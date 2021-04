Accueil » Mode Pourquoi enlever ses chaussures à la maison ? Mode Pourquoi enlever ses chaussures à la maison ?

Dans de nombreuses cultures, il est d’usage d’enlever vos chaussures avant d’entrer dans une maison. Bien que cette tradition ait pu avoir commencé en empêchant les visiteurs de traîner de la boue ou de la saleté sur les sols et les tapis, de nombreuses recherches scientifiques appuient cette pratique afin d’éloigner les germes invisibles.

Retirer vos chaussures lorsque vous entrez dans une maison permet de garder l’espace intérieur propre. Cela pourrait aussi aider à garder tout le monde à l’intérieur en meilleure santé.

Quels sont les avantages de retirer mes chaussures à l’intérieur ?

L’ avantage le plus évident d’une politique « sans chaussures à l’intérieur » est que la saleté de l’extérieur, ne sera pas dispersée dans toute la maison. Cela peut-il entraîner une réduction du temps passé à nettoyer et à passer l’aspirateur sur les sols ? Incidemment, cela pourrait également signifier une durée de vie plus longue pour vos tapis.

Enlever vos chaussures à l’intérieur réduit également la transmission possible des bactéries porteuses de maladies. Les bactéries infectieuses peuvent s’attacher aux chaussures en marchant à l’extérieur. Dans les toilettes publiques et dans d’autres endroits avec une forte concentration d’agents pathogènes. Les pathogènes sont des organismes qui causent des maladies. La semelle et les fissures des chaussures sont des endroits idéaux pour que les bactéries s’y attarde.

Voici quelques-unes des bactéries qui peuvent accrocher à la semelle de vos chaussures et se propager à l’intérieur :

1 Escherichia coli (E. coli)

E. coli est l’une des bactéries les plus courantes présentes sur les semelles des chaussures. Cette bactérie peut causer des infections intestinales et urinaires. Et si E. coli peut être trouvé partout, il est plus fréquent dans les zones rurales où il y a des excréments d’animaux de ferme et d’autres animaux sauvages où les gens marchent.

2 Clostridium difficile (C. diff)

C. diff provoque une diarrhée particulièrement faute et peut déclencher une colite, une inflammation du côlon. Le risque de contamination des chaussures par C. diff est élevé, en particulier dans les zones urbaines.

3 Staphylococcus aureus

Les bactéries Staphylococcus aureus (staphylocoques) sont les plus dangereuses des différents types de bactéries Staphylococcus. La bactérie Staphylococcus aureus est le plus souvent trouvé sur les chaussures des personnes travaillant dans les établissements de soins de santé et dans les services de restauration.

Pesticides

Les pesticides et les herbicides utilisés sur les cultures, les parcs, les terrains de golf et d’autres endroits peuvent vous suivre à l’intérieur sur la semelle de vos chaussures. Ces produits chimiques sont associés à des risques pour la santé aussi mineurs que l’irritation de la peau ou des yeux et aussi graves que le cancer.

Y a-t-il des risques de ne pas porter de chaussures à l’intérieur ?

Bien sûr, marcher pieds nus à l’intérieur comporte également sa part de risques pour la santé. Les bactéries et les champignons peuvent être présents dans la poussière domestique, en particulier dans les maisons où l’humidité est un problème et lorsque les surfaces ne sont pas nettoyées régulièrement.

Avoir un animal de compagnie peut également aider à augmenter les niveaux de bactéries dans la maison.

Cependant, ne pas avoir de chaussures ou de porter des pantoufles à semelles lisses à l’intérieur peut également vous rendre plus vulnérable aux accidents. La moitié des chutes se sont produites chez des personnes pieds nus ou qui ne portaient que des chaussettes ou des pantoufles. Pour réduire le risque de tomber à la maison, les personnes âgées devraient envisager de porter des baskets ou d’autres chaussures fortes seulement à l’intérieur.

Quels sont les conseils pour enlever les chaussures à l’intérieur

Voici quelques conseils pour faire de l’enlèvement des chaussures une pratique courante et facile dans votre maison :

— Installez un espace pour les chaussures juste derrière ou près de la porte d’entrée. Gardez vos chaussures bien rangées avec un porte-chaussures. — Placez un panneau juste à l’intérieur de votre porte ou sur un tapis de bienvenue. Inclure un message tel que « Laissez vos soucis (et vos chaussures) à la porte. » — Demandez simplement. Demandez poliment à vos invités s’ils veulent enlever leurs chaussures. — Gardez des pantoufles ou des chaussures à proximité de l’endroit où vous les rangez. De cette façon, il sera facile et rapide de les changer.