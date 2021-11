Quel circuit faire en Croatie ? Partager :







Road trip de 15 jours en Croatie : quel itinéraire ? que voir dans 2 semaines ? Voici tous mes conseils et meilleures indications pour visiter la Croatie en 2 semaines !

Mise à jour en juin 2020.

A lire aussi : Sophie la girafe : quelle est la composition de ce jouet culte ?

A lire en complément : Comment choisir ses bijoux en fonction de l’événement ?

Visiter la Croatie en 15 jours est possible, mais il y a tellement de choses à voir que vous devrez prendre des décisions ! L’arrière-pays, la côte, les îles… autant de possibilités qui deviennent des dilemmes lorsqu’il s’agit de choisir les étapes et de définir l’itinéraire ! Alors, que voir en Croatie en 2 semaines, quel itinéraire suivre ? Je vous propose mon circuit idéal pour un road trip de 15 jours en Croatie : Dubrovnik, Split, Hvar, Plitvice…

→ Lisez aussi : Les 10 plus beaux endroits de Croatie

Roadtrip 15 jours en Croatie : location de voiture

La meilleure façon de visiter la Croatie en 2 semaines est de louer une voiture pour faites un road trip avec différentes étapes. Pour trouver notre voiture de location au meilleur prix, nous comparons les offres de location avant le départ chez Auto Europe . Les routes sont en bon état et la conduite est la plus classique.

Malgré tout, deux conseils de location pour éviter les mauvaises surprises :

Vérifiez le tarif aller simple si vous souhaitez rendre le véhicule dans une autre ville que la ville de prise en charge. Les tarifs sont rarement indiqués dans le montant de la réservation et peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre.

si vous souhaitez rendre le véhicule dans une autre ville que la ville de prise en charge. Les tarifs sont rarement indiqués dans le montant de la réservation et peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre. Assurez-vous d’avoir une assurance pour quitter le territoire et utiliser les ferries, surtout si vous souhaitez profiter de votre séjour en Croatie pour vous rendre dans les pays voisins tels que le Monténégro ou la Bosnie-Herzégovine.

→ Pour trouver votre voiture de location au meilleur prix, laissez-vous Je vous conseille d’utiliser le comparateur Auto Europe !

ROAD TRIP DE 15 JOURS EN CROATIE : INCONTOURNABLE ET ITINÉRAIRE

Pour vous aider à organiser votre séjour, voici mon guide complet pour visiter la Croatie en 2 semaines : que faire en 15 jours ? Que voir ? Où dormir ? Quels sont les plus beaux endroits à visiter ? Les plus belles îles croates ? etc…

Visiter la Croatie en 15 jours : que faire ?

En 15 jours, vous ne pourrez pas faire le tour complet de la Croatie, mais nous avons déjà le temps de découvrir certains des plus beaux endroits de Croatie ! Et puis, j’ai rêvé de voir les bouches de Kotor au Monténégro et, comme elles ne sont qu’à 2 heures de route de Dubrovnik, nous en avons profité pour y aller ! Voici donc les endroits que j’ai eu le temps de découvrir :

Parc national des lacs de Plitvice

Division

Trogir

L’île de Brac

Île de Hvar

Dubrovnik

Îles Eléphatite

Île de Mljet

Bocas de Kotor (au Monténégro)

15 jours en Croatie : itinéraire découverte de Zagreb à Dubrovnik

C’est l’itinéraire que nous avons suivi lors de notre voyage en voiture de 2 semaines en Croatie . Nous avons établi notre itinéraire à un rythme assez régulier (le road trip, c’est bien, mais c’est encore des vacances… et d’ailleurs j’étais enceinte). Afin de maintenir ce rythme plutôt cool, nous avons dominé la ville de Zagreb et avons choisi de rester seuls sur l’une des îles croates.

Jour 1 : Arrivée à Zagreb

Jour 2 : Plitvice

Jours 3 à 6 : Split et ses environs (Trogir, Brac…)

Jours 7 à 9 : Hvar

Jours 10 et 11 : Baies de Kotor — Monténégro

Jours 12 à 14 : Dubrovnik et ses environs

Jour 15 : Départ de Dubrovnik

Si souhaitez en savoir plus pendant ces 15 jours en Croatie, je vous propose un itinéraire alternatif pour un road trip plus intense à la fin de cet article.

15 jours en Croatie

Jour 1 : Paris — Zagreb — Plitvice

Pour ce road trip de 15 jours en Croatie, il est préférable d’opter pour un billet multi-destinations : arrivée à Zagreb et départ de Dubrovnik (ou vice versa). Quant au prix, il n’est pas nécessairement plus cher et vous évitera de vous balader et de perdre du temps inutile sur la route.

Pour trouver notre vol au meilleur prix, nous utilisons la comparaison Skyscanner . Comme nous n’étions pas obligés, nous avons préféré un départ et un retour en semaine pour économiser sur le prix de notre billet. Notre vol sans escale Paris — Zagreb d’une durée d’environ 2 heures a été opéré par Croatia Airlines.

→ Trouvez votre vol au meilleur prix dans la comparaison Skyscanner !

Cette fois, nous avons décidé de ne pas visiter Zagreb. Nous serons de retour un jour pour une escapade citadine de quelques jours, la ville s’y prête bien ! Nous avons donc récupéré notre voiture de location directement au comptoir de l’aéroport. Pour la première étape de notre séjour de 2 semaines en Croatie, rendez-vous à Rakovica, près du parc national des lacs de Plitvice. Le trajet dure environ 2 heures.

→ Comparez les prix de location de voiture dans Auto Europe !

Où dormir près du parc national de Plitvice ? Nous avons choisi de dormir le plus près possible de Plitvice pour être parmi les premiers à arriver sur la place le lendemain. L’endroit est très populaire en haute saison, il est donc préférable de le visiter tôt le matin. Il est possible de dormir dans le parc, mais les prix sont beaucoup plus bas dans les communes voisines telles que Rakovica ou Grabovac.

Ma sélection d’adresses correctes :

Casa Ivana — Rakovica : c’est ici que nous avons séjourné ! Un B & B simple avec un très bon rapport qualité-prix. Les chambres sont confortables, les environs sont agréables, avec un grand jardin. Parfait pour une halte nocturne avant de visiter le parc de Plitvice, situé à 5 minutes en voiture. → Vérifiez l’hôtel et la disponibilité !

Ethno Houses — Plitvice Selo : une belle adresse située au cœur du parc. Les chambres ont beaucoup de charme, l’extérieur est chaleureux. C’est une adresse idéale pour faire une halte agréable à Plitvice → Vérifiez l’hôtel et la disponibilité !

→ Trouvez votre logement autour du parc de Plitvice ici !

15 jours en Croatie

Jour 2 : Plitvice

Mets-toi debout tôt pour cette première journée, au programme : une visite au parc national des lacs de Plitvice .

Le parc des lacs de Plitvice est un endroit incroyable, considéré comme le plus beau parc naturel de Croatie, voire d’Europe ! Il se compose de 16 lacs d’eau turquoise, reliés entre eux par une centaine de cascades, de ruisseaux et de ruisseaux. Tout cela entouré de forêts denses. Le site est vraiment CANON ! Différents itinéraires touristiques sont proposés, avec des promenades de durée variable (entre 2 h et 8 h). Une journée suffit pour avoir une bonne vue d’ensemble du parc, mais les amateurs de randonnée trouveront facilement de quoi s’occuper pendant 2 jours.

Après notre journée de randonnée, nous sommes allés à Split où nous avons mis nos sacs pour 5 nuits (je vous donne mes meilleurs endroits pour séjourner à Split immédiatement après). Comptez 2,5 heures sur la route. Si vous souhaitez faire une halte en cours de route, je vous recommande Ah, Zadar !

→ Retrouvez l’histoire complète de notre découverte et de nombreuses photos des lacs de Plitvice ici !

15 jours en Croatie

Jours 3 à 6 : Split

Nous avons donc poursuivi notre road trip de 15 jours en Croatie à la découverte de la ville de Split et de ses environs. Split est la deuxième plus grande ville de Croatie. Elle est beaucoup moins connue que Dubrovnik, mais elle ne manque pas d’actifs. Plus authentique, moins touristique, il recèle des trésors culturels et architecturaux tout aussi intéressants : le palais de Dioclétien, le clocher de Saint Domnius, la Riva… nous avons passé 2 jours à visiter Split.

→ Pour plus d’informations sur les activités à faire à Split, vous êtes ici ! Mais visiter Split signifie également profiter de sa position centrale pour visiter la région de Dalmatie. Également comptez 1 à 2 jours pour explorer les environs de Split. Entre culture et nature, les possibilités d’excursions d’une journée sont nombreuses.

Trogir : Située à environ 40 minutes de Split, la ville de Trogir est connue pour son magnifique centre médiéval.

Parc national de Krka : Situé à une heure de route de Split, le parc de Krka est parfois comparé au parc de Plitvice. Bien que beaucoup plus modeste, vous trouverez tout de même de belles cascades où il est même possible de se baigner ! Juste à côté, la ville de Sibenik vaut également le détour.

Brac : c’est l’île la plus facile à visiter autour de Split, car vous pouvez facilement y aller pour la journée. Le trajet en ferry dure environ 1 heure. L’île est surtout connue pour sa belle plage de Zlatni Rat située près de la ville de Bol et ses nombreux sentiers de randonnée.

Canyoning ou rafting sur la rivière Cetina : Split est également un paradis pour les athlètes ! C’est une destination prisée pour les activités de plein air et l’offre est variée tant en mer que sur terre. Les excursions de canyoning ou de rafting dans le canyon de la Cetina sont les plus populaires ! Il faut dire que le cadre est magnifique !

Pour notre part, nous avons découvert Trogir et l’île de Brac (1 jour pour chacun).

→ Lisez aussi : 5 idées d’excursions au départ de Split !

Où séjourner à Split Plusieurs options s’offrent à vous pour dormir à Split : la vieille ville ou le quartier de Bacvice. 2 quartiers, 2 chambres. La vieille ville est très animée, vous trouverez de nombreux petits restaurants et lieux pour sortir tard. Vous serez à deux pas de tous les lieux à visiter. Bacvice est plus calme mais face à la mer et vous pouvez rejoindre le centre de Split en une vingtaine de minutes à pied.

Ma sélection d’adresses correctes :

Split Old Town Suites : C’est ici que nous avons séjourné. De belles chambres ou studios situé au cœur de la vieille ville pour un bon rapport qualité-prix → Vérifiez l’hôtel et la disponibilité !

Marvie Hotel & Health — Bacvive : Si vous recherchez un hôtel en bord de mer pour vous détendre après les journées de visites, le Marvie Hotel & Health est un bon choix avec en prime une piscine et un spa → Vérifiez l’hôtel et la disponibilité !

→ Trouvez les meilleures offres d’hébergement à Split ici !

15 jours en Croatie

Jours 7 à 9 : Hvar

Nous quittons Split, direction l’île de Hvar !

Pour vous rendre à Hvar, vous devez prendre le ferry. Plusieurs compagnies assurent la connexion et il y a plusieurs départs par jour. La traversée dure environ 2 heures. Pendant la haute saison, je vous conseille de vous vos billets à l’avance. Pour réserver votre traversée en ferry vers Hvar, comparez les prix sur DirectFerries.

(Pour votre information, nous avons retourné notre voiture de location à Split. Sur l’île, nous voyageons à pied et en scooter).

Nous sommes restés à Hvar pendant 3 jours. L’île est connue pour son ambiance festive, mais elle a bien plus à offrir ! Entre son charmant centre-ville, sa forteresse, ses champs de lavande et ses plages idylliques, nous ne nous sommes pas ennuyés une minute ! Cette île est magnifique et parfaite pour profiter un peu de la douceur de la vie croate !

→ Pour en savoir plus sur les activités à Hvar, cliquez ici !

Où séjourner à Hvar Sur l’île de Hvar, il y a quelques hôtels, mais surtout de nombreux appartements à louer sur Booking ou Airbnb et il est possible de séjourner pour un prix raisonnable. Si vous voulez être au milieu de l’environnement, je vous conseille de dormir dans la ville même de Hvar. Si tu veux plutôt rester calme, Optez pour Stari Grad !

→ Trouvez les meilleures offres d’hébergement à Hvar ici !

15 jours en Croatie

Jours 10 et 11 : Kotor (Monténégro)

Après cette agréable pause sur l’île de Hvar, nous avons pris le ferry directement pour Dubrovnik. Nous prenons une nouvelle voiture de location à la sortie du ferry, en direction de l’embouchure de Kotor au Monténégro . Il compte 2 heures de route.

Itinéraire alternatif : Si vous souhaitez découvrir une autre île croate, je vous conseille de vous arrêter sur l’île de Korcula et d’y passer une nuit. Il suffit de prendre le ferry pour Hvar, puis le ferry de Korcula à Dubrovnik.

La baie de Kotor est absolument magnifique ! La route qui la longe est spectaculaire, révélant des paysages de fjords, entre mer et montagnes. Impressionnant ! ! Cela vaut le détour, mais vous trouverez de nombreuses autres pépites dans la région : les charmants villages de Perast et Kotor sont à ne pas manquer, ainsi que la vue panoramique sur les embouchures de Kotor depuis le mont Lovcen.

Il est possible de faire les allers-retours pendant la journée, mais il est préférable de passer la nuit sur place si vous voulez en profiter au maximum.

→ Découvrez l’histoire complète de notre découverte des bouches de Kotor !

Où dormir pour visiter la bouche de Kotor ? Nous avons choisi de dormir à Kotor, qui est tout à fait central ! La vieille ville est magnifique, avec ses maisons en pierre, ses rues pavées, ses palais d’architecture vénitienne.

Ma sélection d’adresses correctes :

Appartements Markovic : Nous avons choisi cet appartement situé près de Kotor pour sa vue splendide sur la baie. Le prix est également très doux (moins de 30€ à nos dates) → Vérifiez l’hôtel et la disponibilité !

Hotel Astoria : un hôtel de charme au cœur de la vieille ville, abrité dans un magnifique bâtiment historique. L’adresse idéale pour un séjour romantique à Kotor → Voir l’hôtel et la disponibilité !

→ Trouvez les meilleures offres d’hébergement à Kotor ici !

15 jours en Croatie

Jours 12 à 14 : Dubrovnik et

ses environs

Nous avons terminé notre road trip de 15 jours en Croatie avec style par la découverte de la belle Dubrovnik ! Perchée sur un rocher et entourée de hauts murs et par la mer Adriatique, la ville est tout simplement magnifique.

Nous passons une journée à Dubrovnik : visite des remparts de la ville, de la vieille ville, du funiculaire… Une journée suffit pour visiter la ville elle-même ! Je te conseille que vous vous lèviez tôt pour cette visite car la ville est un peu victime de son succès et voit débarquer des milliers de touristes chaque jour.

Ensuite, nous partons à la découverte des environs. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir à Dubrovnik ! Pour notre part, nous avons choisi de découvrir les îles éléphatites et l’île de Mljet (1 jour pour chacune).

→ Lisez aussi : À voir et à faire à Dubrovnik 5 idées d’excursions au départ de Dubrovnik

Où séjourner à Dubrovnik Pour visiter Dubrovnik, vous pouvez choisir de dormir dans la vieille ville ou en dehors de la ville. Nous avons choisi de dormir en dehors de la ville, c’était plus pratique de visiter les environs et nous cherchions un bon hôtel à la fin du séjour avec une belle piscine pour bronzer un peu avant de rentrer.

Ma bonne adresse :

Valamar Argosy : Situé sur la paisible péninsule de Babin Buk, l’hôtel est bordé par la mer sur trois de ces côtés et près des jardins. Les chambres sont belles, la piscine magnifique, le restaurant délicieux. Je le recommande à 100% → Vérifiez l’hôtel et la disponibilité !

→ Trouvez les meilleures offres d’hébergement à Dubrovnik ici !

15 jours en Croatie

Jour 15 : Dubrovnik — Paris

Un dernier jour de repos dans notre magnifique hôtel avant de partir pour Paris ! Comme si nous y allions, nous avons volé avec Croatia Airlines. Le vol a duré 3 heures avec escale à Zagreb.

C’est la fin de notre road trip de 15 jours en Croatie ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire !

Road trip de 15 jours en Croatie : itinéraire alternatif

Comme je vous l’ai dit dans l’introduction, notre itinéraire était excellent. Un mélange parfait entre visites et détente !

Si vous souhaitez profiter au maximum de ces 15 jours en Croatie, voici un itinéraire alternatif :

Jour 1 : Arrivée à Zagreb, nuit à Zagreb

Jour 2 : Zagreb, nuit à Plitvice

Jour 3 : Plitvice, nuit à Zadar

Jour 4 : Zadar, nuit à Zadar

Jour 5 : excursion dans l’archipel des Kornati, nuit à Zadar

Jour 6 : Split, nuit à Split

Jour 7 : Découvrez les environs de Split : Trogir ou Brac, nuit à Split

Jour 8 : Hvar, nuit à Hvar

Jour 9 : Hvar, nuit à Hvar

Jour 10 : Hvar, nuit à Hvar

Jour 11 : Korcula, nuit à Korcula

Jour 12 : Dubrovnik, nuit à Dubrovnik

Jour 13 : excursion aux îles éléphatites, nuit à Dubrovnik

Jour 14 : Balles de Kotor — Monténégro, nuit à Dubrovnik

Jour 15 : Départ de Dubrovnik

VISITER LA CROATIE EN 15 JOURS : INFORMATIONS PRATIQUES

Visiter la Croatie dans 15 jours : quand y aller ?

La meilleure période pour faire ce road trip de 15 jours en Croatie se situe entre mai et septembre . Méfiez-vous des mois de juillet et août, qui font l’objet d’un afflux touristique très important.

Visiter la Croatie : informations pratiques

Décalage horaire : aucun

Santé : aucun vaccin n’est recommandé

Documents (pour les citoyens de l’UE) : carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité

Langue : croate (anglais dans les lieux touristiques)

Monnaie : kuna (1€ = 7,5 kn)

Office de tourisme

Guides de voyage pour vous aider à planifier votre voyage route à travers la Croatie

Nous avons utilisé le Guide vert Michelin pour préparer notre voyage en voiture en Croatie. Il est complet et agréable à lire, je le recommande !

→ Trouvez votre guide pour la Croatie sur Amazon.

Pour aller plus loin…

Pour vous aider à préparer et à organiser plus en détail votre séjour de 2 semaines en Croatie, retrouvez mes archives complètes sur la Croatie, y compris d’autres idées d’itinéraires, des articles thématiques sur les meilleures destinations (Dubrovnik, Hvar, Split, Plitvice…), des bonnes adresses, des idées d’excursions… Au total, il existe une douzaine d’articles écrits pour vous aider, suite à notre voyage en voiture en Croatie.

Si vous avez des questions sur cet itinéraire de 2 semaines en Croatie, n’hésitez pas à laisser un commentaire !

Liens utiles pour organiser votre road trip de 15 jours en Croatie :

Réservez votre vol pour visiter Croatie

Réservez vos traversées en ferry vers les îles croates sur DirectFerries

Trouvez les meilleures offres d’hébergement sur Booking

Louez une voiture pour votre road trip de 15 jours en Croatie à moindre coût avec Auto Europe

Réservez vos activités et excursions en Croatie sur ces deux plateformes que j’utilise régulièrement : GetYourGuide et Ceetiz.

Mettez cet article sur Pinterest ! 🙂

Itinéraire de 15 jours en Croatie