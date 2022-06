Comment réparer un matelas gonflable ?

Un matelas gonflable peut très vite abriter une brèche sous l’effet des coupures plus ou moins visibles à l’œil nu. Il s’agit toutefois des cas très rares. D’ailleurs, Intex certifie que le taux de défaut sur les matelas s’élève à 2%. Mais, que cela ne vous frustre pas si vous constatez une telle marque sur la vôtre. Sachez qu’il existe des méthodes simples et pas chères qui, bien appliquées, peuvent rapidement rendre votre matelas comme neuf. Nous vous invitons à poursuivre la lecture pour les découvrir.

Que faut-il comme matériel ?

La réparation d’une fuite sur un matelas gonflable n’est ni complexe, ni coûteuse. Vous n’avez besoin de rien de bien compliqué à obtenir pour y parvenir. Du savon liquide, une grande bassine, un ruban adhésif à la fois imperméable et puissant, une colle de nouvelle technologie vous suffiront. Tout ce pack se trouve facilement dans les petites et les grandes surfaces à prix abordables. Nous vous déconseillons toutefois les rubans adhésifs premier prix. Ils peuvent rapidement lâcher.

Une fois que vous avez réuni tout le nécessaire, voici, ligne par ligne, les étapes à suivre pour traiter la brèche sur votre matelas gonflable.

Vérifiez bien qu’il s’agisse d’une fuite

Il est capital de localiser en premier la zone à réparer pour ne pas se tromper. Puisque les trous sont généralement très petits et qu’ils peuvent être invisibles à l’œil nu, voici deux méthodes que vous pouvez utiliser :

Le bruit

Vous devez faire gonfler votre matelas à l’aide d’un gonfleur jusqu’à atteindre la pression maximale. Posez ensuite l’oreille tout près pour identifier une fuite d’air à l’endroit où est présente la brèche. Si vous n’avez pas pu saisir la zone percée, reprenez l’opération plusieurs fois jusqu’à être satisfait. Notons qu’en premier lieu, vous devez vérifier la zone principale d’entrée et de sortie d’air. Les trous commencent très souvent par là. Commencez par-là vous fera gagner du temps et de l’énergie.

En fin de compte, si vous n’avez pas pu identifier la zone de fuite, essayez la technique ci-dessous.

L’eau savonneuse

La technique de l’eau savonneuse peut se révéler fructueuse si la précédente ne l’a pas été. Elle consiste à mouiller une éponge au moyen de l’eau savonneuse. Passez-là à la surface de tout le matelas gonflable. Laissez passer quelques minutes et observez attentivement. Vous remarquerez après l’apparition des bulles, les différentes zones trouées. Utilisez un feutre pour marquer chacune des zones. Cela vous aidera à ne pas en oublier une au moment de la réparation. Ne perdons pas de vue le fait que le matelas doit impérativement être sec pour que l’opération de réparation soit parfaite. Nul besoin de vous préciser que cette méthode n’est pas la vôtre si vous êtes pressé.

Ne vous leurrez pas

Ne vous entêtez pas à chercher un trou sur votre matelas si celui-ci n’en a pas. Tout accessoire gonflable peut rapidement se dégonfler si vous l’avez utilisé durant plusieurs jours sans le vider de son air. Si tel est le cas, il est probable que cela ne soit pas une brèche mais un dégonflement normal. Mais si vous avez appliqué nos techniques et avez conclu qu’il s’agit bien d’une fuite, appliquez les traitements ci-dessous pour rénover votre matelas.

Appliquer de l’adhésif

Avant de commencer quoi que ce soit, vous devez vous assurer que la surface à coller soit propre, dégraissée et sèche. N’hésitez pas à utiliser le pack de rustine qui vous a été offert lors de l’achat de votre matelas gonflable. Découpez la rustine de sorte qu’elle soit plus grande que le trou à couvrir. Enlevez le papier de protection et conservez uniquement la partie transparente et autocollante. Posez minutieusement la rustine sur le trou et exercez-y une pression pour évacuer les bulles d’air. En fonction des indications du fabricant, vous pouvez laisser sécher la surface pendant une durée de 2 heures. Dégonflez enfin le matelas et regonflez-le après 24 heures pour un résultat satisfaisant. Sachez que si vous gonflez mal votre matelas, il risque de choper des fuites et des coupures prématurées.

Cependant, si vous ne disposez pas de rustine, vous pouvez en fabriquer vous-même à l’aide d’un caoutchouc. Coupez un morceau de manière à le rendre plus grand que le trou du matelas. Avec une colle forte, maintenez ce morceau de caoutchouc sur la zone de fuite. Ne lâchez pas sur le coup, appuyez pendant un bon moment pour laisser la colle adhérer parfaitement.

Pour entretenir votre matelas et le garder loin de toute crevaison, voici des conseils qui pourront vous aider. Assurez-vous que le sol sur lequel vous posez votre matelas ne contient ni pierre, ni sable, ni tout autre objet susceptible d’occasionner les trous. Le plus souvent, les sols carrelés contiennent des petites imperfections qui peuvent être à l’origine de ces fuites. La solution la plus simple, efficace et pratique est de dresser une couverture sur le sol avant d’y déposer votre matelas gonflable. Vous devez aussi être prudent lorsque vous pliez le matelas ; car il suffit qu’une petite épine s’y glisse pour causer ce que vous cherchez à éviter.

Ce que vous devez éviter de faire

Vous ne pouvez appliquer de la colle que si la fuite se situe au niveau d’une soudure. Par contre, si elle se situe sur la valve de gonflage et de dégonflage, n’essayez pas de la réparer. Cela risquerait d’être une peine perdue.il est préférable de vous procurer autre matelas gonflable. Inutile de dépenser au-delà de 30€ pour la réparation ; pourtant le coût d’achat est très proche de ce montant.

Conclusion

Voilà, vous savez désormais tout sur comment réparer un matelas gonflable. Vous devez vous munir d’une rustine autocollante et transparente. Le processus peut être un succès si la fuite est localisée au niveau d’une soudure. Dans le cas contraire, il vaut mieux le mettre en fourrière et en acheter un autre. Ne vous inquiétez pas, les prix de ce type de literie sont parfois très abordables en fonction des marques et des modèles.