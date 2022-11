Comment organiser un anniversaire original ?

Fêter son anniversaire est un événement important dans l’année. Comme vous le faites tous les ans, les envies changent et ne se ressemblent pas. Ainsi, il est souvent agréable de fêter différemment son anniversaire avec ses proches pour se souvenir de cette fête en particulier. Il est habituel de vouloir se surpasser d’année en année pour marquer les esprits avec sa fête d’anniversaire. Voici un article qui vous transmettra quelques idées pour que vous passiez un anniversaire original.

Fêter son anniversaire dans un lieu original

Pour commencer, le lieu de votre fête d’anniversaire a beaucoup d’importance. En effet, si vous optez pour une banale salle des fêtes, malgré une grande capacité d’accueil, vos invités ne seront pas dépaysés des fêtes d’anniversaire classique. En revanche, vous pouvez choisir des lieux comme faire une location de péniche et profiter d’un anniversaire original sur l’eau. Organiser une soirée d’anniversaire dans un restaurant ou un bar privatisé peut aussi vous permettre de choisir un lieu atypique et pouvoir profiter de votre soirée sans vous occuper de la nourriture de vos invités. La décoration n’aura pas besoin d’être chargée, car le restaurant est déjà un lieu agréable.

Imposer un thème de soirée décalé

Si vous souhaitez fêter un anniversaire original, choisissez d’imposer un thème aux invités. Personne n’est contre un accessoire ou un déguisement, et les enfants seront ravis de cette opportunité. Alors voici quelques idées de thème pour votre soirée d’anniversaire :

Soirée black and white

Soirée chic détail choc

Soirée personnage de film

Soirée duos célèbres

Soirée avec une décennie : 60’s, 80’s…

Laissez parler votre créativité pour proposer un anniversaire à thème ! Ce genre d’anniversaire reste un merveilleux souvenir pour les invités qui jouent le jeu. Mais ne les exigez pas, laissez-les s’adapter à votre fête, en conseillant de porter un accessoire, pour commencer.

Comment ravir tous les invités de votre party ? Vous pouvez décorer votre espace en fonction de vos envies ou de votre thème. La décoration peut permettre une belle soirée, et cela va avec le choix de la salle, du gâteau et de l’éventuelle surprise générale que cela crée.

Les indispensables d’un anniversaire

Qui dit anniversaire dit gâteau. Alors, vous pouvez oublier le banal gâteau d’anniversaire, et pensez aux pièces montées avec des couleurs ou des parfums originaux. Proposez plusieurs choix pour permettre aux enfants de pouvoir en profiter, et que tout le monde puisse partager avec vous ce moment.

Pour amuser les invités et l’enfant qui sommeille en vous, vous pouvez proposer des activités, comme des jeux ou même une surprise comme une vidéo souvenir, installer un photobooth, faire venir un animateur pour occuper les enfants… Donnez vie à vos envies pour fêter l’anniversaire de vos rêves.

Proposer des cadeaux aux invités

Pour organiser la fête d’anniversaire de vos rêves, vous pouvez aussi offrir des cadeaux à vos invités. En effet, peu d’anniversaires offrent des cadeaux à leurs invités, mais ce genre d’attention peut créer des souvenirs mémorables. Par exemple, créer des bracelets avec la date de votre anniversaire permet de créer du lien entre l’invité et la personne qui fête son anniversaire. Distribuer des écocups à l’effigie de la personne qui fête son anniversaire permet de réutiliser ce souvenir dans le temps et de repenser à votre anniversaire original dès que l’invité s’en sert.

Voici quelques idées pour que vous puissiez organiser votre fête d’anniversaire. Si vous avez des rêves ou des envies d’enfant, c’est le moment de les réaliser. C’est votre journée et votre party d’anniversaire. Si vous souhaitez des conseils, vous pouvez vous renseigner auprès d’un organisme qui organise ce genre d’anniversaire, et donner votre idée d’ambiance générale. Pensez à créer un plan avec vos idées pour vous retrouver dans votre anniversaire party. Vous pouvez créer une liste avec un budget, pour savoir qui de vos amis va être présent et déterminer le lieu de votre fête ainsi. Créez de belles invitations pour donner envie à vos invités de se déplacer.

Pensez que cette fête ne se fait qu’une fois dans l’année, et qu’il s’agit de votre journée. Profitez de cette journée, cette soirée ou ce weekend pour profiter avec vos amis et vous créer des souvenirs ensemble de ce moment partagé pour fêter votre anniversaire.