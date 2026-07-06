Parentses : astuces mémos pour retenir l’orthographe parenthèse

Le mot « parenthèse » concentre plusieurs pièges orthographiques en six syllabes : un « h » muet enfoui au milieu, un accent grave sur le premier « e », un « th » que rien ne laisse deviner à l’oral. La graphie erronée « parentses » (sans « h », sans accent) revient régulièrement dans les copies et les recherches en ligne.

Cet article mesure les zones de confusion lettre par lettre, puis propose des moyens mnémotechniques testables pour ancrer la bonne orthographe de parenthèse.

A découvrir également : Qu'est-ce que l'airsoft ?

Anatomie des erreurs : où se trompent les scripteurs

Avant de chercher un remède, il faut localiser la fracture. Le mot « parenthèse » comporte trois zones à risque distinctes, que l’on peut isoler dans un tableau.

Zone du mot Graphie correcte Erreur fréquente Cause probable Accent grave (2e syllabe) parè pare / paré Hésitation entre accent grave et accent aigu, ou oubli pur Groupe « th » (3e syllabe) -thè- -tè- / -te- Le « h » est muet, aucun indice sonore ne le signale Finale « -èse » -èse -ese / -aise / -eze Confusion avec des finales proches (synthèse, malaise)

La majorité des occurrences de « parentses » dans les moteurs de recherche cumulent les deux premiers problèmes : disparition du « h » et suppression de l’accent. Le troisième piège (la finale) touche davantage les scripteurs qui hésitent entre « parenthèse » et « parenthaise ».

A voir aussi : L'importance de la puissance du vibromasseur : comment la choisir

Étymologie grecque du mot parenthèse : la clé du « th »

Le groupe « th » n’est pas un caprice de l’orthographe française. Il signale une origine grecque. « Parenthèse » vient du grec parenthesis (παρένθεσις), formé de para- (à côté), en- (dans) et thesis (action de poser). Le « th » transcrit la lettre grecque thêta (θ).

Ce schéma se répète dans toute une famille de mots savants : hypothèse, synthèse, prothèse, thèse, antithèse. Tous partagent la racine thesis et tous conservent le « th » en français. Retenir cette parenté permet de traiter plusieurs mots d’un coup plutôt qu’un seul.

Un mémo par la famille lexicale

Quand on doute du « h » dans parenthèse, il suffit de penser à « thèse ». Si l’on écrit « thèse » sans hésiter, alors parenthèse garde son « th » parce qu’il contient le mot thèse. Cette association fonctionne aussi en sens inverse : retenir « parenthèse » aide à ne pas oublier le « h » de « hypothèse » ou de « prothèse ».

Astuces mnémotechniques pour retenir l’orthographe parenthèse

Les moyens mnémotechniques les plus durables s’appuient sur une image, un son ou une phrase courte qui relie la difficulté à un élément familier. Voici trois approches complémentaires.

La phrase-ancre « Thé entre parenthèses » : imaginez une tasse de thé coincée entre deux crochets ronds. Le mot « thé » rappelle la présence du groupe « th » au coeur du mot. Visualiser la scène renforce la mémoire visuelle.

: imaginez une tasse de thé coincée entre deux crochets ronds. Le mot « thé » rappelle la présence du groupe « th » au coeur du mot. Visualiser la scène renforce la mémoire visuelle. Le découpage syllabique parlé : prononcer volontairement « pa-ren-THÈ-se » en appuyant sur le « th » comme si l’on disait « thé ». Cette exagération phonétique crée un repère sonore là où l’oral standard n’en donne aucun.

L’association par la famille : se réciter « thèse, hypothèse, synthèse, parenthèse » comme une liste de courses. Les quatre mots partagent la même terminaison et le même « th », ce qui transforme un cas isolé en règle de série.

Ces trois techniques ciblent chacune un canal de mémorisation différent (visuel, auditif, logique). Les combiner augmente les chances de rétention, surtout chez les élèves qui préparent des examens où la qualité de l’orthographe pèse dans la notation.

Rectifications de 1990 et orthographe de parenthèse : aucune simplification prévue

Une question revient chez les parents et les enseignants : les rectifications orthographiques de 1990 autorisent-elles une graphie sans « th » ? La réponse est non. Les rectifications de 1990 ne proposent aucune variante pour le mot parenthèse. Elles portent sur les accents circonflexes, les traits d’union, certains pluriels composés et quelques anomalies ponctuelles, mais la transcription du thêta grec n’entre pas dans leur périmètre.

Les nouvelles graphies issues de ces rectifications sont par ailleurs facultatives, l’ancienne orthographe restant admise et non fautive. Pour « parenthèse », la question ne se pose même pas : une seule graphie existe. Écrire « parentèse » ou « parentese » reste une faute dans tous les référentiels actuels.

Examens nationaux et poids de l’orthographe

Dès la session 2026, le ministère de l’Éducation nationale renforce et explicite la prise en compte de la qualité rédactionnelle (orthographe, syntaxe, grammaire, clarté de la langue) dans les barèmes nationaux de toutes les disciplines au brevet et au baccalauréat. Toute copie jugée incompréhensible linguistiquement se voit attribuer une note inférieure à la moyenne. Ce durcissement donne un poids concret aux erreurs récurrentes sur des mots courants comme « parenthèse ».

Vérifier sa progression : un test en trois étapes

Mémoriser un mémo ne suffit pas. Il faut le confronter à l’écriture réelle pour qu’il devienne un automatisme.

Écrire le mot de mémoire sur papier, sans modèle, puis vérifier. Recommencer trois jours plus tard. Si le « th » et l’accent grave sont présents les deux fois, le mémo a fonctionné.

Dicter une phrase contenant « parenthèse » et au moins un autre mot de la même famille (« hypothèse », « synthèse »). L’objectif est de vérifier que l’astuce se généralise au-delà du mot cible.

Relire un texte où « parenthèse » apparaît volontairement mal orthographié et repérer l’erreur. Ce travail de correction active un circuit cognitif différent de l’écriture et consolide la vigilance.

L’espacement entre les répétitions compte davantage que leur nombre. Trois rappels espacés d’une semaine ancrent mieux le mot qu’une dizaine de répétitions le même jour.

Le « h » de parenthèse n’a rien d’arbitraire : il porte la trace du grec thesis, partagée par toute une famille de mots français. Retenir « thèse » suffit à protéger parenthèse, hypothèse et synthèse d’un seul coup. Pour les élèves comme pour les adultes, associer ce repère étymologique à une image (le thé entre deux arcs) transforme un piège orthographique en réflexe durable.