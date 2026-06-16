Des allers retours orthographe ou des aller-retours : comment trancher ?

Vous rédigez un e-mail professionnel et vous hésitez : faut-il écrire « des allers retours », « des aller-retours » ou « des allers-retours » ? Ce flottement revient souvent, y compris chez des rédacteurs aguerris. La réponse dépend de la fonction grammaticale du mot dans la phrase, et aussi d’un petit détail que la majorité des guides en ligne passent sous silence : la forme invariable reste admise par plusieurs ouvrages de référence.

Aller-retour comme adjectif : la forme qui piège le plus

La plupart des articles sur le sujet traitent uniquement le cas du nom. C’est pourtant en position d’adjectif que l’erreur se glisse le plus facilement dans un texte professionnel.

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Quand « aller-retour » suit un nom pour le qualifier, l’usage dominant le laisse invariable. On écrit « des billets aller-retour », « des vols aller-retour », « des trajets aller-retour », sans ajouter de « s » ni à « aller » ni à « retour ».

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Pourquoi cette différence ? Parce que dans cette position, les deux éléments conservent une valeur verbale. On décrit un type de trajet, pas une quantité de trajets. Le pluriel est déjà porté par le nom qui précède (billets, vols, trajets). Ajouter un « s » à l’adjectif postposé est considéré comme fautif dans la quasi-totalité des guides de rédaction professionnelle.

Un repère simple : si vous pouvez remplacer « aller-retour » par « direct » ou « simple », vous êtes face à un adjectif. Et dans ce cas, pas de marque du pluriel.

Pluriel du nom composé aller-retour : la règle et sa nuance

Quand « aller-retour » fonctionne comme un nom (il désigne le déplacement lui-même), la règle majoritaire donne « des allers-retours » avec un « s » aux deux éléments. C’est la forme recommandée par le dictionnaire Larousse et par l’Office québécois de la langue française (OQLF), qui l’a officiellement proposée dans un document terminologique de 2013.

La logique est directe : « aller » et « retour » sont ici deux noms communs reliés par un trait d’union. Chacun prend la marque du pluriel, comme dans « des chefs-lieux » ou « des coffres-forts ».

La forme invariable, encore tolérée

Certains grammairiens et dictionnaires admettent la graphie « des aller-retour », sans aucun « s ». Cette tolérance repose sur une analyse différente : les deux mots seraient encore perçus comme des formes verbales figées, ce qui justifierait l’invariabilité.

Dans la pratique, cette forme apparaît de moins en moins dans les textes publiés. Si vous rédigez pour un contexte formel (presse, administration, édition), privilégiez « des allers-retours ». La graphie invariable n’est pas fausse, mais elle est en recul.

Trait d’union dans aller-retour : obligatoire ou facultatif ?

Le trait d’union fait partie intégrante de la graphie standard. On écrit « aller-retour » et non « aller retour » ni « allerretour ». Cette règle s’applique au singulier comme au pluriel, que le mot soit nom ou adjectif.

La variante « aller et retour » (sans trait d’union, avec « et ») existe aussi en français. Elle suit la même logique pour le pluriel : « des allers et retours ». Vous la croiserez surtout dans des textes littéraires ou administratifs anciens. Dans un contexte courant, la forme avec trait d’union est largement préférée.

Un piège fréquent dans les moteurs de recherche

La graphie « des allers retours » (sans trait d’union et avec un « s ») apparaît régulièrement dans les requêtes en ligne. Cette forme cumule deux écarts par rapport à la norme : l’absence de trait d’union et un accord partiel. Aucun dictionnaire de référence ne valide cette graphie. Les correcteurs automatiques ne la signalent pas toujours, ce qui la rend d’autant plus piégeuse dans un document destiné à être relu.

Récapitulatif des formes correctes selon le contexte

Contexte Singulier Pluriel Nom (le déplacement) un aller-retour des allers-retours Adjectif (type de billet) un billet aller-retour des billets aller-retour Variante avec « et » un aller et retour des allers et retours

Trois réflexes pour ne plus hésiter en rédigeant

Identifiez la fonction : si « aller-retour » qualifie un nom placé juste avant lui, c’est un adjectif et il reste invariable au pluriel.

Si « aller-retour » est le sujet ou le complément du verbe (« j’ai fait trois allers-retours »), c’est un nom composé et les deux éléments prennent un « s ».

En cas de doute persistant, reformulez : « trois trajets aller-retour » fonctionne toujours et évite la question du pluriel sur le composé.

Au-delà de ces trois réflexes, gardez en tête que la réforme orthographique de 1990 n’a pas modifié la règle pour ce mot composé. Les rectifications concernent d’autres noms composés (comme « des après-midis »), mais « aller-retour » continue de suivre la logique classique : deux noms, deux marques du pluriel.

Le point le plus utile à retenir tient à la distinction nom/adjectif. C’est elle qui détermine si le « s » s’ajoute ou non. Une fois ce réflexe acquis, la question « des allers-retours ou des aller-retours » ne se pose plus : la réponse dépend uniquement de la place du mot dans votre phrase.