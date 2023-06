Ponant : la compagnie de croisière haut de gamme du moment

Naviguer dans un monde de luxe et de raffinement est désormais possible grâce à Ponant, la compagnie de croisières haut de gamme du moment. En conjuguant élégance, confort et convivialité, Ponant offre une expérience de voyage unique à bord de ses navires à taille humaine. Avec une attention particulière portée sur l’environnement et la culture des destinations visitées, cette compagnie française séduit de nombreux voyageurs en quête d’évasion et d’exclusivité. Fière de son héritage, Ponant mise sur l’excellence de son service et la qualité de sa gastronomie pour offrir des croisières inoubliables à travers les océans du globe.

Ponant : l’histoire d’une compagnie de croisière d’exception

Fondée en 1988 par Jean-Emmanuel Sauvée, Ponant a su se faire un nom dans le monde de la croisière haut de gamme grâce à sa flotte exceptionnelle et son service irréprochable. La compagnie est connue pour ses yachts d’exception qui proposent des croisières polaires alliant confort et luxe. Effectivement, les navires sont dotés d’équipements modernes pour permettre aux voyageurs de profiter du voyage dans une atmosphère sereine et relaxante.

Lire également : Costa : une croisière de luxe avec des boissons incluses

Avec une capacité limitée à moins de 300 passagers sur chacun des navires, Ponant privilégie l’exclusivité tout en offrant un niveau élevé de services personnalisés. Les cabines spacieuses disposent toutes d’une vue imprenable sur la mer ainsi que d’un équipement complet pour répondre aux besoins les plus exigeants.

La gastronomie française est aussi mise en avant à bord des bateaux Ponant avec la présence de chefs renommés qui proposent des menus raffinés confectionnés avec des produits locaux frais issus du terroir.

A lire aussi : Acheter des feux d'artifice en ligne, c'est tout à fait possible !

Soucieuse du respect environnemental, Ponant s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche écologique responsable vis-à-vis des destinations visitées. La compagnie a mis en place plusieurs projets écologiques tels que l’utilisation exclusive de carburants propres ou encore le traitement efficace des déchets produits par les navires afin de réduire leur impact sur l’environnement.

Ponant offre ainsi une expérience unique à travers ses nombreuses destinations telles que l’Antarctique ou encore les îles Galápagos où chaque moment passé permettra aux voyageurs de se reconnecter avec la nature dans un cadre hors du commun.

Ponant : des destinations de rêve pour des croisières inoubliables

En plus des destinations polaires, Ponant propose aussi des croisières dans d’autres régions du monde, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Les croisières en Asie permettent de découvrir les merveilles de cette région à travers différentes escales telles que le Japon, la Corée ou encore le Vietnam. Les voyageurs auront l’occasion de visiter des sites historiques et culturels tels que les temples bouddhistes ou encore les marchés locaux pour découvrir la gastronomie asiatique.

Les croisières en Amérique du Sud sont aussi très prisées par les clients de Ponant qui ont la possibilité d’embarquer depuis Ushuaïa, la ville argentine située à l’extrême sud du continent américain. Au cours de ces croisières, les passagers peuvent observer une faune riche et variée composée entre autres d’otaries, de pingouins et même de baleines.

Ponant propose aussi des itinéraires exclusifs tels que sa récente collaboration avec National Geographic pour proposer des expéditions uniques aux quatre coins du globe. Ces voyages offrent ainsi une occasion unique pour explorer certaines destinations méconnues jusqu’alors.

Il faut souligner que chaque destination proposée par Ponant est soigneusement préparée afin d’offrir aux voyageurs une expérience inoubliable alliant confort et découverte dans un respect total des cultures locales ainsi qu’un engagement éco-responsable affirmé au travers notamment du programme PONANT Foundation qui œuvre pour protéger l’environnement marin.

Ponant : le confort et les services à bord l’expérience de l’excellence

Au-delà des destinations proposées par Ponant, la compagnie de croisière met un point d’honneur à offrir un niveau de confort et de services exceptionnel à ses passagers. Les navires de la flotte sont tous dotés d’installations modernes pour garantir une expérience unique et inoubliable aux voyageurs.

Les cabines, spacieuses et luxueuses, sont équipées de lits king-size ou twin-size selon les préférences du client. Elles disposent aussi d’un accès internet haut débit ainsi que d’une télévision écran plat pour permettre aux voyageurs de rester connectés même en pleine mer.

Ponant propose aussi différents types de suites, allant jusqu’à 45 m², pour répondre aux exigences des clients souhaitant bénéficier d’un confort encore plus exclusif pendant leur séjour. Ces suites disposent généralement d’un balcon privé donnant sur l’océan ainsi que d’un salon privatif pour profiter pleinement du panorama.

Côté restauration, Ponant offre une cuisine gastronomique française inspirée par les régions visitées lors des croisières. Les menus sont élaborés par des chefs renommés qui s’appuient sur la richesse culinaire locale afin de créer une expérience gustative authentique et raffinée à bord.

Pour se détendre après une journée bien remplie en visite ou en excursion, il est possible de profiter du spa situé dans le navire qui offre divers soins tels que des massages relaxants ou des modelages thérapeutiques tout en profitant du bain bouillonnant.

Ponant propose une expérience de croisière unique et enrichissante grâce à des destinations variées ainsi qu’un niveau de confort et de services exceptionnel. Les voyageurs peuvent se concentrer sur la découverte des merveilles du monde tout en profitant d’un cadre luxueux où le moindre détail est pris en compte pour satisfaire toutes les exigences et tous les besoins.

Ponant : l’engagement écologique d’une compagnie de croisière responsable

Mais Ponant ne se contente pas seulement d’offrir une expérience de voyage exceptionnelle à ses clients. La compagnie est aussi très engagée dans la protection de l’environnement et le développement durable. En effet, elle a mis en place plusieurs initiatives visant à réduire son empreinte carbone et à préserver les écosystèmes marins.

Premièrement, tous les navires de la flotte sont équipés d’un système de traitement des eaux usées qui permet leur purification avant le rejet en mer. Cette technologie assure ainsi que les eaux rejetées respectent les normes internationales en vigueur pour protéger l’écosystème marin.

Ponant a développé un programme ambitieux visant à réduire sa consommation d’énergie et ses émissions polluantes. Les navires utilisent du carburant marin avec une teneur en soufre très basse pour diminuer leurs émissions nocives pour l’environnement.

Ponant s’est aussi associé avec la Fondation Prince Albert II afin de sensibiliser ses passagers aux questions environnementales et au changement climatique lors des croisières polaires notamment. Les conférenciers invités par cette fondation interviennent régulièrement sur certains itinéraires afin d’informer les passagers sur les réalités scientifiques actuelles relatives au climat mondial et aux défis environnementaux contemporains.

Ponant encourage vivement le recyclage des déchets produits lors des croisières ainsi que leur tri sélectif grâce à un processus clairement identifié. Ce dernier point fait partie intégrante du fonctionnement général des bateaux eux-mêmes ainsi que du personnel naviguant responsable du nettoyage quotidien.

Au-delà de proposer une expérience luxueuse, Ponant s’engage donc à respecter l’environnement marin grâce à des mesures concrètes. La compagnie est résolument tournée vers un tourisme responsable et durable en protégeant les écosystèmes marins tout en offrant aux voyageurs la chance unique d’explorer le monde dans un cadre confortable et raffiné.