Accueil » Santé Pro-Nutrition Flatazor : qu’est ce que c’est ? Santé Pro-Nutrition Flatazor : qu’est ce que c’est ?

Vos animaux de compagnie sont comme une partie de vous. Ce sont des amis, des enfants même parfois pour nous. Pour cette raison, ils méritent le meilleur. Ils méritent une nutrition saine et protectrice. C’est ce qu’offre la pro-nutrition Flatazor. Ils sont présents lorsqu’on parle de satisfaction de nos chiens. Mais qu’est ce que c’est concrètement ? Qu’est-ce qu’offre pro-nutrition Flatazor ? Méritent-ils qu’on leur fasse confiance ? Voilà les questions à se poser, les différentes interrogations soulevées. L’article suivant devrait vous en dire plus et vous éclairer sur le sujet.

Description de pro-nutrition Flatazor.

Devenue pro-nutrition Flatazor depuis 2019, cette marque est une marque de sopral. Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’aliments pour chiens, chats et chevaux depuis 1957. Il s’occupe spécialement de l’hygiène alimentaire de ces animaux de compagnie. C’est pour cette raison qu’ils font des aliments sans gluten. Ceux-ci sont faits avec des ingrédients de qualité différents des ingrédients douteux des croquettes ordinaires. La composition de ces aliments est saine et ne risque pas d’endommager la santé de votre animal.

L’entreprise investit énormément pour le maintien de la qualité de ces recettes faites à base d’ingrédients français sans OGM dans des usines bretonnes. Elle distribue leur croquette pour chat et chien dans plus de 50 pays à travers le monde. La marque est présente dans la majorité des libre-service agricoles, animaleries et cabinets vétérinaires. Elle n’en est pas moins absente des supermarchés où la concurrence est rude avec les autres produits.

Quelles compositions pour les produits de pro-nutrition Flatazor

Essentiellement concoctées à base de sous-produits d’abattage et de matières végétales sans OGM, les croquettes de la marque Flatazor deviennent les meilleurs aliments de vos animaux. Votre animal ne s’en sentira pas dégoûté, bien au contraire. Quel que soit le type de croquette, elles assurent une parfaite hygiène sanitaire à votre animal.

Chaque gamme, en effet, cible la satisfaction d’un besoin chez vos toutous et vos minous. C’est ce qui fait le succès de ces croquettes. Elles sont composées de Marine Active Benefit, complexe composé de mélange de bio peptides marins, d’acides gras polyinsaturés et d’antioxydants naturels.

Ces composantes sont connues pour leurs vertus antibactériennes, antivirales, anti stress, anti douleur, anti oxydantes, anti-hypertension, ainsi qu’un effet modulateur sur le système immunitaire et inflammatoire, des propriétés anti tumorales et antidiabétiques, et une action sur la réduction de la prise de poids. Vous ne pouvez pas rêver mieux pour votre compagnon domestique.

Quelles sont les gammes d’aliments ?

Pro-nutrition Flatazor propose alors trois gammes d’aliments de qualité pour l’alimentation de votre animal. Nous avons donc les croquettes prestiges qui sont faites pour une alimentation générale de votre chien.

Les croquettes protectrices quant à elles sont conçues pour pallier aux différents maux de votre animal. Pour finir, les croquettes PureLife qui constituent la gamme phare de la marque sont composées à 85% de composants animaux. Un vrai régal pour vos carnivores domestiques contrairement aux deux autres gammes composées de céréales et de protéines de poisson.

Ces produits sont adaptés pour vos animaux, qu’ils soient adultes ou encore petits. Ils permettent une bonne croissance et le maintien de la santé de votre fidèle compagnon.