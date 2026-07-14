Heures de prières Bezons pendant le ramadan 2026

Les horaires de prières à Bezons pendant le ramadan ne sont pas les mêmes que ceux affichés pour Paris centre. Quelques minutes séparent les deux communes au Fajr et au Maghrib, et ces minutes comptent quand on jeûne. Comprendre d’où viennent ces écarts permet de choisir un calendrier fiable et d’organiser ses journées de ramadan sans stress.

Pourquoi les horaires de prières à Bezons diffèrent de ceux de Paris

Bezons se situe à quelques kilomètres au nord-ouest de Paris. Cette distance suffit à décaler légèrement le lever et le coucher du soleil par rapport au centre de la capitale.

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Le calcul des heures de prière repose sur la position du soleil par rapport à l’horizon. Deux paramètres entrent en jeu : la latitude et la longitude exactes du lieu, ainsi que l’altitude. Bezons et Paris ne partagent pas les mêmes coordonnées, donc les horaires du Fajr et du Maghrib varient de quelques minutes entre les deux villes.

En pratique, le Fajr peut tomber une à deux minutes plus tôt ou plus tard à Bezons qu’à Paris, selon la période du mois. Le Maghrib, qui fixe la rupture du jeûne, subit le même type de décalage. Pour le Dhuhr et l’Asr, la différence est négligeable.

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Angles de calcul du Fajr à Bezons : 18° ou 15°

Vous avez déjà remarqué que deux sites affichent des horaires différents pour la même ville ? La raison tient aux angles utilisés pour calculer le début de l’aube (Fajr) et la fin du crépuscule (Isha).

Ce que représentent ces angles

L’angle indique la position du soleil sous l’horizon au moment où l’on considère que l’aube commence. Un angle de 18° place le Fajr plus tôt dans la matinée qu’un angle de 15°. Concrètement, avec un angle de 18°, le Fajr à Bezons peut être avancé de plusieurs minutes par rapport à un calcul à 15°.

La Grande Mosquée de Paris et l’UOIF utilisent des conventions différentes. Plusieurs mosquées franciliennes ont progressivement aligné leurs horaires sur les tableaux de la Grande Mosquée de Paris ou sur les conventions de l’UOIF, avec des angles variables selon la saison plutôt qu’un angle fixe toute l’année.

Quel angle choisir pour le ramadan à Bezons

Le plus simple : suivez la convention de la mosquée que vous fréquentez à Bezons. Si vous priez chez vous, vérifiez quelle méthode de calcul votre application utilise et comparez-la avec l’affichage de votre mosquée locale. Un écart de quelques minutes au Fajr peut signifier commencer le jeûne (imsak) plus tôt ou plus tard.

Angle 18° : Fajr plus matinal, convention utilisée par plusieurs grandes mosquées et par le site Al-Kanz

Angle 15° : Fajr légèrement retardé, adopté par certaines applications comme IslamicFinder selon la méthode choisie

Angles variables selon la saison : pratique croissante en Île-de-France pour réduire les écarts excessifs au Fajr en été

Horaires du ramadan 2026 à Bezons : repères pratiques

Le ramadan 2026-2027 (1448 de l’hégire) devrait débuter aux alentours de février 2027 selon les premières estimations astronomiques. Les jours de jeûne tomberont donc en plein hiver, avec des journées de jeûne relativement courtes comparées aux ramadans d’été.

Durée du jeûne en février à Bezons

En février, le soleil se lève tard et se couche tôt en Île-de-France. Le jeûne quotidien dure donc sensiblement moins longtemps qu’en juin ou juillet. Le Fajr tombe en début de matinée et le Maghrib en fin d’après-midi, ce qui laisse une plage de jeûne plus courte qu’en été.

Ce calendrier hivernal facilite la gestion du quotidien. Les repas du suhur (avant l’aube) se prennent à une heure raisonnable, et l’iftar (rupture) arrive relativement tôt dans la soirée.

Les cinq prières au fil de la journée

Voici comment se répartissent les prières un jour type de février à Bezons, selon les données du calendrier ramadan 1448 :

Prière Moment de la journée Repère Fajr (Subh) Avant le lever du soleil Dernier repas avant le jeûne Shuruq Lever du soleil Fin de la fenêtre du Fajr Dhuhr Milieu de journée Pause prière du midi Asr Après-midi Prière de l’après-midi Maghrib Coucher du soleil Heure de l’iftar Isha Nuit Prière de nuit, suivie des tarawih

Les horaires exacts évoluent chaque jour du mois. Le Maghrib recule de quelques minutes chaque semaine au fil du ramadan, car les jours rallongent progressivement en février et mars.

Géolocalisation et applications : trouver des horaires fiables pour Bezons

Plusieurs services en ligne calculent les horaires de prière en temps réel à partir de la géolocalisation précise de l’utilisateur. Cette approche évite de se fier à un calendrier générique « Paris » qui ne tient pas compte de la position exacte de Bezons.

Des plateformes comme heure-priere.fr proposent des horaires calculés à partir de la latitude, longitude et fuseau horaire exacts, sans passer par une base de données de villes prédéfinies. Le résultat est un horaire très proche de celui affiché dans les mosquées locales.

Activez la géolocalisation sur votre téléphone pour obtenir des horaires calculés pour votre position réelle à Bezons

Comparez toujours l’horaire de l’application avec celui affiché dans votre mosquée de quartier

Vérifiez la méthode de calcul (angle) configurée dans l’application, car elle peut différer de la convention locale

Changement d’heure et ramadan 2026 à Bezons

Le passage à l’heure d’été intervient chaque année fin mars en France. Si le ramadan 1448 débute en février 2027, le changement d’heure tombe en plein mois de jeûne. Ce décalage d’une heure modifie tous les horaires de prière du jour au lendemain.

Les applications de prière gèrent ce basculement automatiquement, à condition que votre téléphone soit réglé sur le fuseau horaire automatique. Les calendriers papier, en revanche, doivent être recalculés ou remplacés après le passage à l’heure d’été. Pensez à vérifier vos horaires le lundi suivant le changement.

Pour les habitants de Bezons qui suivent le calendrier du ramadan, ce point mérite une attention particulière : l’iftar recule brutalement d’une heure, allongeant la journée de jeûne de façon notable sur les derniers jours du mois.

Le réflexe le plus sûr reste de combiner une application géolocalisée avec les horaires affichés par votre mosquée à Bezons. Les deux sources se complètent : l’application suit votre position exacte, la mosquée applique la convention religieuse locale. En cas de doute sur le Fajr ou le Maghrib, c’est cette combinaison qui offre la meilleure fiabilité.