Troubles mentaux et déficiences intellectuelles : Que savez-vous vraiment de ces différents handicaps ?

Nous vous proposons de découvrir ici les définitions de différents types de troubles mentaux et limitations intellectuelles. Vous trouverez également les chiffres sur les troubles mentaux et les maladies résultant d’une étude de l’Institut Montaigne et de la Fondation Fondamentale.

Déficience intellectuelle : « Le handicap intellectuel est défini comme un manque d’intelligence et des limitations du fonctionnement adaptatif survenant avant l’âge adulte. La situation d’invalidité qui en résulte dépend non seulement de la présence d’un handicap intellectuel, mais aussi de facteurs environnementaux qui ne favorisent pas la pleine participation de l’individu à la communauté et sa pleine intégration dans la société. Les troubles du développement sont fréquents car environ 1 à 2 % de la population est touchée ». Insérer, Collective Expertise « Déficience intellectuelle », 2016.

Déficience mentale : « Le terme « handicap intellectuel » décrit à la fois une déficience intellectuelle (approche scientifique) et ses conséquences quotidiennes (approche sociale et sociale). Le handicap mental entraîne des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication, de prise de décision, etc. Ces difficultés doivent être compensées par une orientation humaine permanente et évolutive adaptée à l’état et à la situation de la personne. Quelques exemples de pathologies liées au handicap mental : syndrome de Prader-Willi (SPW), syndrome de Smith-Magenis, Trisomie 21, Syndrome X Fragile ». UNAPEI

Incapacité psychiatrique : « Secondaire aux maladies mentales, la déficience mentale demeure de cause inconnue jusqu’à ce jour. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peut évoluer de manière satisfaisante. C’est la capacité de les utiliser qui est insuffisante. Le handicap mental est le résultat de diverses maladies : psychoses, en particulier la schizophrénie ; trouble bipolaire ; troubles graves de la personnalité (par exemple la personnalité limite) ; certains troubles névrotiques graves tels que TOC (troubles compulsifs obsessionnels) ; parfois aussi des pathologies telles que les traumatismes crâniens, vasculaires cérébraux pathologies et maladies neurodégénératives. Le handicap mental doit être déconnecté du handicap mental, qui est le plus souvent le résultat de pathologies identifiables (traumatisme, anomalie génétique, accident vasculaire cérébral). En outre, le handicap mental combine une restriction des capacités intellectuelles qui n’évoluent pas, la stabilité dans les manifestations des symptômes et des médicaments très modérés. UNAFAM

Schizophrénie : « La schizophrénie est un fonctionnement anormal de certains circuits neuronaux du cerveau. Ce n’est pas maladie de l’âme, ni un manque de volonté, ni une double personnalité (maladie très rare avec laquelle la schizophrénie continue à mal associer). Elle se caractérise, en particulier, par une rupture de contact avec le monde environnant, une distance de la réalité. Ses principales manifestations sont des illusions, des hallucinations visuelles ou auditives, des perturbations au cours de la pensée et de l’affectivité. » UNAFAM

Troubles bipolaires : « Anciennement appelée psychose maniaco-dépressive, le trouble bipolaire est l’un des troubles de l’humeur auxquels appartient également la dépression récurrente (ou trouble unipolaire). La maladie a généralement deux étapes : la phase maniaque et la phase dépressive. Entre les deux Polonais, la personne souffrant d’une maladie bipolaire, retrouve un état normal dans la vie quotidienne. » UNAFAM

obsessionnel compulsif (TOC) Trouble : « Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est caractérisé par intrusif, anxieux et pensées invasives qui peuvent être présentes pendant plusieurs heures pendant la journée, ainsi que des comportements trop répétés ou exagérés. Les patients rapportent spontanément le caractère « absurde » de ces idées et rituels : nettoyer toute la nuit, vérifier à plusieurs reprises si une porte est verrouillée, refaire une action au moins six fois ou même se laver les mains sans cesse… ». Fondation de base

Troubles de la personnalité, limite : « La personnalité borderline est également appelée « état frontalier » ou « état frontalier ». Il est caractérisé par une grande instabilité des relations interpersonnelles, l’instabilité émotionnelle, une mauvaise appréciation de l’image de soi, une impulsivité claire qui se manifeste sous toutes ses formes : la sexualité, la nutrition, les dépendances. La peur de cette maladie est complexe car il est difficile de savoir s’il s’agit d’une maladie mentale à part entière ou d’un trouble de la personnalité. » UNAFAM

Autisme : « L’autisme est un trouble du développement invasif (EDD), caractérisé par un développement anormal ou inadéquat, qui se manifeste avant l’âge de trois ans avec une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines suivants : interactions, communication, comportement du caractère limitée et répétitive ». QUICONQUE Il convient de noter que l’autisme n’est pas considéré comme un trouble mental ou une déficience intellectuelle.

Troubles psychiatriques et déficiences mentales sous-estimés et stigmatisés

« Les troubles mentaux sont inconnus, sous-estimés et stigmatisés » : c’est l’observation de l’Institut Montaigne et de la Fondation Fondamentale à travers une étude menée en 2014 intitulée « Prévention de la maladie mentale : mettre fin au retard français ». Voici quelques-uns des chiffres qui sont sortis.

3 sur 4 Français croient que les personnes atteintes de maladie mentale peuvent présenter un danger pour elles-mêmes et/ou pour autrui.

2 français sur 5 associent les maladies mentales à la folie.

Pour 90% des Français, le terme « maladie mentale » désigne une personne qui ne peut jamais être complètement guérie. Alors que pour 75% du français, le terme « déprimé » désigne une personne complètement curable.

52 % des Français auraient honte de vivre avec une personne atteinte de maladie mentale 35 % auraient honte de travailler dans la même équipe et 30 % auraient honte de partager un repas.

450 millions de personnes dans le monde souffrent ou ont souffert de troubles mentaux, dont 38,2 % sont des Européens âgés de 18 à 65 ans et 20 % des enfants et adolescents dans le monde.

1 français sur 5 souffre actuellement d’un trouble mental, soit 12 millions de personnes.

Les gens souffrant de maladie mentale sont plus souvent victimes de violence que la population moyenne.

Les maladies mentales sont la principale cause d’invalidité et d’arrêt prolongé de la maladie.

maladie mentale est la deuxième La cause d’invalidité en importance dans le monde.

En France, 2% du budget de la recherche biomédicale est consacré à la psychiatrie, contre 7% au Royaume-Uni et 11% aux Etats-Unis.

37% : C’est le retour de la recherche psychiatrique en France. C’est-à-dire que pour 1€ investis dans la recherche psychiatrique, le coût de ces pathologies est réduit de 1,37€.

Données de l’étude « Prévention de la maladie mentale : mettre fin au retard français ». « Les troubles mentaux signifient des changements plus ou moins graves de la santé mentale tels que définis par l’OMS comme « un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès et peut contribuer à la communauté ». Ces pathologies comprennent la dépression, la schizophrénie, les troubles du spectre autistique, les troubles anxieux et les troubles du comportement. Pour consulter l’enquête complète et en savoir plus sur les troubles mentaux et les troubles du développement : http://www.institutmontaigne.org/publications/prevention-des-maladies-psychiatriques-pour-en-finir-avec-le-retard-francais

