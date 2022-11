Comment organiser les obsèques de votre proche ?

Le décès d’un proche est un moment particulièrement difficile à vivre surtout lorsque vous êtes en charge de l’organisation des obsèques du défunt. La réalisation des démarches administratives et autres formalités relatives aux obsèques nécessite une attention particulière afin de rendre un dernier hommage digne de ce nom à la personne disparue.

La meilleure option serait de solliciter les services d’une entreprise spécialisée dans l’organisation des obsèques pour vous accompagner. Découvrez dans cette article toute la démarche à suivre depuis l’annonce du décès jusqu’à l’inhumation ou la crémation en passant par le transport de la dépouille et d’autres prestations funéraires.

Entreprise de service funéraires : pour un accompagnement complet dans la préparation des obsèques d’un défunt

Dans le cadre de l’organisation des obsèques d’un être cher disparu, l’idéal est de recourir aux services d’une entreprise de pompes funèbres. Une telle entreprise est là pour accompagner les familles éprouvées dans toutes les étapes liées à la bonne organisation des funérailles. L’objectif étant de vous permettre de rendre un dernier hommage mérité au défunt. Pour en savoir plus sur la cérémonie funéraire, vous devez vous rapprocher d’une entreprise spécialisée à l’instar d’Odella.

Sur le territoire français, vous devez savoir qu’il vous est possible de demander un devis gratuit auprès d’une entreprise de services funéraires. Ce document qui peut être demandé par les membres de la famille en charge de l’organisation des obsèques va présenter toutes les prestations (transport de dépouille, plaque funéraire, urne pour recueillir les restes, marbrerie, inhumation, crémation, etc.) avec les tarifs associés.

Organisation des obsèques d’un défunt : importance d’un contrat prévoyance obsèques

Dans certains cas, il se peut que le défunt ait lui-même souscrit par le défunt de son vivant. Dans une telle situation, toutes les prestations funéraires auraient déjà été payées et le disparu aurait également fait part de ses dernières volontés pour ce qui est de l’organisation de ses obsèques.

Il est donc important de bien vous renseigner au préalable avant de vous engager dans l’organisation dans le cas où le cas où la famille n’a pas été informé par le défunt de la disponibilité d’un contrat obsèques (ou alors que le responsable de l’organisation n’ait pas été contacté directement par la structure après de laquelle le contrat a été souscrit). Ce type de contrat va couvrir les obsèques à concurrence du montant versé par le défunt. Cependant, si elle le souhaite, la famille peut décider de rajouter des prestations supplémentaires (comme par exemple la décoration tombale).

Démarche pratique pour l’organisation des obsèques d’un défunt

Dans la pratique, l’organisation des obsèques nécessite de de suivre les étapes ci-après :

La recherche d’un service d’organisation des obsèques dans votre région en consultant un annuaire national ;

La demande du devis des obsèques (en spécifiant toutes les prestations voulues) sur le site spécialisé en quelques clics gratuitement et sans engagement ;

Lorsque tout ok, l’entreprise en charge de l’organisation des funérailles va être contactée par le site spécialisé ;

Il ne vous restera plus qu’à régler votre facture et ils vont se charger de l’organisation complète des funérailles dans le strict respect du cahier de charges et le respect des dernières volontés du défunt.