Le bon collier pour mettre en valeur votre morphologie

Connaissez-vous le nom des différents modèles de colliers ? En fonction de leur longueur, ces bijoux sont plus ou moins adaptés à chaque morphologie. Du long sautoir rope au ras du cou en passant par le collier princesse et le sautoir matinée, découvrez l’accessoire qui mettra le mieux en valeur votre silhouette.

Le ras du cou, pour les femmes élancées au cou fin

D’une longueur moyenne de 36 cm, le collier ras du cou est celui qui se porte le plus haut. Il souligne et habille la naissance du décolleté. Il peut aussi être porté sur un haut à col roulé en matière peu épaisse. Vous vérifierez que la taille du ras du cou vous convient en regardant la concordance de votre ligne de cou avec celle du collier. Il est possible d’ajouter un pendentif de petite taille à une chaîne portée au ras du cou.

Ce type de collier attire le regard sur la zone haute de la poitrine. Il est donc idéal pour les femmes qui ont un cou fin et long, car il les mettra bien en valeur. En revanche, il est à éviter si vous avez un cou épais, car il risque de donner une impression d’écrasement.

Les tenues à porter avec un ras du cou

Ce collier convient bien avec :

– un pull à col en V ;

– un haut qui dégage les épaules ;

– une robe à col bateau.

Le collier chocker, un accessoire polyvalent

Ce collier mesure environ 38 à 40 cm de long. Il arrive juste au niveau des clavicules, qu’il vient élégamment accentuer. Parfois orné d’un petit pendentif, c’est un bijou classique qui valorise toutes les morphologies.

Les tenues à porter avec un chocker

C’est le collier polyvalent par excellence, qui convient à tous les types de haut, que le cou soit dégagé ou non.

Le collier princesse, idéal pour les décolletés plongeants

On appelle collier princesse un collier pour femme dont la longueur est comprise entre 40 et 45 cm. Légèrement plus long que le chocker, ce bijou attire les regards vers la poitrine. Il est assez imposant pour flatter les morphologies rondes, notamment celles qui présentent des épaules larges ou une poitrine développée. Il reste cependant suffisamment court pour mettre aussi en valeur les femmes athlétiques ou à la silhouette fine.

Les tenues à porter avec un collier princesse

Le collier princesse valorise les décolletés plongeants. Il fait aussi son effet sur les vêtements de toutes sortes avec des cols ronds, en V, bustiers ou bateaux.

Le collier matinée,

Ce type de sautoir s’arrête tout juste à la limite inférieure du buste. Sa longueur oscille entre 50 cm pour les plus courts à 60 cm pour les plus longs. Le collier matinée a vraiment gagné en popularité à partir des années 1920. Constitué de perles ou agrémenté d’un pendentif, il est parfait sur une silhouette voluptueuse, avec des formes bien marquées. Les femmes qui ont un cou de faible longueur peuvent aussi miser sur cet accessoire pour gagner en élégance et en finesse.

Les tenues à porter avec un collier matinée

Le collier matinée convient particulièrement avec :

– une robe ou un haut à décolleté plongeant en soirée ;

– un pull à col roulé pour un effet plus sage ;

– une chemise ou un haut fluide pour une tenue élégante au quotidien.

Le collier opéra, le sautoir favori de Coco Chanel

Adepte du collier opéra en perles, la styliste Coco Chanel a largement contribué à sa popularité. Long de 65 à 85 cm, ce sautoir arrive au-dessus du nombril, à moins d’être porté doublé. Son succès tient aussi au fait qu’il convient à toutes les morphologies.

Les tenues à porter avec un collier opéra

Mettez en valeur votre sautoir opéra avec :

– une petite robe noire classique ;

– un haut à col en V pour augmenter l’impression de verticalité ;

– un pull à col roulé uni.

Le collier rope, original et artistique

Avec ses plus de 90 cm de longueur, le collier rope se prête à toutes les extravagances : porté doublé ou enroulé plusieurs fois, sur la poitrine ou dans le dos, seul ou avec d’autres colliers. Les femmes de grande taille ou avec une morphologie plantureuse peuvent se permettre de le laisser en rang simple.

Les tenues à porter avec un collier rope

Le rope convient très bien avec :

– une robe ou un top à dos nu ;

– un haut tout simple pour mettre l’accent sur le bijou.