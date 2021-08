Accueil » Santé Velo elliptique ou tapis de course ? Santé Velo elliptique ou tapis de course ?

Dans un monde où l’aspect physique est devenu très important, les machines de fitness ont été créées et évoluent de façon exponentielle. Parmi ces dernières, vous avez le vélo elliptique et le tapis de course. Beaucoup de questions se posent sur l’appareil à adopter entre les deux. Découvrez plus de détails dans ce guide pour effectuer un choix.

Que choisir entre le vélo elliptique et le tapis de course pour brûler des calories ?

Le vélo elliptique et le tapis de course sont des machines de fitness très efficace pour la perte de poids et donc la brûlure des calories. Cependant, parmi ces deux appareils, l’un est plus performant que l’autre pour brûler des kilocalories. En effet, les exercices à haute intensité par intervalles qui peuvent se faire sur un vélo elliptique sont plus efficaces qu’une simple course sur un tapis de course.

A voir aussi : Comment se déroule une journée type d'un résident dans une résidence médicalisée de luxe ?

L’efficacité du tapis de course se ressent uniquement lorsque vous faites une comparaison à « fréquence cardiaque égale » avec le vélo elliptique. Sur ce dernier, vous n’apportez qu’une partie de votre effort physique, ce qui n’est pas réellement le cas pour un tapis. C’est donc l’appareil indiqué pour les personnes en excès de poids et qui désirent diminuer le taux de graisse dans leur organisme.

Que choisir entre les deux machines cardio pour perdre du poids ?

Le tapis est sans doute la machine de fitness recommandé pour brûler les calories. Est-ce suffisant pour qu’il soit privilégié au vélo elliptique pour perdre du poids ? Beaucoup d’experts affirment que non. Pour se justifier, ces derniers avancent plusieurs arguments. En premier lieu, il y a l’incapacité du tapis à permettre la pratique des HIIT. Ce type d’exercice a pour avantage de brûler les graisses assez rapidement.

A voir aussi : Où acheter du cannabidiol à Strasbourg ?

Ensuite, le vélo permet de cibler facilement certaines zones qui sont difficiles à atteindre. Il s’agit des muscles des fesses, des cuisses, de la poitrine, des jambes ou du bras. En effet, en utilisant la barre du vélo, vous travaillez à la fois les pectoraux, les triceps, les abdominaux, etc. En pédalant en arrière avec l’appareil, vous tonifiez aussi vos ischio-jambiers. Il faut également préciser que la prise en main du vélo est plus facile qu’un tapis de course.

Pour quel profil est destinée chaque machine cardio ?

D’abord, le vélo elliptique est réservé aux personnes qui souffrent d’excès de poids et qui ne sont pas habituées à faire des exercices physiques réguliers. Sans de bonnes bases sportives et une technique efficace dans la course, le tapis roulant risque de vous décourager au premier contact. Ce qui n’est pas le cas du vélo. Ce dernier vous permet de démarrer facilement avant de monter à un niveau supérieur.

En revanche, avec le tapis de course, il faut toutefois souligner que la course sur vous permettra de dessiner une silhouette parfaite et favorise l’obtention d’un ventre plat.

En définitive, chacune des machines cardio (vélo elliptique et tapis de course) possède des avantages et est destinée à des personnes spécifiques. Elles permettent toutes de perdre du poids, mais le choix se fera en fonction de votre condition physique.