Communication digitale : les stratégies qui marchent

Dans notre monde actuel, il est plus essentiel que jamais d’avoir un plan de communication digitale pour votre entreprise. Vous devez vous assurer que vous êtes à jour sur les dernières tendances et technologies des médias sociaux pour communiquer efficacement avec les clients et les prospects. Afin de construire des stratégies de communication digitale qui marchent cependant, il y a des bases à absolument maitriser. On vous dit tout dans cet article !

Communication digitale : atteignez votre public cible par e-mail

L’emailing est un des principaux piliers de la communication digitale, c’est pourquoi afin de développer votre stratégie en communication digitale, vous devez maitriser cette technique à tout prix.

Voici nos meilleurs conseils pour une stratégie de communication digitale par e-mail :

segmentez les audiences par intérêt, par niveau d'engagement ou par niveau démographique. Par exemple, les marques peuvent envoyer un e-mail spécifique aux nouveaux clients, un second aux clients qui doivent être réengagés et un troisième aux clients fidèles,

par intérêt, par niveau d’engagement ou par niveau démographique. Par exemple, les marques peuvent envoyer un e-mail spécifique aux nouveaux clients, un second aux clients qui doivent être réengagés et un troisième aux clients fidèles, choisissez une ligne d’objet courte et accrocheuse. Le but : attirer l’attention du destinataire afin que l’e-mail ne se perde pas dans la boîte de réception ou ne se retrouve pas dans le dossier spam. La longueur idéale d’une ligne d’objet est de 7 mots ou 41 caractères,

incluez une incitation à l'action directe, telle que « Abonnez-vous », « Visitez le site web », « En savoir plus » ou « Achetez maintenant ».

Lancez des campagnes de médias sociaux engageantes

La communication digitale est souvent synonyme de communication sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent aux individus du monde entier de se connecter avec leurs amis, leur famille, des célébrités et des marques grâce à un contenu textuel et visuel de petite taille.

Les professionnels de la communication utilisent les plateformes de médias sociaux populaires pour communiquer sur les marques de différentes manières.

Facebook

Facebook est particulièrement efficace pour créer une communauté sociale engagée, soit via une page de marque officielle, soit via des groupes pertinents. Les vidéos sont également un excellent moyen de toucher de nouveaux clients.

YouTube

Les marques peuvent utiliser YouTube pour :

créer des séries web,

s’associer à des influenceurs,

créer des vidéos pratiques,

donner un aperçu des coulisses de leurs process,

réutiliser le contenu de leur site web.

Étant donné que Google possède YouTube, les marques devraient également envisager d’utiliser des tactiques d’optimisation des moteurs de recherche (domaine du référencement) afin que leurs vidéos apparaissent dans les résultats de recherche en bonne place.

Twitter

Des sujets tels que la télévision, les sports et les actualités mondiales se portent bien sur Twitter. Les marques et les consommateurs l’utilisent pour :

tweeter en direct leurs événements préférés,

suivre et contribuer aux hashtags tendance,

se connecter en tête-à-tête via des interactions publiques ou des messages directs.

Twitter est également une plateforme incontournable pour le service client. De nombreuses marques proposent des comptes de service client distincts pour les demandes de renseignements.

Instagram

La plupart des marques utilisent les stories Instagram, les publicités et IGTV (pour les vidéos de longue durée) pour atteindre le public. Instagram constitue entre autres une plaque tournante pour le contenu de la mode, de la beauté et des célébrités.

LinkedIn

En tant que réseau social interentreprises (B2B), LinkedIn est utile pour :

se connecter avec d’autres entreprises,

rechercher de nouvelles recrues,

s’engager dans un leadership éclairé.

Par exemple, les cadres peuvent utiliser LinkedIn pour créer des articles de blog portant sur leur marque et dialoguer avec d’autres experts dans leur domaine.

Exploitez la puissance des médias de masse pour votre communication digitale

La communication dans les médias de masse englobe traditionnellement :

la télévision,

la radio,

les films.

Ce sont des médias qui atteignent un large public avec un contenu universellement consommable. Comme l’a dit un jour le poète W. H. Auden : « Ce que proposent les médias de masse n’est pas de l’art populaire, mais un divertissement qui est destiné à être consommé comme de la nourriture, oublié et remplacé par un nouveau plat ». Cette description s’applique particulièrement aux vidéos YouTube virales d’aujourd’hui ainsi qu’aux plateformes Internet de grande envergure (comme les réseaux sociaux). Pendant ce temps, des plateformes comme Netflix et Hulu ont partiellement remplacé la télévision. Les podcasts, eux, sont devenus une alternative à la radio.

Les marques peuvent tirer parti de la communication dans les médias de masse avec une gamme de stratégies.

Transférez les budgets TV vers les plateformes vidéo numériques

Au cours des prochaines années, il est fort probable que les dépenses publicitaires digitales dépassent les dépenses publicitaires traditionnelles. Les marques peuvent faire de la publicité nativement dans la vidéo numérique ou acheter des publicités pré-roll et interstitielles sur YouTube et Facebook.

Faites de la publicité sur des podcasts populaires

Les marques peuvent parrainer des podcasts. Il est également possible de payer pour des pubs dans les épisodes ou même de produire ses propres podcasts, qui correspondent aux intérêts des consommateurs.

Produisez un contenu numérique inspiré du contenu des médias de masse traditionnels

Les marques peuvent s’appuyer sur la portée des médias traditionnels en créant :

des articles,

des vidéos,

du contenu social basé sur des films, des livres ou des émissions de télévision tendance.

Créez des campagnes de communication publicitaire sur les canaux numériques

En plus de produire régulièrement du contenu de qualité sur leur site web, les marques peuvent également opter pour des campagnes de communication publicitaire via les canaux numériques.

Les bannières publicitaires

Placées par programmation sur des sites web, les bannières publicitaires se trouvent :

soit en haut,

soit sur le côté d’une page,

soit au milieu d’un article.

Elles sont généralement payées par clic.

La publicité native

Les spécialistes du marketing paient les éditeurs pour créer un contenu original qui intègre de manière transparente leur marque ou leurs produits. On considère la publicité native comme étant plus conviviale que les bannières publicitaires. En effet, elle s’intègre dans le contenu environnant et ne perturbe pas l’expérience utilisateur.

La publicité sur les réseaux sociaux

Sur Instagram par exemple, on peut acheter :

des publicités photo,

des publicités vidéo,

des publicités Instagram Story,

des publicités carrousel de plusieurs images ou vidéos.

Ces publicités peuvent cibler des utilisateurs spécifiques en fonction des intérêts, des données démographiques et des comportements.

Campagnes Google Adwords

Les marques peuvent enchérir sur certains mots clés et requêtes de recherche pour avoir la chance de voir leurs sites apparaître en haut des résultats de recherche Google. Ces campagnes sont souvent efficaces pour renforcer la notoriété de la marque et orienter les clients potentiels vers le site de marque.