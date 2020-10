Accueil » Actu Quelle température thermostat 5 ? Actu Quelle température thermostat 5 ?

Bien souvent lors de la réalisation d’une recette de cuisine, il vous est demandé de préchauffer votre four sur thermostat 5 sans vous en dire davantage sur la température exacte. Comment faire la conversion en degrés ? Il suffit juste d’une petite multiplication. On vous explique tout !

Équivalence thermostat 5 en degré

Sachez par exemple que le thermostat 1 est égale à une température de 30 degrés. Ainsi pour convertir un niveau de thermostat, il suffit simplement de multiplier par 30. On peut donc en conclure que l’équivalence thermostat 5 en degré est de 150 degrés ! Cette technique s’applique aussi bien avec un thermostat électronique qu’avec un thermostat mécanique.

Toutes les conversions en degrés

Grâce à ce récapitulatif de conversion des différents thermostats, voter four n’aura plus de secrets pour vous :

Le thermostat 1 correspond à une température de 30 degrés

Le thermostat 2 correspond à une température de 60 degrés

Le thermostat 3 correspond à une température de 90 degrés

Le thermostat 4 correspond à une température de 120 degrés

Le thermostat 5 correspond à une température de 150 degrés

Le thermostat 6 correspond à une température de 180 degrés

Le thermostat 7 correspond à une température de 210 degrés

Le thermostat 8 correspond à une température de 240 degrés

Le thermostat 9 correspond à une température de 270 degrés

Le thermostat 10 correspond à une température de 300 degrés

Les différents types de cuisson

Il peut arriver qu’une recette de cuisine vous conseille de cuir votre plat à « four chaud » ou à « four tiède ». Voici les différentes conversions en thermostat et en degrés selon le type de cuisson demandé.

