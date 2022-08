Le confort est primordial pour se sentir bien chez soi. Ce confort passe non seulement par l’isolation et le chauffage mais aussi par la qualité de l’air. Eh oui, l’air que nous respirons au quotidien est, pour employer les grands mots, « contaminé » par nos activités quotidiennes (cuisine, utilisation de produits ménagers, sudation …). C’est une des principales raisons qui vous pousse à installer un système de ventilation tel que la VMC. Vous avez besoin de plus d’arguments pour sauter le pas ? Zoom sur 4 bonnes raisons d’installer une VMC chez vous.

La VMC, une obligation légale ?

Alors, déjà pour commencer, vous devez vous enlevez de la tête l’idée préconçue que la ventilation est un luxe pour certains logements et que vous pouvez vous en passer. En effet, du point de vue de la loi, l’arrêté du 24 mars 1982 est clair : « la ventilation générale des logements neufs, par une VMC ou par tirage naturel est devenue une obligation légale, sachant que l’entrée d’air doit se faire par les pièces principales et l’évacuation de l’air vicié par les pièces humides : salle de bains, toilettes, cuisine. »

A voir aussi : Quelle piscine hors sol choisir pour la garder longtemps ?

Ce texte peut être soumis à l’interprétation suivante : vous avez effectivement l’obligation de ventiler votre logement même si l’installation d’une VMC n’est pas l’unique solution. Mais, en vous faisant accompagner par un spécialiste VMC comme CBH, vous trouverez que c’est une solution pratique, économique et durable.

La VMC pour en finir avec l’humidité

Lorsque vous effectuez des tâches banales du quotidien comme cuisiner, vous doucher ou encore faire le ménage, danser, etc. Il y a toujours de la vapeur d’eau qui s’échappe dans l’air. Cette vapeur se colle sur les parois de votre maison comme les fenêtres, les plafonds, etc. Avec l’isolation permanente de l’intérieur et sans système de ventilation, votre intérieur sera vicié par de l’air humide ce qui est très dangereux pour la santé. Grâce à l’installation d’une VMC, l’air humide sera évacué et vous diminuerez la condensation sur les parois.

A découvrir également : Isolation : bien choisir vos nouvelles fenêtres

La VMC pour respirer un air moins pollué

Outre l’humidité, la vie à l’intérieur d’une maison génère aussi une source de pollution pour l’air que vous respirez. Les produits ménagers que vous utilisez, les parfums d’ambiance, etc. de tous ces produits vont naître des particules fines qui polluent l’air. D’ailleurs, vous devez savoir que l’air à l’intérieur des habitations est cinq fois plus pollué que l’air extérieur. La VMC va vous aider à respirer un air plus sain chez vous grâce à un système de renouvellement de l’air c’est-à-dire une entrée et une sortie d’air. Mais pas seulement ! Grâce à des filtres fins, la VMC va aussi retenir les particules polluantes.

La VMC pour économiser sur les dépenses énergétiques

Enfin, installer une VMC chez vous va vous permettre de réaliser des économies considérables sur vos factures d’énergie. Grâce à un renouvellement permanent de l’air, la VMC contribue à améliorer le confort de chez vous notamment en matière de chauffage. En effet, un air moins humide va limiter vos besoins de chauffage et réduire vos dépenses. En outre, l’installation d’une VMC performante par un professionnel réglementé va vous faire bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique.