Quelles SCPI choisir en 2022 ?

Les investissements pour les SCPI de l’année 2021 ont été globalement très positifs. Heureusement, cet élan se poursuit pour l’année 2022 avec des résultats prometteurs et un excellent rendement pour diverses thématiques d’investissement. Quelles sont donc les meilleures SCPI en 2022 ?

Corum XL

Corum XL est une SCPI initiée en 2017 par Corum AM et qui a atteint un niveau d’investissement très important en 2021. Ce n’est pas sans raison bien évidemment. En effet, sa stratégie d’investissement se démarque de toutes les autres SCPI du marché.

Il faut noter qu’elle investit principalement en Europe et garantit un taux d’occupation de 99,51 % dans 11 pays du monde. Sa capitalisation au troisième trimestre en 2021 était de 1 118 millions d’euros avec un taux de distribution de 5,66 % en 2020.

Aussi, Corum XL est l’une des SCPI les plus accessibles du marché, car chacune de ses parts coûte 189 euros. De plus, elle propose des versements de revenus trimestriels et mensuels. Les frais de souscription s’élèvent aussi à 189 euros.

Corum Origin

Avec un rendement de 6,25 %, la SCPI Corum Origin, toujours gérée par Corum AM, a établi un record inédit en 2019 et l’a maintenu en 2020 avec un taux de distribution de 6 %. Elle a d’ailleurs prévu dans son bulletin du deuxième trimestre 2021 d’augmenter le nombre de ses associés.

Corum Origin doit son succès à sa stratégie d’investissement et de gestion, qui privilégie la diversification (géographique et sectorielle). Elle dispose également d’un portefeuille immobilier très diversifié, ce qui lui permet de répartir les risques de manière précise.

Afin de distribuer des dividendes, elle s’engage à reverser l’intégralité des revenus générés à ses partenaires plutôt que de les différer. Corum Origin est sans doute la SCPI la plus connue des investisseurs depuis sa création, notamment pour ses rendements qui ont toujours été les meilleurs du marché.

Ses parts sont disponibles à partir de 1090 euros pour toute nouvelle souscription, avec un minimum d’une part. En bref, Corum Origin présente :

un TDVM de 5,66 % avec un taux d’occupation financier de 95,90 % au troisième trimestre de l’année 2021,

le coût de souscription est de 1090 euros,

et en octobre 2021, sa capitalisation était de 2 142 millions d’euros, contre 1 993 millions d’euros en octobre 2020.

Voilà les trois principaux éléments qui ont bâti la renommée de cette SCPI ces 3 dernières années.

Pierval Santé

Pierval Santé est une SCPI gérée par Euryale Am qui est une société de gestion à capital variable. C’est une SCPI à haut rendement qui investit principalement dans l’immobilier médical et sanitaire.

Par ailleurs, sa collecte a augmenté de plus de 29 % au 30 septembre 2020 par rapport à la même période en 2019 (soit plus de 311 millions d’euros sur les 3 premiers trimestres de 2020).

Toujours au cours de la même année, elle a ajouté une nouvelle composante à sa stratégie d’investissement qui vise à créer de la valeur à long terme. Toutes ces décisions permettent d’affirmer que Pierval Santé est en phase de croissance rapide.

Cela lui permet alors de distribuer un TDVM de 4,98 % à ses associés. Bien que cette SCPI n’ait pas vraiment enregistré de nouveaux records en 2021, elle reste tout de même l’une des SCPI à fort potentiel pour l’année 2022.