Ecandidat Reims : déposer un dossier de candidature

Ecandidat est une application de candidature en ligne pour suivre les diverses formations que propose l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Vous pourrez y concevoir votre dossier tout en y insérant vos motivations sous forme numérique, ainsi qu’assister à l’évolution de la procédure. Il est toutefois possible de désister à tout moment. Exécutées de manière dématérialisée, les candidatures sont analysées directement en ligne, inutile donc de recourir à la poste. Comment ça marche ?

Pièces préalablement nécessaires

Pour tout dépôt de candidature, vous devez posséder certaines informations :

Lire également : Le chef José Andrés et World Central Kitchen sont déjà à la frontière de l'Ukraine

une adresse électronique active : vous recevrez dessus les informations concernant l’évolution de votre dossier ;

: vous recevrez dessus les informations concernant l’évolution de votre dossier ; un identifiant INE (ceux BEA et IEN sont également acceptés) comportant 11 caractères (exceptions faites aux étudiants ayant obtenu un baccalauréat non français ou aux étudiants français dont le baccalauréat date d’avant 1995) ;

(ceux BEA et IEN sont également acceptés) comportant 11 caractères (exceptions faites aux étudiants ayant obtenu un baccalauréat non français ou aux étudiants français dont le baccalauréat date d’avant 1995) ; votre parcours scolaire (diplômes et établissements) ;

(diplômes et établissements) ; votre parcours universitaire (filières, établissement et année) ;

(filières, établissement et année) ; votre parcours professionnel: stages et autres (mentionnez la période et les employeurs).

Une fois que vous pensez avoir tous les éléments indispensables pour le dépôt de votre candidature, la prochaine étape demeure la création d’un compte candidat.

Création d’un compte

La méthode à suivre diffère selon qu’il s’agit d’un nouvel étudiant ou d’un ancien. Il importe de bien cerner le processus convenant à votre profil.

A lire en complément : Comment choisir l'assurance automobile pour jeune conducteur ?

Procédure pour les anciens diplômés

Un compte Ecandidat est nécessaire pour le dépôt de votre candidature, même lorsque vous avez accès au bureau au titre d’ancien. Il vous faudra donc créer un autre compte bien que vous ayez postulé l’année d’avant. À l’aide de vos identifiants (adresse électronique et mot de passe), vous pourrez vous connecter grâce au bouton « connexion ». Ainsi, vous récupérez vos informations depuis le profil étudiant.

Ensuite, la création d’un compte vous sera proposée via le bouton « Créer un compte ». Celui-ci mène à une fenêtre comportant préalablement vos données (votre nom et votre adresse électronique). La confirmation de votre adresse e-mail se fera en le réécrivant dans la section qui y sera dédiée (encadrée en rouge). Validez avec le bouton « Enregistrer ». Après création du compte, un message de confirmation vous sera envoyé. Consultez votre boite mail, car il vous sera adressé un mail contenant un lien afin de valider votre compte, vous n’aurez qu’à cliquer dessus.

Dédié aux personnes n’étudiant plus ou pas dans l’URCA

À l’aide du bouton « Créer un compte » centré en haut sur la page du site officiel de connexion, créez un nouveau compte auquel vous vous connecterez depuis l’application. Vos données (nom, prénom et adresse e-mail) vous seront ensuite demandées. Remplissez les cases à partir de ces dernières puis validez. Une confirmation vous sera envoyée, d’abord par message puis par mail. Le mail contiendra un lien, cliquez dessus afin de valider votre compte.

Entrer les informations personnelles

Pour ceux ayant déjà étudié dans l’université demandée, un champ intitulé « informations personnelles » vous est dédié. Il contient préalablement vos informations, mais vous pouvez les modifier à votre guise. Toutefois, si la faculté choisie diffère de celle précédemment choisie, des données supplémentaires vous seront demandées (identité, cursus universitaire précédent, etc.). Ces informations peuvent ne pas paraître obligatoires lors du remplissage, mais il est impératif de les inscrire, car votre dossier pourrait être jugé « incomplet » et sera ainsi rejeté. D’autres données vous seront également demandées :

votre numéro INE (on le retrouve généralement sur le bulletin de notes du BAC ) ;

(on le retrouve généralement sur le bulletin de notes du ) ; votre adresse mail ou électronique ;

ou électronique ; votre cursus précédent (qu’il soit réalisé dans l’université ou en dehors) ;

(qu’il soit réalisé dans l’université ou en dehors) ; votre cursus ou vos expériences professionnelles.

Le remplissage de toutes les cases est exigé si vous souhaitez que votre dossier soit complet et analysé sans fautes.

Dépôt et suivi de candidature

Suite à la création de votre compte, diverses offres de formations vous sont proposées dans l’université. Vous pourrez alors choisir, non seulement une, mais plusieurs d’entre elles. Faites très attention aux dates de clôtures des dépôts de dossier. Lors du lancement de la procédure pour souscrire à l’une des formations, la liste des pièces qui doivent suivre votre dossier vous est indiquée. Elles comprennent généralement le curriculum vitae, les ambitions professionnelles et les bulletins de notes. À cela, s’ajoutent l’attestation de validation de stages et autres expériences professionnelles ainsi que les documents relatifs à d’autres formations professionnelles.