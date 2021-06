Accueil » Actu Daniil Medvedev : actu et biographie du joueur de tennis Actu Daniil Medvedev : actu et biographie du joueur de tennis

Le numéro 2 mondial de tennis, Daniil Medvedev est de nationalité russe et depuis 2014, il a un excellent parcours dans les compétitions mondiales de tennis. Malgré quelques anicroches, et d’ailleurs sans aucun lien de parenté avec Andrei Medvedev, il a su se hisser au sommet de ce sport si apprécié dans le monde. Un tour d’horizon sur celui qui rêve d’occuper la première place.

Le parcours du joueur de tennis

Il est né à Moscou le 11 février 1996. Il a acquis son titre de tennisman professionnel en 2014. Pourtant, il s’est ouvert au tennis depuis ses six ans. Serguey et Olga, ses parents, lui ont permis de suivre des cours très tôt. C’est à Cannes que tout va vraiment démarrer à l’Elite Tennis Center de Jean-René Lisnard. Il sera entrainé par Gilles Cervara. Ce n’est qu’à la fin de la saison 2020 qu’il quittera le centre.

A lire également : Inhalateur nicorette ou cigarette électronique ?

Il remportera 8 tournois pendant qu’il était junior et confirmera son statut de 13e mondial. Il sera avec Karen Khachanov, finalistes en double aux championnats d’Europe et l’une de ses meilleures performances a été faite à Berlin. Quatre titres du tournoi Futures en simple et en double s’ajouteront entre 2014 et 2016.

Dès lors, il affrontera avec son revers à deux mains et ses 1m98, les maîtres du monde du tennis. Il aura participé aux diverses compétitions mondiales telles que :

A lire en complément : 4 spécialités bretonnes à savourer

L’US Open

Les divers Masters dans le monde entier comme celui de Shanghai ou de Paris-Bercy

Roland-Garros

Wnbledon

Les différents tournois comme celui de Stuttgart ou de Dubai ou encore de Brisbane

À ce jour, il comptabilise dix titres au niveau du circuit ATP et trois titres pour le Masters 1000. Lors du Grand Chelem de l’US Open 2019, il atteindra la finale et il en sera de même pour l’Open d’Australie 2021. Cependant, il gagnera la 2e édition de l’ATP Cup en 2021 avec l’équipe de Russie.

Daniil Medvedev est marié à Daria Medvedeva, une ancienne joueuse du top 100 junior. Avec sa famille, il est installé à Monaco. Depuis 2017, il est membre de l’équipe russe de Coupe Davis.

Quelques nouvelles sur Daniil Medvedev

Récemment testé positif au Covid-19 à la mi-avril, il est de retour au Masters 1000 de Madrid. Il aura qualifié les symptômes du virus comme ceux d’un gros rhume. S’il se sent en forme pour se remettre en selle dans les compétitions, il avoue que reprendre n’a pas été aussi aisé. En effet, il aura passé 10 jours en isolement. Les premiers, il a fallu se réhabituer aux gazons et à l’effort.

Dès son déconfinement, il s’est remis à l’entraînement pendant une semaine et demie pour se reprendre sa dynamique. Un travail qui a payé vu sa victoire en double. De plus, cela fait deux bonnes années que Daniil Medvedev, n’a plus eu de chance de gagner sur terre battue. Depuis avril 2019 aux demi-finales des Masters 1000 de Monte-Carlo et la finale de Barcelone, le succès se refuse à lui. Toutefois, il se sent prêt à retrouver ces sensations qui lui feront trouver le chemin de la victoire.