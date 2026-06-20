Courses du dimanche à Montpellier : quel supermarché ouvert pour un drive express ?

Le dimanche matin à Montpellier, la confusion entre magasin ouvert et service drive réellement disponible piège une bonne partie des clients. Un supermarché peut accueillir du public jusqu’à midi sans pour autant activer son point de retrait. Nous décortiquons ici les subtilités opérationnelles du drive dominical sur l’agglomération.

Drive et magasin ouvert le dimanche à Montpellier : deux services distincts

C’est le premier piège. Les annuaires type Pages Jaunes ou Google Maps listent des supermarchés ouverts le dimanche sans distinguer l’accès en rayon de la disponibilité du drive. Un Carrefour Contact ou un Intermarché peut ouvrir ses portes le dimanche matin tout en gardant son service de retrait de commandes fermé.

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Nous observons ce décalage sur plusieurs points de vente montpelliérains. Le drive Carrefour Contact Pas du Loup, par exemple, apparaît dans certains résultats de recherche pour « supermarché ouvert dimanche Montpellier », alors que le service drive y est fermé le dimanche selon la fiche officielle de l’enseigne. Le drive Jacques Cœur présente la même configuration.

Avant de valider un panier en ligne pour un retrait dominical, la seule source fiable reste la page du magasin sur le site de l’enseigne. Les agrégateurs tiers accusent un retard de mise à jour qui peut aller de quelques semaines à plusieurs mois.

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Carrefour drive à Montpellier : créneaux et mode retrait express le dimanche

Parmi les enseignes présentes sur Montpellier et sa première couronne, Carrefour propose le maillage drive le plus dense. Tous les points ne fonctionnent pas le dimanche, loin de là. Le drive Carrefour Market Croix d’Argent est l’un des rares à afficher une plage dominicale exploitable.

Ce point de retrait fonctionne avec un mode « Retrait 2H » : la commande est préparée dans un créneau de deux heures, puis récupérée en quelques minutes sur place. Pour un dimanche, cela suppose de passer commande suffisamment tôt, idéalement la veille au soir ou dès l’ouverture du créneau en ligne.

Le drive Carrefour Saint-Jean-de-Védas, en périphérie sud, affiche quant à lui une ouverture dominicale de 9h à 15h. Ce créneau élargi en fait une option de repli quand les drives intra-muros saturent ou ferment plus tôt.

Drives Carrefour City et Express : attention aux formats réduits

Montpellier compte plusieurs drives rattachés à des formats City ou Express (Saint-Louis, Chaptal, Strasbourg, Pont Juvénal, Louis Blanc, Saint-Guilhem). Ces formats de proximité urbaine proposent un catalogue plus restreint. Le dimanche, leur disponibilité drive varie d’un point à l’autre et les créneaux se remplissent vite.

Nous recommandons de ne pas compter sur un seul drive City pour des courses complètes. Le catalogue couvre les produits de dépannage, rarement un plein de courses familial.

Intermarché et Leclerc Drive autour de Montpellier : alternatives dominicales

Intermarché dispose de plusieurs implantations sur l’agglomération, dont le magasin référencé à Montpellier même. L’enseigne propose un service drive, mais les horaires dominicaux varient selon chaque point de vente et ne sont pas toujours synchronisés avec ceux du magasin physique.

E.Leclerc Drive fonctionne différemment. Le service est accessible via leclercdrive.fr avec plusieurs modes de récupération :

Le drive classique, où la commande est chargée directement dans le véhicule sur une piste dédiée

Le retrait piéton, pensé pour les clients sans voiture, avec récupération à pied en point de collecte

La livraison à domicile, disponible sur certains créneaux selon le drive de rattachement

Pour le dimanche, les drives Leclerc situés à Castelnau-le-Lez ou dans les communes limitrophes constituent souvent la meilleure option côté prix. Le positionnement tarifaire Leclerc reste agressif sur les produits de grande consommation, ce qui compense le déplacement en périphérie.

Fiabilité des horaires drive le dimanche : vérifier à la source

Le décalage entre les données affichées par les agrégateurs et la réalité terrain est un problème récurrent. Le site Lebondrive, par exemple, référence le Carrefour Market Croix d’Argent avec des horaires détaillés, mais ces horaires ne reflètent pas toujours les ajustements récents publiés sur carrefour.fr.

Pour éviter un déplacement inutile le dimanche, voici la méthode que nous appliquons :

Consulter la fiche magasin directement sur le site de l’enseigne (carrefour.fr, intermarche.com, leclercdrive.fr) et non sur un annuaire tiers

Vérifier que la mention « drive » ou « retrait » est bien active pour le dimanche, distincte de l’ouverture du magasin en libre-service

Passer la commande la veille pour sécuriser un créneau matinal, les créneaux du dimanche matin étant les premiers saturés

Privilégier le mode « Retrait 2H » quand il est proposé, plutôt qu’un créneau large qui laisse moins de visibilité sur l’heure effective de préparation

Drive express le dimanche à Montpellier : choisir selon le besoin réel

Un dépannage rapide (pain, lait, produits frais pour un repas) ne justifie pas le même drive qu’un plein de courses hebdomadaire. Pour le premier cas, un Carrefour City avec drive actif le dimanche suffit. Pour le second, un drive Market ou un Leclerc en périphérie offre un catalogue complet et des prix plus compétitifs.

Le terme « drive express » recouvre deux réalités à Montpellier : le format de magasin Carrefour Express (petit commerce de proximité avec retrait possible) et le mode de retrait rapide proposé par certains drives classiques. Ne pas confondre les deux évite de se retrouver devant un catalogue limité à quelques centaines de références quand on en attendait plusieurs milliers.

La couverture drive dominicale à Montpellier reste inégale. Les enseignes ajustent leurs créneaux selon la saison et la fréquentation, sans nécessairement communiquer en amont. Prendre l’habitude de vérifier chaque samedi soir les disponibilités pour le lendemain reste le réflexe le plus fiable pour des courses du dimanche sans mauvaise surprise.