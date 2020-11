Accueil » Actu Si votre mari vous a quitté pour une autre femme, lisez ceci Actu Si votre mari vous a quitté pour une autre femme, lisez ceci

Les mariages ne sont pas tous des roses, des arcs en ciel et des promenades romantiques le long de la plage.

Peu importe si vous avez été ensemble un an ou vingt ans, les bosses sur la route sont courantes.

Mais si vous êtes dans la situation où votre mari vous a quitté pour une autre femme, vous avez probablement beaucoup de questions auxquelles vous aimeriez répondre.

Les réponses sont ce que cet article va essayer de fournir.

Commençons par un grand…

1. Pourquoi m’a-t-il quitté ?

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne pourrait tricher, mais quand c’est une affaire pleine en dehors d’un mariage, ça se résume à deux motifs fondamentaux :

Il est tombé amoureux d’une autre femme.

L’ amour est un sentiment compliqué et puissant. Cela peut obliger une personne à faire des choses qu’elle ne pourrait pas faire autrement — des choses qu’elle ne pensaient pas qu’ils étaient capables de.

Ce n’est pas une excuse pour ce que votre mari a fait, mais simplement une explication.

Rappelez-vous ce que vous ressentez quand vous et votre mari êtes tombés amoureux. C’ était enivrant, non ?

Eh bien, même si tu l’aimes toujours et qu’il t’aime toujours, ce feu intense pourrait maintenant être plus une bougie. Il brûle encore, mais pas avec la même luminosité ou la même chaleur.

Donc, si votre mari rencontre quelqu’un et tombe amoureux d’eux aussi, votre amour doit rivaliser avec son amour.

Mais leur amour est plus récent et, en quelque sorte, plus séduisant. Moins de temps s’est écoulé pour que la banalité de la vie quotidienne ait ses effets inévitables.

Votre mari pourrait se convaincre que ce nouvel amour avec sa maîtresse est plus réel que l’amour qu’il ressent pour vous.

Donc, s’il sent qu’il doit faire un choix entre l’amour que vous avez l’un pour l’autre et l’amour pour lequel il ressent cette autre femme, il pourrait choisir l’autre femme.

Il est tombé amoureux de toi.

Le deuxième motif principal derrière un mari qui laisse sa femme pour quelqu’un d’autre est qu’il ne vous aime plus.

Cela peut être très difficile à prendre, surtout si vous l’aimez toujours, mais les sentiments d’amour ne durent pas toujours éternellement.

Peut-être que cet amour s’est simplement effondré, ou peut-être qu’il s’est désintégré dans une éruption massive ou un événement à un moment donné dans le passé. Quoi qu’il en soit, c’est parti.

Encore une fois, ce n’est pas pour excuser votre mari pour toute infidélité…

… mais si la chance d’un nouvel amour se présentait et qu’il avait moins de raisons de faire ressortir les choses dans votre relation, ça pourrait expliquer pourquoi il a choisi l’autre femme.

2. Ça durera ?

Que vous vous accrochiez toujours à l’espoir de reconstruire votre mariage, ou que vous ayez simplement envie de savoir, il est courant de demander combien de temps sa nouvelle relation durera.

Le problème c’est que vous ne pouvez pas regarder dans une boule de cristal et voir ce que l’avenir nous réserve.

Peut-être pensez-vous que sa nouvelle relation est vouée à l’échec parce qu’il vous a quitté pour une jeune femme qui ne s’intéresse pas vraiment à long terme.

Ou peut-être pensez-vous qu’il traverse une crise de la quarantaine et que cette relation n’est qu’un symptôme de ça. Vous pensez qu’il pourrait se ressaisir une fois qu’il aura sorti ça de son système.

Mais c’est simplement de la spéculation.

Aussi douloureux que cela soit, vous êtes un étranger dans cette relation. Vous ne pouvez pas ressentir ce qu’il ressent et vous ne savez pas ce qu’ils sont ensemble en couple.

Certains hommes pourraient laisser leur femme pour une nouvelle femme et se retrouver plus heureux que jamais auparavant.

D’ autres hommes pourraient bientôt se rendre compte que l’herbe n’est pas toujours plus verte et qu’ils l’avaient assez bien avec leur femme.

Personne ne peut le dire avec certitude, même pas votre mari.

3. Est-ce qu’il revenir ?

Si sa nouvelle relation échoue et échoue, vous pourriez être prêt à le reprendre.

Mais veut-il sauver votre mariage ?

Cela peut se répartir à sa raison de vous laisser en premier lieu.

S’ il est simplement tombé amoureux de cette autre femme, mais qu’il vous aimait encore en même temps, il y a de meilleures chances qu’il revienne.

S’ il est tombé amoureux de toi, il va probablement devoir croire qu’il peut retomber amoureux de toi s’il veut revenir.

Bien sûr, il y a une autre possibilité. Il peut ne pas ressentir beaucoup d’amour pour vous, mais il veut toujours être avec vous pour d’autres raisons.

Peut-être qu’il veut la commodité de vous faire soigner, cuisiner ses repas, prendre soin de la maison.

Peut-être qu’il voit le coût financier d’une procédure de divorce et qu’il ne veut pas prendre cette voie dès maintenant étant donné que sa nouvelle relation n’a pas fonctionné.

Il pourrait simplement ne veulent pas être seul, même si votre mariage ne fonctionne pas vraiment comme l’un ou l’autre de vous le souhaiterait.

Bien sûr, s’il veut que tu revienne à n’importe quel moment, tu as la liberté de le laisser entrer dans ta vie ou de le refuser.

4. Il le regrettera ?

Comme l’amour, le regret est une émotion compliquée.

Votre mari peut regretter sa décision de vous quitter, et cela pourrait être le cas même s’il ne veut pas revenir vers vous.

Il peut se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte de l’autre côté si sa nouvelle relation n’est pas tout ce qu’il espérait.

Mais il peut penser qu’il est trop tard pour sauver votre mariage maintenant que c’est arrivé.

Il peut avoir des regrets même s’il est satisfait de sa décision. Il a peut-être emménagé avec sa maîtresse et profite de sa nouvelle vie avec elle, mais il a encore des doutes sur la situation.

Il peut regretter la façon dont il a géré votre séparation. Il peut regrettez la douleur qu’il vous a causé. Si vous avez des enfants, il peut regretter d’être le père qui a quitté sa famille.

S’ il vous aimait autrefois — s’il vous aime toujours en tant que personne, mais pas en tant que conjoint — il est obligé de ressentir des regrets.

Mais le regret n’est peut-être pas suffisant pour qu’il revienne vers vous.

Il est important dès le départ de se rappeler que vous ne possédez pas votre mari et que vous ne l’avez jamais fait.

Vous pourriez penser que vous avez perdu votre mari à cause de cette autre femme, mais c’était son choix de te quitter.

Donc, quand vous pensez à « le gagner », vous devez aussi vous rappeler que ce sera son choix de revenir.

Avec cela à l’esprit, que pouvez-vous faire ?

Respectez sa décision de vous quitter.

Cela semble contre-intuitif, mais si vous faites de sa vie un cauchemar après qu’il vous ait quitté pour cette autre femme, vous ne ferez que le repousser plus loin.

C’ est bien de lui dire que tu l’aimes, mais qu’il soit clair que tu ne le battras pas si c’est ce qu’il veut vraiment.

Tu ne pourras pas changer d’avis de toute façon.

Cela aide à laisser les choses en bons termes entre les deux, ce qui est important pour qu’il revienne un jour.

Certainement, n’essayez pas de le ramener dans votre mariage en lui disant combien il vous a fait mal ou en amenant les enfants dans l’équation.

Reste fidèle à toi-même.

Votre mari choix de quitter, vous avez peut-être quelque chose à voir avec la façon dont vous avez interagi tous les deux.

Peut-être que vous avez combattu beaucoup d’entre vous avez simplement dérivé.

Et même si vous êtes en partie responsable de l’état de votre mariage, ce n’est pas à vous de le faire.

Donc faire de grandes promesses sur la façon dont vous pouvez changer n’est pas un moyen productif d’aborder la reprise de votre mari.

Bien sûr, vous pouvez regarder votre contribution à la disparition de votre mariage, et vous pouvez travailler sur certains de vos défauts si vous croyez vraiment qu’ils sont des défauts et pas simplement des aspects de votre personnalité contre lesquels votre mari se frotte.

Mais si vous insistez pour que vous puissiez être la femme qu’il veut que vous soyez, non seulement vous êtes désespérée , mais vous vous préparez à des problèmes futurs quand vous réalisez que vous ne pouvez pas répondre à toutes les attentes qu’il a.

Vous devez également comprendre que si vous dites que vous pouvez changer pour accommoder son désirs, vous répartissez la plus grande partie du blâme de votre séparation sur vous, et l’exonérerez de sa responsabilité.

Ça fait deux choses. Tout d’abord, cela confirme dans son esprit que vous n’êtes plus la bonne femme pour lui parce que vous lui dites que c’est vous qui avez besoin de changer, pas lui.

Deuxièmement, cela lui fait ressentir moins de regret de vous quitter, ce qui le rend moins susceptible de se sentir obligé de revenir, même si sa nouvelle relation ne fonctionne pas.

Alors, oui, demandez-vous s’il existe des méthodes saines d’amélioration de soi dans lesquelles vous pourriez vous engager, mais ne compromettez pas qui vous êtes juste pour lui plaire.

Maintenez une certaine distance, mais restez agréable envers lui.

Il est important de donner de l’espace à votre mari s’il vous a quittés et qu’il poursuit maintenant une relation avec une autre femme.

Si vous essayez d’interférer avec eux en le confrontant, vous risquez de leur donner quelque chose de plus à lier — leurs plaintes concernant vous.

Essayez plutôt de rester amical chaque fois que vous êtes obligé d’interagir — peut-être à cause de la garde conjointe d’un enfant ou à d’autres fins pratiques.

Cela revient à respecter sa décision et à ne pas l’aliéner en se battant avec lui à ce sujet.

Parfois, un peu de distance peut lui faire réaliser ce qu’il avait et ce qu’il risque maintenant de perdre, d’autant plus que l’excitation de sa nouvelle relation s’estompe.

Il peut découvrir que ce qu’il pensait être l’amour pour cette autre femme était en fait un engouement ou une convoitise et qu’il s’effonde au bout d’un certain temps.

Savoir que tu ne le détestes pas laisse la porte ouverte pour qu’il revienne vers toi.

Demande-lui si tu veux vraiment le récupérer.

En plus de ce que vous pouvez faire pour que votre mari recommence à vous, il est vital que vous réfléchissiez vraiment si vous voulez qu’il revienne.

Et si vous le faites, quelles sont vos raisons ?

Si sa nouvelle relation a commencé avant qu’il ne te dise qu’il voulait séparé, vous devez faire face au fait qu’il vous a menti et caché des choses importantes de vous.

C’ est quelque chose que tu peux pardonner ?

Et tu veux qu’il revienne simplement parce que tu aimais comment ta vie était avant ? Si oui, pensez-vous honnêtement que les choses peuvent revenir à ce qu’elles étaient autrefois ?

Tu détestes juste l’idée d’être divorcé et seul ? Tu le ramènerais juste pour avoir une compagnie que tu connais ?

Voudrais-tu qu’il revienne si aucun de vous ne s’aimait encore et que vous saviez que ça prendrait beaucoup de travail et de temps pour récupérer cet amour ?

Ce sont les choses que vous devrez considérer avant même d’essayer de récupérer votre mari.

Si vous n’avez pas l’intention de permettre à votre mari de revenir dans votre vie et dans votre mariage, le problème devient celui de surmonter les troubles émotionnels que son départ vous a causés.

Comment pouvez-vous concilier ce qui a arrivé et aller de l’avant avec votre vie ?

Voici quelques conseils pour faire face à la situation dans votre esprit.

Évitez de se sentir coupable ou d’accepter le blâme.

Autant que vous pouvez croire qu’il y a des aspects de votre personnalité sur lesquels vous aimeriez travailler, ne vous blâmez pas pour la décision de votre mari de vous quitter pour une autre femme.

Il a agi en fonction de ses propres opinions, sentiments et désirs. C’est sur lui, pas sur toi.

Vous auriez pu faire de votre mieux pour être une bonne épouse, mais ça n’aurait peut-être pas suffi.

Rappelez-vous les raisons pour lesquelles il peut vous avoir quitté qui ont été mentionnées plus haut dans l’article. Il est peut-être tombé amoureux de toi ou tombé amoureux de quelqu’un d’autre.

Ce sont ses sentiments à posséder, pas les vôtres.

Vous n’avez pas à vous sentir coupable, même si vous avez des enfants ensemble et que vous savez que cette situation leur cause de douleur et d’inquiétude.

Ne vous comparez PAS à la nouvelle femme dans sa vie.

Il peut être très tentant de regarder l’autre femme et de penser qu’elle est meilleure que vous d’une certaine façon.

Après tout, votre mari vous a laissée pour elle, donc elle doit avoir quelque chose que vous n’avez pas, non ?

Mauvais !

Nous avons tous nos bons points et nous avons tous nos défauts. Ceux-ci font partie de ce que nous sommes.

Essayer de comprendre pourquoi votre mari préfère maintenant son mélange de bons et de mauvais points sur le vôtre est un exercice infructueux.

Ce que vous devriez faire à la place est de vous concentrer sur la construction de votre estime de soi qui aura sans aucun doute pris un coup de tout cela.

Une des choses clés à considérer est d’améliorer votre auto-conversation, en particulier en ce qui concerne votre mariage et votre valeur en tant que femme.

N’ arrête pas de penser ou de dire que tu n’étais pas une bonne épouse ou que tu n’es pas adorable.

Passez à des messages plus positifs sur vous-même et sur la façon dont vous êtes digne d’être aimé et traité avec respect. Que vous avez les qualités d’un grand partenaire pour quelqu’un de nouveau chaque fois que cette personne peut entrer dans votre vie.

Vous devriez également trouver des moyens d’ accepter le contrôle que vous avez sur votre vie plutôt que de vous laisser dériver dans une sorte de limbe post-mariage.

Le moment est venu de vous demander comment votre nouvelle liberté pourrait vous permettre de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire ou de changer complètement l’orientation de votre vie.

Il est stimulant de réaliser le contrôle que vous avez — que vous avez toujours eu — et cela peut rendre cette situation difficile plus positive.

Concentrez-vous sur le pardon de votre mari, mais faites-le pour vous-même.

Quand votre mari vous a quitté pour une autre femme, ça aura probablement beaucoup fait mal.

Donc le pardon pourrait être la dernière chose à votre esprit.

Mais le pardon n’est pas pour lui, c’est pour toi.

Le pardon ne veut pas dire que tu dois oublier ce qu’il a fait, ou dire que c’était bien. Cela n’ignore pas la douleur qu’il a causée, et cela ne signifie pas non plus que vous devez réparer votre relation avec lui.

Le pardon consiste à libérer le fardeau émotionnel que son départ vous a causé.

Il s’agit de dire : « Ça ne m’affectera plus. »

Il s’agit de fermer le chapitre sur votre passé et d’en commencer un nouveau dont vous pouvez être l’auteur.

Le pardon est quelque chose sur lequel tout le monde peut travailler. Voici un autre de nos articles qui passe par le processus :

Comment pardonner quelqu’un : 2 modèles scientifiques de pardon

Acceptez la réalité de la situation.

Si vous avez décidé que votre mariage est terminé et que vous ne reprendrez pas votre mari, même s’il vient ramasser, vous devez accepter l’enfer de cette vérité.

Vous ne pouvez pas passer du mariage si vous vous accrochez toujours à n’importe quel espoir — aussi mince — que vous puissiez le reconstruire.

Vous pouvez connaître les étapes de chagrin comme vous le feriez quand vous perdez un être cher.

C’ est bon. Votre mariage représentait quelque chose qui était important pour vous et votre mari est quelqu’un que vous aimez ou que vous aimiez autrefois.

Ce sont de grandes choses à disparaître soudainement de votre vie et il faudra donc un certain temps pour s’en sortir.

Si cela aide à rendre les choses plus définitives, vous pouvez être celui qui demande le divorce et faire tourner la balle sur cette formalité.

Il s’agit d’un acte d’acceptation habilitante parce que vous prenez en charge la situation pour éviter si de traîner dehors.

Assurez-vous de retirer tous ses biens de votre maison — d’abord en lui permettant de prendre tout ce qu’il veut garder, puis en jetant le reste ou en le donnant à la charité.

Si vous avez des enfants, assurez-vous de les asseoir et de discuter de la façon dont il n’y a aucune chance que leur mère et leur père se retrouvent ensemble.

Avoir à parler ces mots à haute voix peut le rendre plus réel et finale.

Demandez des conseils si vous avez des difficultés.

Il peut être vraiment difficile de faire face à la rupture de votre mariage, d’autant plus que vous devrez faire la plupart de cela seul.

Même si vos amis et votre famille peuvent essayer de vous soutenir, c’est vous qui devrez passer par le processus pratique et émotionnel de séparer votre vie de la vie de votre ex-mari.

Et même s’ils peuvent essayer de vous dire les bonnes choses, la plupart des gens n’ont pas la capacité de rester neutres. Vous pouvez les trouver contribuer à votre douleur en alimentant votre malaise envers votre mari en disant des choses horribles à son sujet.

Vous pouvez aussi ne pas vous sentir à l’aise de parler de vos vrais sentiments à ceux qui sont les plus proches de vous.

Au lieu de cela, vous trouverez presque certainement un conseiller plus utile en ce qui concerne les conseils qu’ils donnent et votre capacité à répandre tous vos sentiments sans avoir besoin de cacher combien vous pourriez avoir des difficultés.

Toujours pas sûr de ce qu’il faut faire à propos de votre mari et de votre mariage ? Discutez en ligne avec un expert en relations de Relationship Hero qui peut vous aider à comprendre les choses. Il suffit de cliquer ici pour chatter.