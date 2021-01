Accueil » Actu Les 28 lettres de l’alphabet arabe Actu Les 28 lettres de l’alphabet arabe

Envie d’apprendre à écrire l’alphabet arabe. L’écriture arabe est fascinante et peut être perçue comme très complexe, notamment pour ceux qui sont habitués à l’alphabet latin. Apprendre un nouvel alphabet permet de percevoir une nouvelle forme d’écriture ainsi que la diversité de la langue et de la culture. On vous dit tout sur l’alphabet arabe si vous souhaitez l’apprendre.

L’alphabet arabe possède une particularité au français et à l’alphabet latin : il est constitué de lettres dont la lecture et l’écriture se font de droite à gauche et non de gauche à droite. L’alphabet arabe comporte 28 lettres en tout et pour tout, avec voyelles et consonnes arabes.

Tout comme en français, les lettres, une fois assemblées, forment des syllabes et des sonorités. Les mots se décomposent ainsi en plusieurs sonorités et syllabes. Chaque lettre arabe peut avoir plusieurs formes selon sa position d’écriture. Une lettre arabe peut en effet se placer soit en fin de mot, soit en début de mot, soit en milieu de mot.

Il faut aussi savoir que chaque lettre arabe peut avoir plusieurs sonorités différentes, ce qui complexifie un peu l’apprentissage de l’écriture de la langue arabe. Vous souhaitez apprendre l’arabe et vous avez envie de découvrir cette langue par sa lecture et son écriture ?

Prendre des cours de langue arabe est un excellent moyen d’apprendre cette belle langue. ici, nous vous donnons les bases de l’alphabet arabe. Vous aurez des pistes sur les sonorités des lettres et sur leurs particularités.

Les lettres de l’alphabet arabe et leur prononciation

À noter : chaque lettre de l’alphabet arabe peut se prononcer de diverses manières. Il n’existe pas de différentiation entre lettre minuscule et lettre majuscule. C’est la typographie qui va varier essentiellement.

Afin de vous fournir la prononciation de chaque lettre de l’alphabet arabe, il peut être nécessaire de prendre des cours d’arabe, que ce soit pour apprendre la langue arabe parlée ou pour apprendre la lecture et l’écriture arabe.

Les 28 lettres de l’alphabet arabe en détail

Dans une transcription non phonétique mais que l’on pourrait appeler sonore, voici le détail des 28 lettres de l’alphabet arabe :

Le mieux pour apprendre les lettres de l’alphabet arabe est de placer cette table dans un endroit fréquenté et de la regarder régulièrement. La fréquence de visionnage d’une image augmente la capacité à mémoriser.

L’association, pas la suite, des lettres entre elles, forme comme dans l’alphabet latin des mots, qui ont leur propre signification. De nombreux alphabets sont constitués ainsi. La plus grande complexité pour un apprenant francophone réside dans le fait de lire de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Une fois le réflexe pris, l’alphabet arabe n’aura plus de secrets pour vous.

Pratiquer l’arabe dans la lecture et l’écriture

Comme pour toute langue, il est important de pratiquer et d’apprendre le parler, la lecture et l’écriture, afin d’avoir une vision d’ensemble de la langue arabe et de ses richesses. En effectuant un peu de recherche, vous vous rendrez compte des nombreuses similarités qui existent entre les langues. Entre l’arabe, l’hébreu, le syriaque et le grec, par exemple, le nom des lettres est indiscutablement similaire.

L’apprentissage d’une langue et notamment de la langue arabe, par la lecture, l’écriture et la langue orale, se fait aussi par la comparaison avec les autres langues. Les sonorités peuvent se répondre : si vous avez des bases dans l’une des langues citées ci-dessus, l’apprentissage de l’arabe et de l’alphabet arabe n’en sera que plus simple, car logique.

L’un des particularités de l’alphabet arabe réside aussi dans le fait que chaque lettre peut s’écrire de façons différentes selon sa position.