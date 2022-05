Quel type de roller pour débuter ?

Le patinage est un sport pratiqué par de nombreuses personnes. Pour faire ce type de sport, il est important de bien choisir ses rollers. Dans l’article qui suit, nous vous expliquerons en détails, quel type de roller vous devez choisir pour entamer ce sport.

Qu’est-ce qu’un roller ?

Un roller, c’est un patin à roulettes auquel est fixée une chaussure haute et rigide.

Quelques conseils à suivre avant d’acheter vos rollers quand vous êtes débutant

Pour bien choisir ses rollers quand vous êtes débutant, vous devez tenir compte des deux critères suivants. Votre gabarit et votre budget. Vous ne devez pas tenir compte de l’esthétique. Attention, n’achetez pas les modèles les moins chers qui sont vendus dans les petites boutiques. Car ils sont fabriqués avec des matériaux bas de gamme ce qui peut être un handicap pour vous.

Autre conseil important : essayez si possible vos rollers avant de les acheter

Lorsque vous êtes débutant et que vous n’avez pas d’expérience dans le patinage, vous pouvez louer les rollers. Notez que vous pouvez demander à vos amis de vous emprunter leurs paires pour les essayer. Vous pouvez aussi les louer dans un shop rollers spécialisé. Cela vous permettra de choisir les rollers qui vous conviennent, selon votre discipline.

Quels rollers choisir quand vous avez un grand gabarit ?

Lorsque vous êtes un débutant et que vous avez un grand gabarit, vous devez acheter des paires de rollers rigides. En tant qu’adulte, vous devez acheter des paires de rollers « freeskate ». Sachez que les paires freeskate sont en général, une coque polyuréthane rehaussée d’un spolier articulé. Elles ne sont pas les paires les plus confortables, mais elles sont très résistantes. Vous pouvez vous tenir debout et vous appuyer sur les rollers sans qu’ils soient endommagés. En effet, ces paires vous garantissent la sécurité dans votre progression.

Quels rollers choisir quand vous avez un petit gabarit ?

Pour les débutants de petits gabarits, vous devez acheter des paires mi-souples ou mi-rigides. Puisque vous êtes adultes, nous vous conseillons d’acheter des rollers « fitness ». Ce sont des paires à la fois rigides et confortables. Retenez que le spolier doit obligatoirement être de bonne qualité. Sachez que ces rollers supportent parfaitement les pressions latérales et ne se déforment presque pas. Par ailleurs, ils ne se plient pas exagérément vers l’avant quand on se cogne le pied.

Quels rollers choisir pour vos enfants ?

Pour vos enfants, vous devez choisir des rollers pas trop puissants. En réalité, les rollers de vos enfants doivent être des modèles réglables sur plusieurs pointures. Néanmoins, ils ne doivent pas être trop mous. Vous devez faire un test pour vérifier la qualité des rollers de vos enfants avant de les acheter. Pour cela, vous arrangez les lacets, vous serrez les boucles à vide.

Ensuite, vous essayez de tordre ces rollers à la main. S’ils se tordent facilement, cela veut dire qu’ils ne sont pas de bonne qualité. Notez que plus la qualité des rollers de vos enfants est bonne, plus vos enfants les garderont plus longtemps. C’est donc un bon investissement d’acheter des rollers de bonne qualité pour les enfants.

Quel budget devez-vous prévoir pour l’achat de vos rollers ?

En tant que débutants, nous vous conseillons d’acheter des paires au milieu de gamme. Les paires au milieu de gamme sont plus confortables et plus performants. Elles vous permettront une progression en toute sécurité. Vous pouvez les utiliser plus longtemps, sans obligation de les changer à chaque fois. En général, de bons rollers pour débutants varient entre 100 et 200 euros. Vous pouvez les acheter dans un shop rollers spécialisé. Toutefois, si votre budget est insuffisant, vous pouvez toujours vous procurer des rollers d’occasion.

Quels sont les équipements de protection nécessaires pour entamer le roller ?

Pour entamer le roller, vous devez avoir des équipements de protections avant de vous lancer sur la piste. Vous devez avoir un casque, des protège-poignets, des protège-genoux et des protège-coudes. Cela est obligatoire pour votre sécurité.