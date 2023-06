Comment profiter des avantages du Microsoft 365 ?

La rédaction de texte, l’édition des documents, la sauvegarde des fichiers ou la gestion de vos finances sont des tâches complexes à réaliser. En plus d’être énergivores, la réalisation de ces travaux est chronographe sans l’utilisation d’outils adaptés. Heureusement, Microsoft 365 propose divers programmes, qui constituent des astuces favorables à un gain de temps.

Utiliser Microsoft 365 personnel

Pour gagner du temps, Microsoft 365 met à votre disposition plusieurs produits très avancés. D’abord, il y a Microsoft 365 personnel, destiné à un seul utilisateur. Conçu avec les fondements d’Office, l’utilisation de cet abonnement vous offre trois avantages primordiaux : un gain de temps, une connexion avec les autres utilisateurs et la protection de vos données. Microsoft 365 est une version améliorée de l’Office 365, doté d’une intelligence artificielle, des services qui favorisent la création de textes, la conception et la présentation des documents. L’outil est également utile pour la gestion de vos finances. Par ailleurs, la particularité de Microsoft 365 Personnel réside dans sa praticité et sa rapidité d’utilisation. En effet, ses programmes que sont Excel, Word et PowerPoint possèdent des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Cela vous permet de réaliser un nombre significatif de tâches aussi bien sur votre ordinateur Windows que sur votre smartphone Android ou iOS.

Vous avez surtout la possibilité d’utiliser l’outil de manière simultanée sur 3 à 5 appareils pour vos différentes tâches. Il faut également noter la capacité impressionnante de la mémoire de stockage estimée à 1 To, soit 1000 Go, qui facilite la sauvegarde des fichiers lourds, la synchronisation et la modification de certains documents.

Opter pour Microsoft 365 familial

Comme son nom l’indique, l’utilisation de Microsoft 365 familial est un outil qui peut être utilisé pour gagner du temps avec toute la famille. Contrairement à Microsoft 365 Personnel, cet abonnement disponible chez 2Go Software est accessible à 6 utilisateurs. Il est également doté des fonctionnalités plus avancées d’Office 365, que sont Word, Excel et PowerPoint, et même Outlook. Tous les utilisateurs peuvent jouir d’un gain de temps en profitant des services proposés par le programme, et ce, de façon simultanée.

Aussi, chacun des utilisateurs a-t-il la liberté de connecter jusqu’à 5 appareils pour le même abonnement. Pour la sauvegarde de vos fichiers, la licence de Microsoft 365 Familial concède un espace OneDrive accessible à tous les utilisateurs. Toutefois, si vous souhaitez utiliser cette astuce à des fins professionnelles, l’Office 365 for business est une option beaucoup plus pratique.

De même, il est possible de gagner plus de temps avec l’outil Microsoft 365 Familial, tout en profitant d’autres fonctionnalités plus intéressantes. Pour bénéficier de cet avantage, vous devez opter pour l’offre groupée Microsoft 365 Familial. Ici, la mise en jour de la dernière version du système s’effectue de façon automatique. L’offre est combinée avec le programme Abode Lightroom CC. Ce dernier est utile pour la modification et la gestion des photos, qui sont accessibles sur les autres logiciels intégrés sur Microsoft 365 Familial.

Enfin, il est capital de savoir qu’un renouvellement des abonnements Microsoft 365 personnel ou Microsoft 365 familial sera demandé après 1 an d’utilisation. Toutefois, vous avez la liberté de l’accepter ou de le décliner, car il s’agit d’un renouvellement facultatif.