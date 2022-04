Cadeaux faits à la main à offrir à sa femme

Vous avez envie de faire plaisir à votre femme en lui offrant un cadeau original? Pourquoi ne pas le faire vous-même. Découvrez de superbes idées.

Des bougies pour vos tête-à-tête amoureux

Vous aimeriez surprendre votre moitié en lui organisant un dîner à la chandelle ? Cette initiative lui fera sûrement plaisir. Mais pour faire encore plus fort, préparez-lui une autre surprise en lui offrant un cadeau original femme comme une bougie. Savez-vous que fabriquer soi-même ses bougies est maintenant accessible à tous? Actuellement, il est facile de trouver un kit bougie prêt à l’emploi. Il suffit ainsi d’acheter un petit kit qui comprend généralement de la cire en pastille, des mèches de bougies, un support qui peut être un pot en verre ou autre. Vous retrouverez également dans le kit un produit permettant de parfumer la bougie, généralement de l’huile essentielle. Vous aurez également besoin d’une casserole, d’un scotch, d’un doseur, d’un pic à brochette ainsi que d’une paire de ciseaux. La première chose à faire est d’accrocher la mèche sur le pic à brochette. Prenez ensuite le support et placez le pic à brochette horizontalement sur le bord de celui-ci. L’objectif est de suspendre la mèche au milieu du support. La petite pièce métallique de la mèche doit toucher le fond du pot. Il faut par la suite faire fondre la cire au bain-marie. La quantité de cire doit être le double de la contenance du pot. Ainsi si vous avez un pot de 75 ml vous devez faire fondre une cire de 150 ml. Pour connaître la contenance de votre pot si ce détail n’est pas indiqué, utilisez un doseur. Lorsque vous faites réchauffer la cire, choisissez un feu doux et remuez-la pour qu’elle ne se colle pas au fond de la casserole. Une fois bien fondue, vous pouvez la retirer du feu. Vient ensuite le moment de parfumer votre bougie. Ajoutez l’huile essentielle de votre choix, en moyenne 15 gouttes devraient suffire pour 500g de cire. Pour ce qui est de la présentation, utilisez un colorant alimentaire pour avoir de belles couleurs. Il ne reste plus qu’à verser la cire colorée et parfumée dans le support et à attendre 3 à 4 heures et vous aurez une bougie.

Un terrarium dont vous êtes l’auteur

Pour épater avec un cadeau original femme, rien de mieux qu’un terrarium. Optez pour le terrarium Hector en kit DIY pour un terrarium facile à réaliser, mais très impressionnant. En achetant ce kit, vous aurez les essentiels pour réaliser votre terrarium. Celui-ci comprend un très joli bocal ovale en verre d’une hauteur de 26 cm et d’un diamètre de 13cm. Vous aurez ainsi, un ginseng, un sachet de graviers moyens, un sachet de terreau, un sachet de sable et ce qu’il faut pour décorer votre terrarium. Commencez par mettre les graviers moyens dans votre bocal. Ces derniers sont nécessaires pour assurer un bon drainage. Versez ensuite le terreau qui va nourrir la plante. Comme le ginseng est une plante facile d’entretien, vous n’aurez pas à l’arroser trop fréquemment. Installez votre plante et enfin versez le sable. Terminez par la décoration avec les graviers fins ainsi que des cailloux. Accessible à tous, vous aurez un terrarium en à peine 30 minutes. Et pour couronner le tout, le ginseng est une plante ayant des bienfaits sur la santé. Vous pouvez ajouter d’autres plantes si vous le souhaitez. Un guide d’entretien sera fourni avec le kit afin de vous conseiller sur les gestes à faire. Le terrarium est une bonne idée de cadeau même pour ceux qui n’ont pas forcément les mains vertes. Il s’agit d’un excellent accessoire de décoration, efficace pour créer un petit espace vert dans votre intérieur. De plus, c’est également un cadeau zéro déchet et qui dure longtemps.

