Un audit RH a pour but de mieux appréhender les pratiques mises en place afin de déterminer si elles sont efficaces ou non. Cela va permettre de mettre sur place des mesures correctives en cas de besoin. Toutefois, les agences qui peuvent vous accompagner dans ce processus sont nombreuses. Découvrez donc comment choisir celle qui vous convient.

Tenez compte de la proximité du cabinet

Pour faire un audit des ressources humaines, l’agence spécialisée aura besoin de se déplacer vers vous. Ainsi, les frais que vous aurez à payer vont inclure les frais de déplacement. Pour cela, vous pourrez payer beaucoup plus lorsque les experts viendront de loin.

Choisir une solution de proximité vous permet également d’entrer en contact avec les experts encore plus facilement. Dans le cas où les services demandés ne nécessiteraient pas un déplacement, vous pouvez vous passer de la recherche d’une proximité géographique.

Tenez compte de la qualité des services fournis

Il ne suffit pas de faire appel à un cabinet proche de chez soi pour profiter des services de qualité. Dans un environnement purement digitalisé, il est plus simple de savoir si vous êtes en face du professionnel « idéal » ou non. Pour cela, vous pourrez vous rendre sur le site des cabinets que vous aurez présélectionnés.

Ensuite, vous n’aurez rien d’autre à faire à part consulter les références du cabinet. Un autre moyen de s’assurer de la qualité des services fournis est de jeter un coup d’œil aux avis des clients sur le site.

Mais quand il s’agit de vous fier aux avis des clients ayant recouru aux services du cabinet, préférez le bouche-à-oreille. En effet, c’est le moyen le plus objectif de vous renseigner. Dans ces cas, vous pourrez entrer en contact directement avec ces clients et écouter leur témoignage.

Pour aller plus loin, vous pouvez leur demander pourquoi il vous conseille d’opter pour un cabinet en particulier.

Tenez compte des comparatifs sur internet

Aujourd’hui, il existe plusieurs sites web indépendants qui comparent les offres et les services de différents cabinets. Si vous avez la chance d’en trouver, c’est un bon moyen pour vous accompagner dans votre processus de choix.

Vérifiez les prix des services fournis

Contrairement aux idées reçues, un prix élevé n’est pas signe de qualité du service. En effet, faites attention aux prix trop bas ou trop élevés. Vous devez donc voir les choses dans un nouvel angle.

Certains cabinets se cachent sous la thématique du « pas cher » pour offrir des services de piètre qualité. Ce que vous devez rechercher, c’est un cabinet qui vous offre des services à très bon rapport qualité-prix. Pour y arriver, vous pouvez vous servir des nombreux comparateurs de prix sur internet.

Tenez compte des délais

Lorsque vous faites appel à un cabinet pour procéder à un audit RH, c’est surement parce que les résultats que vous observez sont loin de ce qu’ils devraient être. Ainsi, la rapidité du cabinet à auditer et à proposer des mesures correctives vous permettra de reprendre un bon rythme de travail.

Comme vous l’aurez compris, plus le cabinet met du temps à auditer et à solutionner le problème, plus vous perdrez de l’argent. Ainsi, vous devez vous renseigner sur les délais en amont.

Vous savez désormais comment choisir un cabinet pour faire un audit RH.