que chaque rack possède une capacité maximale déterminée par son fabricant, ainsi qu’une limite quant au poids maximal pouvant être placé sur chaque étagère. Il est donc crucial de choisir le type approprié selon vos exigences particulières afin d’éviter tout risque potentiel ou inefficacités dans votre entrepôt.

Qu’il s’agisse des racks conventionnels ou des systèmes automatisés tels que pick-to-light (PTL), voice-picking et autres technologies avancées, la sélection du bon équipement peut avoir un impact significatif sur votre productivité quotidienne et globale.

Il faut considérer votre entrepôt, les charges à stocker et leur variabilité en termes de volume et de poids, la fréquence de rotation des articles stockés (si elle est élevée ou faible), les caractéristiques des véhicules utilisés pour le chargement et le déchargement.

Que vous cherchiez à augmenter l’espace dans votre entrepôt, à améliorer la sécurité au travail ou encore à optimiser vos flux logistiques quotidiens, choisir un rack de stockage adapté peut offrir une solution efficace pour atteindre tous ces objectifs.

Racks de stockage : des économies à la clé !

En plus des avantages opérationnels que les racks de stockage peuvent offrir, il y a aussi des avantages économiques à considérer. Le premier avantage est la maximisation de l’espace disponible dans votre entrepôt. Les racks à palettes et autres types de racks sont conçus pour tirer parti de chaque centimètre carré d’espace. Cela signifie que vous pouvez stocker plus de marchandises dans un espace donné, ce qui peut réduire vos coûts globaux d’exploitation en évitant le besoin d’un agrandissement ou même d’un déménagement vers une installation plus grande.

Les racks permettent souvent une meilleure organisation et une gestion efficace des stocks. Cela facilite la localisation des produits en stock et réduit le temps nécessaire pour retrouver un article spécifique lorsque cela est nécessaire. Cette amélioration du flux logistique peut entraîner une diminution du temps consacré à certaines tâches telles que la recherche ou l’inventaire physique des articles.

Un autre avantage économique important est lié au retour sur investissement (ROI) qu’on peut espérer avec les racks de stockage bien choisis et installés correctement selon les normes réglementaires requises par chaque pays où ils seront utilisés. Bien que certains types puissent être relativement chers lorsqu’il s’agit d’équipements automatisés sophistiqués (tels que pick-to-light), leur rentabilité se mesure aux gains réalisés grâce aux augmentations significatives d’efficacité et de productivité accrue, ainsi qu’à la minimisation potentielle des accidents sur le lieu de travail dus au mauvais manutentionnement.

Les coûts liés à l’emballage sont aussi susceptibles de diminuer grâce à l’utilisation de racks de stockage. Les produits peuvent être placés sur une palette et enveloppés dans du film plastique afin d’être protégés pendant leur transport en toute sécurité jusqu’au point de vente final. Cela minimise les risques d’accidents causant des dommages aux marchandises ou même à vos employés, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires tels que la perte de temps et l’embauche de personnel pour réparer les dégâts.

Choisir le bon rack pour votre entreprise peut aussi aider à améliorer votre image auprès des clients et fournisseurs potentiels, en montrant que vous êtes soucieux d’utiliser toutes les ressources disponibles tout en optimisant vos opérations commerciales globales. Cela peut offrir un avantage concurrentiel précieux lorsque vous cherchez à attirer plus de clients ou encore à négocier avec vos partenaires stratégiques.

Vous devez évaluer correctement les besoins spécifiques liés au mode opérationnel existant ainsi que le potentiel économique réel généré par cette infrastructure.

Racks de stockage : la sécurité avant tout

En plus des avantages opérationnels et économiques, la sécurité est une préoccupation majeure pour tout propriétaire ou gestionnaire d’entrepôt. Les racks de stockage sont soumis à des normes rigoureuses visant à garantir leur résistance et leur stabilité, afin de minimiser les risques d’accidents liés aux chutes, effondrements ou déformations. Ils doivent être installés conformément aux normes régionales en vigueur dans chaque pays où ils seront utilisés.

Les racks sont conçus pour supporter un certain poids selon les modèles ainsi que différents types de charges tels que les palettes, cartons, caisses métalliques ou produits longs et volumineux. Ces facteurs doivent aussi être pris en compte lors du choix des racks appropriés. Il faut prendre en compte les variations climatiques locales trop importantes : chaud/froid/humidité/vent, etc.

Une fois le bon équipement choisi pour votre entreprise, il faut veiller à ce qu’il soit correctement installé par une équipe qualifiée disposant de toutes les certifications nécessaires requises dans chaque pays concernant cette activité très spécifique. Les fabricants proposent souvent aussi un support technique continu avec la possibilité d’un contrat annuel couvrant les réparations et le remplacement des pièces endommagées. Il faut réaliser une inspection périodique régulièrement pour s’assurer que les racks sont bien stables, en bon état et n’exposent pas vos travailleurs à d’éventuels dangers.

En cas de doute quant aux normes applicables ou au choix du type de rack adapté à votre entreprise, il est recommandé de faire appel à un expert en la matière qui saura vous guider dans votre décision. Certains fabricants proposent parfois une formation spécifique sur l’utilisation adéquate des racks ainsi que leurs caractéristiques techniques liées à leur sécurité.

Les racks de stockage peuvent offrir divers avantages économiques et opérationnels mais il faut considérer sérieusement toutes les questions relatives à leur installation ainsi qu’à leur utilisation sécuritaire afin d’éviter tout accident potentiel causant des dommages physiques ou même financiers.

Les racks de stockage sont des équipements essentiels pour les entreprises qui gèrent un grand nombre de produits. Ils permettent d’optimiser l’espace disponible tout en facilitant la gestion du stock et en améliorant la productivité. Pensez à bien choisir le rack adapté à votre entreprise afin d’éviter les accidents et d’assurer une utilisation optimale.

Voici quelques critères à prendre en compte lors du choix du rack de stockage approprié :

• La charge maximale : chaque type de rack a une capacité maximale différente, pensez à bien déterminer le poids maximum que vous souhaitez stocker sur vos étagères avant d’acheter.

• La taille des articles : si vous devez stocker des articles volumineux ou longs tels que des tuyaux ou des barres métalliques, choisissez un système adapté qui peut supporter ces dimensions particulières.

• L’espace disponible : vérifiez l’espace dont vous disposez pour installer vos racks et choisissez ceux qui s’y adapteront parfaitement sans obstruer les allées ni nuire aux opérations quotidiennes dans l’entrepôt.

• Le flux logistique : décidez comment vos produits seront manipulés • manuellement ou avec une machine • car cela affectera également le type de rack que vous choisirez.

• Les normatives locales applicables : vérifiez les normatives régionales concernant l’utilisation des racks ainsi que leur installation.

• Résistance thermique nécessaire : il faut aussi tenir compte du climat local (trop chaud, froid, humide, venteux, etc.) et choisir un matériel adapté.

• Estimation du projet : il est convenable d’anticiper l’évolution de votre entreprise dans le temps. Vous pouvez prendre cette question en compte lors du choix des racks.

Les critères précités sont autant d’éléments à considérer afin de choisir les racks les plus adaptés pour votre entreprise. Pensez à bien répartir les charges sur chaque étagère pour éviter tout déséquilibre et donc un éventuel accident. La sécurité étant une préoccupation majeure, il est recommandé de vérifier que vos racks ont été conçus selon les normatives applicables et qu’ils ont subi tous les tests nécessaires avant leur installation.

Le choix du rack de stockage approprié dépendra largement des besoins spécifiques de votre entreprise ainsi que des caractéristiques propres à votre entrepôt. N’hésitez pas à solliciter l’aide d’un expert dans ce domaine si nécessaire afin d’être sûr(e) que vous faites la meilleure décision possible.