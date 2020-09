Accueil » Web/Hi-Tech Comment fonctionne un numéro de renseignements universels ? Web/Hi-Tech Comment fonctionne un numéro de renseignements universels ?

Que ce soit pour contacter le meilleur restaurant de France, commander un taxi ou tout simplement connaitre le numéro d’un serrurier, nous avons tous déjà faits appel aux renseignements universels. Il s’agit aujourd’hui d’une alternative de choix pour avoir rapidement le contact ou l’adresse d’une personne. Comment fonctionne ce service qui est particulièrement prisé en France ? Les informations offertes par les renseignements universels sont-elles fiables ?

Les services de renseignements universels 118 500

Vous connaissez sûrement les annuaires téléphoniques, ces livres particulièrement épais listant l’ensemble des personnes avec leur adresse et leur contact. Les services de renseignements universels fonctionnent de la même manière, mais avec une meilleure accessibilité.

A lire également : SEO : les avantages d’un référencement local

Conçu pour le grand public, il vous offre la possibilité de trouver les informations dont vous avez besoin en passant uniquement un appel. À l’instar de 118500, leurs contacts sont généralement des numéros de téléphone spéciaux, courts et faciles à mémoriser. De plus, ils restent à votre disponibilité à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, tous les jours de la semaine.

A lire également : Les avantages d'un VPN à la maison

Chaque information proposée par un numéro de renseignements universels est régulièrement vérifiée afin de garantir sa fiabilité. Les compagnies qui offrent ce genre de service sont en étroite collaboration avec les opérateurs téléphoniques pour alimenter leur base de données de façon efficace.

Quand utiliser le numéro 118 500 ?

Appeler un numéro de renseignements universel peut vous faciliter grandement la vie, surtout si vous vous retrouvez dans une ville étrangère et que vous voulez commander un taxi. Vous êtes en vacances et vous désirez passer un bon moment en famille, ce service peut vous recommander plusieurs restaurants ou centres de loisirs qui vous intéresseraient. Il en est de même pour la réservation d’une chambre d’hôtel ou pour acheter un billet d’avion.

Par ailleurs, les renseignements universels pourraient bien vous sauver la vie ou celle de vos proches. En cas d’urgence, notamment suite à un accident, demandez le numéro de l’hôpital le plus proche de votre localisation pour évacuer rapidement la personne blessée et lui prodiguer des soins immédiats. Vous pouvez tout aussi vous renseigner sur le numéro de téléphone, ou requérir un transfert d’appel vers la centrale de police qui se situe dans votre arrondissement pour signaler une tentative d’effraction en cours.

Sachez de même que les renseignements universels peuvent vous être d’une grande utilité dans le domaine professionnel. Vous avez besoin de trouver l’adresse d’une entreprise à laquelle vous désirez déposer votre CV en mains propres ? Contactez ce service, un opérateur vous guidera pas à pas afin que vous ne vous trompiez pas de local. Sollicitez le contact téléphonique ou l’email du gérant pour lui envoyer votre candidature par messagerie électronique. Il est même envisageable de demander un transfert d’appel vers son assistance pour fixer un rendez-vous.

Il est d’autant plus possible que vous ayez besoin de services particuliers, comme un graphiste, un électricien ou encore un plombier à proximité de votre lieu de travail. Contactez les renseignements universels pour trouver rapidement le bon profil, noter ses informations et ses tarifs.