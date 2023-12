Avantages de l’apprentissage de la langue arabe dans l’Islam

L’apprentissage de la langue arabe est considéré comme un effort gratifiant, car c’est l’une des cinq langues les plus parlées, avec environ 400 millions de locuteurs. C’est également la langue officielle de plus de 25 pays et elle a exercé une influence dans le monde entier. La langue arabe est au cœur de la foi islamique et est perçue comme la langue authentique de l’Islam puisque le Saint Coran, la Sunna de notre prophète et l’héritage islamique sont écrits dans cette langue. L’apprentissage de l’arabe devrait être une priorité absolue pour tous les musulmans du monde entier et leur permettre de l’apprécier et de le respecter comme il se doit, puisqu’il fait partie intégrante de notre religion. Voici 5 autres raisons pour lesquelles vous devriez apprendre à lire et à parler l’arabe comme votre prochaine langue :

1- La relation entre le Coran et la langue arabe.

L’un des plus grands défis auxquels peuvent être confrontés les musulmans non arabes est d’apprendre à réciter le Coran et à le lire correctement avec le Tajweed, ainsi que de comprendre le livre divin d’Allah proprement, étant donné que toutes les saintes Écritures sont écrites en arabe. Il va sans dire qu’être capable de lire et de mémoriser le Coran dans sa langue originale peut rapprocher nos cœurs du Coran et nous aider à construire une relation plus significative avec Allah swt. C’est pourquoi il est très important d’apprendre l’arabe pour comprendre le Coran. Découvrez aussi comment attester de l’Unicité d’Allah durant la prière.

A voir aussi : Quelles sont les armes défensives autorisées en France ?

2- Apprendre à mieux connaître les communautés musulmanes.

Les langues sont perçues comme la clé des traditions et des cultures des autres nations, car elles sont l’outil que les gens utilisent pour s’exprimer. Même une conversation de base en arabe peut vous ouvrir de nombreuses portes, car l’arabe parlé vous donne l’occasion de communiquer avec différents Arabes vivant dans différentes communautés musulmanes. En outre, le grand compagnon Omar Ibn Al-Khattab a un jour conseillé l’Ummah islamique en disant : « Apprenez l’arabe, car il fait partie intégrante de la culture musulmane : « Apprenez l’arabe, car il fait partie de votre religion ».

A voir aussi : Les erreurs à éviter lors d'un bilan de compétences gratuit

3- Comprendre la Sunnah du Prophète Muhammad.

La langue arabe a acquis une valeur remarquable au fil des ans, car l’ensemble du patrimoine islamique est écrit dans cette langue. L’apprentissage de l’arabe est donc très enrichissant à plusieurs niveaux : il permet de comprendre les paroles du Prophète Muhammad et sa Sunnah en les examinant de plus près sans avoir besoin de traductions. Il donne également la possibilité d’avoir un aperçu des croyances et des manières islamiques. Heureusement, il existe de nombreux livres pour apprendre l’arabe.

Hadith sur l’apprentissage de l’arabe :

En fait, le Prophète (saw) a conseillé à chaque musulman d’apprendre l’arabe. Selon un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab (ra), il a dit :

« Apprenez l’arabe, car il renforce l’esprit et la chevalerie » [Al-Baihaqi, Shu’ab El-Eman [branches de la foi]].

4- La littérature arabe est d’une richesse étonnante.

Il est incontestable que la littérature arabe est exceptionnellement brillante et qu’elle a acquis une place remarquable parmi les littératures de toutes les autres langues. Elle s’adresse directement à votre âme parce que l’arabe est très informatif et peut exprimer beaucoup de significations en seulement quelques mots. Il va sans dire que la poésie en arabe est également merveilleuse et qu’elle est encore vivante aujourd’hui.

5- Atteindre le Khushu (pleine conscience) dans la Salah.

Les prières sont la clé du succès dans la vie d’ici-bas et dans l’au-delà. Heureusement, il existe des moyens d’augmenter le Khushu et d’atteindre la présence de votre cœur lorsque vous accomplissez la Salah. L’un des conseils les plus fructueux est l’enseignement de la langue arabe, car la concentration peut facilement être atteinte si vous comprenez les sourates et les Adhkar récités pendant la Salah. De plus, vos prières auront un sentiment totalement différent et ne seront plus dépourvues de contemplation.