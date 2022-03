Est-ce que la clé digitale BNP est obligatoire ?

BNP Paribas est une banque qui offre la possibilité à ses clients de gérer leurs opérations en ligne. Cela peut se faire depuis votre téléphone portable grâce à une clé digitale qu’elle a mise en place à cet effet.

Même si cela offre de nombreux avantages aux clients de la banque, plusieurs se demandent cependant si l’utilisation de cette clé est-elle obligatoire pour accéder aux offres ou aux services en ligne de cette banque. Cet article vous donne plus de détails à propos.

La clé digitale c’est quoi ?

Dans un mode qui change, avec la flopée de hackers et le développement de nouvelles techniques de piratage, la protection des données s’impose. C’est dans cette perspective que BNP Paribas a mis à disposition de ses clients une clé digitale dont l’importance reste majeure dans le renforcement de la sécurité de leurs comptes.

Pourquoi utiliser la clé digitale

Grâce à la clé digitale BNP Paribas, la sécurité est renforcée sur chaque opération des clients. Par exemple, la validation systématique via la clé digitale, des paiements mobiles depuis Paylib, rend cette opération encore plus sûre. Il est en est de même pour les paiements sur internet qui sont désormais très sécurisées.

Mais, l’utilisation de la clé digitale n’a pas que des avantages sécuritaires. En effet, elle vous en procure bien d’autres par exemple, la suppression du délai d’attente pour l’activation des bénéficiaires clients. Cette opération s’effectue instantanément grâce à la clé digitale.

Celle-ci permet également d’activer l’option en ligne des virements internationaux, ce qui simplifie les transactions financières vers des proches ou amis à l’étranger. Et qui plus est, le plafond de virement, liés à l’utilisation de cette clé est plus élevé.

Tous ces avantages que procure la clé digitale rendent son usage indispensable, mais aussi obligatoire, car il est inhérent à l’effectuation des opérations en ligne.

Accédez à l’espace dédié à la clé digitale de l’application ‘’Mes comptes’’ dans la rubrique ‘’Mon profil’’, et suivez les différentes instructions du logiciel pour activer le service. Toujours dans l’optique de renforcer la sécurité, une période de vérification s’impose lors de la première activation.

Dès lors que vous avez activé votre clé digitale, accédez à l’application de votre banque. Vous recevrez automatiquement une notification de votre clé digitale vous demandant de valider l’accès à vos comptes. Entrez votre code secret et revenez dans l’application de votre banque. Vous pouvez désormais réaliser vos opérations en toute sécurité sur votre téléphone.

Si vous changez de téléphone, ou que vous avez désinstallé l’application ‘’Mes comptes’’ par inadvertances, vous devez la télécharger à nouveau, et suivre le processus sus-indiqué, pour activer votre clé digitale.

En revanche, si vous avez perdu votre téléphone ou qu’il vous a été volé, la désactivation de votre clé digitale doit être votre première préoccupation, et pour cela, vous devez rapidement contacter votre conseiller pour qu’il vous aide.

Si vous avez plusieurs téléphones portables, sachez que l’activation de la clé ne peut se faire que sur l’un d’eux. Cela pour des raisons de sécurités. À l’opposé, il est tout à fait possible d’activer plusieurs clés digitales sur un même téléphone, à partir du moment où plusieurs profils peuvent se connecter à l’appareil mobile.